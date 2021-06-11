İtalya vs. Türkiye

Uğurcan Çakır: Tüm Türkiye onu tanıyor, güveniyor ama Uğurcan için iyi kalecilikten büyük kaleciliği geçiş için sahne Euro 2020 ve elbette İtalya maçı. Çizme medyasının gözü onun üzerinde olacak çünkü Inter ve Milan’ın transfer listesinde.
Zeki Çelik:
Şampiyon Lille’in sağ beki, Fransa Ligi’nde son iki sezonda mevkisinin en iyi
adamı. Karşısında İtalyanların büyük kozu Insigne olacak. Hücuma katkı vermeyi
sever ama rakibin ele avuca sığmayan adamını kitlemesi daha önemli.
Çağlar Söyüncü:
Premier Lig’in en iyi 11’ine seçilmek karşısındaki İtalyan forvetler için
yeterli bir gözdağı. Duran toplarda hücumda da katkı verir ama iki stoper
arasına 3 forvetine top atan İtalyanlar karşısında Melih ile kusursuz bir düet
yapmak zorunda.
Merih Demiral:
Karşısına çıkacak takımı ondan daha iyi tanıyan yok. Serie A’da karşı karşıya
oynadığı, maçlarını sürekli izlediği İtalyan orta saha ve forveti karşısında
onun gücü ve tekmeye kafa uzatan ruhuna çok ihtiyacımız var. Defanstan
çıkışlarda baskı yiyecek adam o olacak.
Umut Meraş: Karşısında
ters kanatta sol ayaklı Berrardi oynayacak. Umut’u defansif özellikleri yüksek
olduğu için tercih eden Güneş’in ondan istediği belli. Sağdan gelen Berrardi,
Florenzi ve Barella karşısında ayakta kalmak.
Okay Yokuşlu:
Sezonun ikinci yarısında Premier Lig’de oynamak ona iyi geldi. Şenol Güneş
ikili orta saha kurarsa Ozan ile fazla mesai yapmak zorundalar. Geçiş oyununda
onun isabetli ilk paslarına ihtiyacımız var.
Ozan Tufan: Son
iki sezonun memlekette en iyi yerli orta sahası. İtalyanların üçlü orta sahası
karşısında oyunu defansif olacak ama geçiş oyununu iyi oynayan Ozan’ın
heybesinde her zaman ceza sahası dışından şutlar vardır. Vurduğu gol olsun.
Yusuf
Yazıcı: Bu sezon Lille’de 4-4-2’de ikinci santrfor oynadı. Şenol Güneş’in
elinde İtalyanları iyi tanıyan Cengiz de var. Yusuf için tarif basit:
İtalyanların kalecisi Donnarruma’ya San Siro’da 3 gol atan Türk…
Hakan
Çalhanoğlu: Bizim orkestra şefimiz. İtalyanlar iyi gününde olduğunda onun
tabelaya nasıl etki ettiğini iyi biliyorlar. Milan’da sezon finalini iyi yapmadı
ama kontratı biten Hakan için Juventus kapıda ve bu akşamki 90 dakikadan daha
büyük vitrin yok.
Kenan
Karaman: Şenol Güneş’in jokeri. Savunmaya yardım eder, hücumda sürpriz skorer
olarak ortaya çıkar bazen de maç içinde kaybolur gider. Kulübüyle kontratı
biten Kenan için de Euro 2020 büyük fırsat. Topa çok sahip olan İtalyanların
oyununu bozması gereken adamlarımızdan biri.
Burak
Yılmaz: Fransızların sözlüğüne “Kral”ı yazdıran bir fenomen. İtalyan savunması
ondan korkmayabilir ama büyük saygı duyuyorlar. Kontrataklarda artık son vuruş
tecrübesi en üst noktada. En hızlı değil, en genç değil ama kurt santrfor..
İTALYA
Donnarruma:
İtalyanlar hep büyük kalecilerle gelirler turnuvaya ama Buffon gibi son 20
yılda efsane bir ismin ardından kaleyi devralacak isim de büyük kaleci olmalı.
Donnarruma da büyük kaleci sınavına Euro 2020’de girecek. Uzun boyuyla hava
toplarında tartışmasız iyi birebirlerde avlanmayacak kaleci değil.
Florenzi:
Eski bir sağ açık ama son yıllarda Roma ve PSG’de artık bir sağ bek. Bu yüzden
hücuma katkı vermeyi sever, savunması zayıf ama her İtalyan gibi defans
altyapısı sağlam. Burak-Yusuf-Zeki’ye bu sezon PSG ile 4 puan veren
oyunculardan biri.
Bonucci:
İtalyanlarda genç ve yetenekli stoperler var ama geçmişteki Cannavaro-Nesta
ikilisi gibi Bonucci de Chiellini ile birlikte milli takımının defans göbeğinin
tartışılmaz ismi. İtalyanlar zor gol yiyorsa bu ikilinin payı büyük.
Chiellini: Yaşı
ilerlese de yürekli oyunuyla hala milli takımda. Partneri Bonucci ile
Juventus’ta uzun yıllardır beraber forma giydiklerinden milli takımda rot
balans ayarını gerek kalmıyor. Her zaman kolay sakatlanır ve planları
bozabilir.
Spinazzola:
Takım Romalı sol bek hücuma çıktığında 3-2-4-1’e dönüyor ki bu kaydırmalı
defans Mancini’nin önemli bir taktik kozu.
Barella:
Zaniola’nın yokluğunda İtalyan futbolunun Euro 2020’de en çok konuşulacak genç
oyuncusu. Şampiyon Inter’in orta sahasında bu sezon edindiği tecrübeyle
Mancini’nin milli takımda en büyük kozlarından.
Jorginho:
Chelsea ile Şampiyonlar Ligi Kupası’nı kazanan Brezilyalı, Napoli yıllarından
beri Avrupa futbolunda en fazla isabetli pas yapan, basit oynayan ve takımı
kendi yarı alanında orkestra gibi yöneten büyük bir yetenek.
Locatelli:
PSG’li Verratti sakatlığı yüzünden tam hazır olmadığından İsviçre maçına
saklanıyor ve Mancini, Çek maçında forma verdiği Locatelli’yi bizi karşı da
sahaya sürecek. Bu sezon Serie A’nın en iyi orta sahalarından biri olmayı
başardı ve Euro 2020’de fiyatını ikiye katlayabilecek isimlerden.
Berrardi:
Mancini’nin sağ kanatta Juventus’lu Chiesa’yı yedek oturtup sahaya süreceği
isim. Sol ayaklı ve sağ kanatta ters çalımları ve ceza sahasına sızmalarıyla
çok tehlikeli bir forvet. Zaman zaman oyun içinde kaybolsa da Serie A’nın marka
forvetlerinden biri olarak elbette tehlikenin ta kendisi.
Insigne: Bir Del Piero olmadığı kesin, zaten bu takımda Maldini, Totti, Gattuso da yok. Napoli’li Insigne sol kanatta kısa boyuyla adam geçen, müthiş oyun zekasıyla rakip defansı çaresiz bırakan büyük bir yetenek ve bu İtalyan milli takımının en büyük kozu.
Immobile: İki sezon öncesinin gol kralı. En uçta Belotti gibi sağlam bir rakibi de var ama bize karşı o şans bulacak. Lazio maçlarını izleyenler bilirler, ceza sahası içinde düzgün vuruşları, doğru zamanlamayla uzun stoperlerin arasından kafa vuruşları… Ciro İmmobile forma numarası 17 olsa da gerçek bir 9 numara…
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