23 Mayıs 2020
Bu Maçı Alıcaz Başka Yolu Yok
Deplasmanda maç kaybeden takım taraftarı olmak zordur, dönüş yolu bitmek bilmez, pozisyonları kafanda bir daha oynatır, direkten dönen topun içeriye girdiğini hayal eder, penaltıyı vermeyen hakeme veryansın edersin ama nafile.. Düşen omuzlarla eve varılır ve uyku tutmaz.
Bu eğer bir yurt dışı deplasmanıysa geçilen kontroller, rötar yapan uçaklar, ne yaşıyorsanız ikiyle çarpın. 19 Şubat akşamı Milano'da Atalanta'ya 4-1 kaybeden Valencia taraftarları da valizlerinde forma ve atkı, kalplerinde kırıklık, zihinlerinde hüzün ile döndüler evlerine.
Geçer elbette, hayatta her şey geçici dersiniz, rövanş maçı var, telafi ederiz dersiniz, elenirsek dünyanın sonu değil bunun gelecek sezonu var, ligi var, kupası var dersiniz... Dediler de... Ama üçü hariç! İtalya'nın kuzeyinde o hafta ilk ölümlü vaka ile kendini gösteren koronavirüs, üç Valencialı taraftarda tespit edildi ve ardından Hırvatistan'dan maçı Milano'ya izlemeye gelen bir başka futbolseverde de virüs bulununca panik bütün Avrupa'yı sardı...
Hayat futboldan ibaret değil elbette, İtalya'nın yıllık turizm geliri 40 milyar euro ve ülke ekonomisinin yüzde 20'si turizmden. Gelin son 15 günde başta İtalya'da olmak üzere spor dünyasında koranivürüsün etkilerini hatırlayalım hep birlikte...
İtalya'da koronavirüs salgınının vurduğu bölge ülkenin kuzeyi. Siz bu satırları okuduğunuzdan 48 saat önceki verilere göre 32 bin kişi şikayetle hastanelerin yolunu tuttu. 3 bin 296 kişide virüse rastlandı, 148 kişi hayatını kaybetti, 414 kişinin tedavisi sürüyor ve 28 bin 700 kişide çok şükür ki virüse rastlanmadı.
Önce maçları seyircisiz oynama kararı alan İtalyanlar ardından geçen hafta altı maçı mayıs ayına ertelediler.
Ertelenen maçlardan biri şampiyonluk yarışının kördüğümü olan Juventus-Inter maçıydı. Ortalık karıştı, mayıs ayında o maç oynandığında tarafların kaç puanı olacaktı, kim iddiasını yitirecekti bilinmez elbette...
Ardından yeni karar geldi. İtalyanlar o altı maçı bu hafta sonuna çekip, ligi bir hafta ötelediler ve 3 Nisan tarihine kadar maçların seyircisiz oynanacağını açıkladılar. Bu arada tüm okullar ve üniversiteler de 15 Mart'a kadar eğitime ara verdi. İspanyollar, İtalyan Atalanta'nın Valencia ile oynayacağı maça önce İtalyanlar gelmesin dediler ama karar o maçın da seyircisiz oynanması yönünde çıktı. Inter de Madrid'de Getafe deplasmanında seyircisiz maça çıkacak.
İsviçre Ligi tatil edilirken, Ajax'ın üç ismi Getafe ile oynadıkları ve elendikleri maçın ardından karantinaya alındılar...
Japonya, Güney Kore ve Çin'de de ligler durdu. İngiltere Premier Lig'de futbolcuların tokalaşmamaları, gol sevinçlerini bireysel yaşamaları istendi! Benzer tavsiyeler NBA'den de geliyor ama hepsi temas içeren oyunlarda bu önlemlerle nereye varılacak bu da bilinmiyor.
Golf turnuvaları, bisiklet turları, teniste önemli turnuvalar da koronavirüs kurbanı.
Formula 1 sezonu Avustralya'da başlayacak ama ertelenen Çin Grand Prix'sinin ardından Vietnam ve Bahreyn de bu heyecanı yaşayamayacak gibi görünüyor.
İngilizler, Roma'ya canlı yayınlar için muhabir veya yorumcu yollamazken ay sonundaki İngiltere-İtalya maçının da iptali için iki federasyon görüşüyor...
Ve elbette 2020'nin iki büyük organizasyonu.
12 Haziran'da Roma'da İtalya-Türkiye maçıyla başlayacak olan futbol bayramı için UEFA'nın mayıs ayından önce bir karar verebilmesi mümkün değil. Tüm Avrupa'ya dağılan virüs tehdidi geçmediği sürece seyircisiz oynamanın da bir anlamı olmadığından bilim insanlarından gelecek müjdeli haber bekleniyor.
24 Temmuz'daki Tokyo Olimpiyatları için ise haziran ayından önce net bir kararın çıkması imkansız, verilen mesajların tüm sporcuların motivasyonlarını yitirmeden, oyunlara hazırlıklarını sürdürmeleri yönünde... Koronavirüsün aşısını bulacak olan bilim insanlarının EURO 2020'nin başlama vuruşunu yapıp, açılış töreninde Tokyo'da Olimpiyat meşalesini taşımalarını diliyorum..
Bu maçı alıcaz, başka yolu yok... (8 Mart)
Posted by BT at 12:16
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