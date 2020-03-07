7 Mart 2020
Yıkım Ekibi Atalanta
Mayıs 2001'di, Milano'daki San Siro Stadı'nın kale arkası tribününde ikinci kattan sahaya atılan şey alışıldık 'yabancı madde'lerden biri değildi. Milano'ya 60 km mesafedeki Bergamo şehrinden deplasmana gelen Atalanta taraftarlarının yolunu kesen ve bir taraftarın Vespa motoruna el koyan Interli taraftarlar motoru tribünden sahaya atmış, futbol dünyası bu görüntüleri izlediğinde "Yok artık" demişti...
O gün Vieri ve Recoba'nın golleriyle mağlup olan ve evlerine üzgün dönen Atalanta taraftarları için hayat Serie A'da hep zordu. 112 yıllık kulüp tarihinde bir kez olsun şampiyonluk sevinci yaşamamışlardı ama tribünleri Çizme'nin en ateşli taraftar gruplarından birine ev sahipliği yapıyordu. 1907'de Bergamo'da İsviçreli öğrenciler tarafından kurulan ve adını Yunan mitolojisindeki kadın atlet Atalanta'dan alan kulüp, 110 yılda en iyi derecesini 1948'de yapmış ve Serie A'yı beşinci sırada bitirmişti. Altı kez küme düşmelerine rağmen her seferinde bir sonraki sezon Serie A'ya dönen ve tüm kupa hasretine rağmen, İtalya'da büyük şehir takımları dışında en üst ligde en fazla mücadele eden takım ünvanına sahip olan Atalanta 'Kaybedenler Kulübü' ünvanından son iki sezonda sıyrıldı. Kuzeyin parlayan yıldızı artık onlar, İtalya'nın futbol ekonomisinde başarıları parmakla gösterilen ve altyapısı, Avrupa'da ilk altıda olan Atalanta'nın son dönemine bir mercek tutalım...
Dört yıl önce göreve gelen teknik direktör Gian Piero Gasperini ile ilk sezonunda dördüncü olmayı başaran ve o dönemde İtalyanlar, Şampiyonlar Ligi'ne üç takım yolladığı için Avrupa Ligi'ne giden ve son 32'de Alman devi B. Dortmund'a elenen Atalanta ertesi sezon da Avrupa biletini almış ve İtalya'da ezberleri bozmuştu. Geçen sezon Gasperini'nin takımı için kabus gibi başladı, ilk sekiz haftada bir galibiyet alan Atalanta için "Yine düşeceği tuttu" diyenlerin sesi yükselirken, Bergamolular çılgın bir futbol oynamaya başlayan takımlarını alkışlamaya başladılar.
Juventus, Inter ve Napoli'nin ardından Şampiyonlar Ligi'ne giden dördüncü takım olmayı hayal eden Roma ve Lazio sezon sonunda Atalanta gerçeğiyle yüzleşti. Gasperini'nin takımı, Devler Ligi'nde ilk kez mücadele edecekti. Şehirdeki stadyum yeterli olmadığından Milan'ın cezalı olduğu sezonda Inter ile birlikte San Siro stadını kullandılar Şampiyonlar Ligi'nde..
İki yıldır en keyif veren futbolu oynayan Atalanta, Kupa 1'de ilk üç maçta üç mağlubiyet aldığında elbette söylenen "Tecrübesiz takıma Şampiyonlar Ligi ağır geldi" idi. Manchester City deplasmanında tarihinin ilk puanını alan Atalanta kalan iki maçını kazanıp kendini bir anda son 16'da buldu. Bu arada ligde Milan'a beş, Torino'ya yedi gol atan Gasperini'nin öğrencileri, İspanyol Valencia karşısına çıktıklarında genel beklenti maçın yine Rus ruleti şeklinde geçeceğiydi. Iliçiç önderliğindeki takım İspanyolları dört golle uğurlarken, şehri ve ve yakın bölgeleri Korana virüsü vurmaya başladı. Atalanta şimdi 10 Mart'taki rövanşa Korana virüsüne önlem olarak belki de taraftarsız Valencia deplasmanına gidecek. Peki üçlü defans ve geçiş oyununun en klasını oynayan bu takımın sırrı nerede?
Atalanta'nın kontratlı futbolcu sayısı 103... Evet, yüz üç! A takım'da 22 futbolcu bulunduran İtalyan kulübünün B takımında (19 yaş altı) 27 genç oyuncu var ve 54 futbolcusu kiralık olarak İtalya ve başka ülkelerde forma giyiyor. Sıkı durun bu 54 futbolcunun 34'ü 23 yaş altında ve 17'si de 20 yaş altında. Serie A'da sadece iki oyuncuları 30 yaşında kiralık olarak baş takımlarda. Atalanta anlayacağınız pişirmesini iyi bilen takım. Kulusevski'yi 35 milyona Juventus'a, Conti ve Kessie'yi toplam 43 milyona Milan'a satan Atalanta'nın kadrosunda en fazla ücreti kazanan Zapata 1.8 milyon euro alıyor. Takımın her şeyi kabul edilen Iliçiç 'sadece' 1.5 milyon kazanıyor ve Valencia'yı ilk maçta iki golle yıkan Hateboer'in yıllık kazancı 500 bin euro...
Şimdi bu Atalanta ders mi alır, ders mi verir, siz söyleyin...
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