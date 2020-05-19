19 Şubat Akşamı San Siro'da

Mattia 38 yaşında, özel bir şirkette çalışıyor, adının geçtiği haberlerde soyadının yer alma sebebi ise medyanın hassasiyeti çünokü o İtalya'nın bir numaralı coronavirüs taşıyıcısı.. Ülkenin kuzeyinde Codogno'da yaşıyor, doğduğu yer oln Castiglione D'Adda'daki ailesini ve arkadaşlarını ziyaret ediyor ve 500 kişinin çalıştığı Uluslar arası bir firmada çok sayıda yabancı ile birlikte çalışıyor. Eşi öğretmen ve ilk çocuklarının doğum sevincini yaşamak için haftaları geri sayıyorlar. Mattia amatör ama sıkı bir sporcu, maraton koşuyor, futbol oynuyor. Buraya kadar her şey tipik orta yaş bir İtalyan çiftinin hikayesi... Her şey 25 Ocak akşamı değişiyor hayatlarında ve başkalarının hayatlarında.. Mattia, Çin'den dönen bir İtalyan arkadaşıyla akşam yemeği yiyor. Şubat ayı başında yarı maratona katılan, orta sahasında oynadığı amatör futbol takımıyla hafta sonlarında maç yapmaya devam eden Mattia, 20 gün boyunca tek bir şikayeti olmadan hayatına devam ediyor. 14 Şubat'ta kendini iyi hissetmiyor ve gittiği doktor ona grip olduğunu söylüyor, o günlerde hiçbir doktor koronavirüsün ülkede olduğunun farkında değil, iki gün sonra nefes almakta zorluk çeken Mattia tekrar hastaneye gidiyor. 3 gün boyunca tedavisi yapılırken alınan önlem sıfır, o günlerde Mattia'nın tedavisinde yer alan tüm hastane personelinde daha sonra koronavirüs tespit ediliyor. 19 Şubat günü eşi, Mattia'nın Çin'den dönen arkadaşıyla yediği yemeği hatırlatıyor doktorlara... O arkadaşın yapılan testinde ise sonuç negatif çıkıyor, “ya virüs etkisini kaybetti ya da 0 numaralı hasta o değildi” diyorlar...
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Aynı gün Milano'da bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Bergamo şehrinin takımı Atalanta tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde ve biraz da mucize bir şekilde çıktıkları gruplarından sonra son 16'da Valencia'yı çekmişler kurada... Stadyumları Şampiyonlar Ligi'ne hazır olmayan Atalantalılar maçlarını oynadıkları San Siro'daki zorlu 90 dakika için Bergamo'dan yola çıkıyorlar... Yol kısa, sadece 45 kilometre ve akşam trafiğine kalmamak için öğle saatlerinden itibaren 40 bin Bergamolu, Milano'nun sokaklarını, kafelerini dolduruyor. San Siro Stadyumu'nda Atalanta'nın attığı dört golde kendilerinden geçiyor, her taraftar gibi birbirlerine sarılıyor ve tezahürat yapıyorlar. Atalanta, tarihi zaferin ardından Bergamo'ya döndüğünde de yüzlerce taraftar takımı karşılıyor.
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Francesco Le Foche, Roma'da Umberto 1 polikliniğinde immünoloji uzmanı. Her İtalyan gibi o da futbolu seviyor elbette. Mattia'nın 1 numaralı hasta kabul edildiği günden 27 gün sonra Corriere dello Sport Gazetesi'ne verdiği röportajda “Atalanta-Valencia maçı belki de salgının başlangıç noktasıydı. San Siro'daki 50 bin kişiden kaçı virüs taşıyordu, kaçı virüsü kaptı!” diyor. Le Foche'ye göre Atalanta-Valencia maçı öncesi Sağlık Bakanlığı ve İtalyan Futbol Federasyonu hızlı hareket edebilse ve maç seyircisiz oynansa İtalya'nın kuzeyinde salgın bu kadar hızlı ilerlemezdi: “Koronavirüsün hızlı yayılması için bir tribünden daha uygun yer var mı? Aralarında 5-10 cm. olan insanlar bağırırken, seslerini yanlarındakine duyurmaya çalışırken ağızlarından virüs saçtılar..” O gün San Siro'da yaş ortalaması elbette ki 40'ın altında binlerce Bergamolu elbette ki bölgelerinde son 20 günde yayılan koronavirüstten habersizdi, grip şikayeti olan varsa da “Geçer” diyordu ve büyük bir çoğunluğunun o günlerde asemptomatik olduğuna inanılıyor bugün, Mattia'nın 20 gün boyunca olduğu gibi...
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İtalya o hafta sonunda Kuzey'deki maçları seyircisiz oynatırken, ülkenin kalanında oynanan maçlara karantina kararı alınmadan önce deplasmana giden taraftarların virüsü taşıyacağını hesaplayamadı. 19 Şubat'taki Atalanta maçından ülkelerine dönen 3 Valencia taraftarının koronavirüs testleri pozitif çıktığında bu haber gazete manşetlerinde çok ses getirmedi. İspanyollar hayatlarına devam ettiler. İtalya'dan ilk ölüm haberlerinin geldiği Şubat ayının son günlerinde maçlar seyircisiz oynanmaya devam ederken, İspanya La Liga'da tribünler taraftara açıktı... 1 Mart akşamı İtalyanlar, ligin kaderini belirleyecek Juventus-Inter maçını ertelerken İspanyollar El Clasico için saatleri sayıyordu.. Santiago Bernabeu'da Real Madrid'in Barcelona'yı 2-0 mağlup ettiği maçın tribünlerde 80 bin şahidi vardı... Sonrasını biliyorsunuz... Milano, Madrid, Paris, Münih, Paris, Londra, New York, İstanbul... (22 Mart)
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