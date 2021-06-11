11 Haziran 2021

İtalya vs. Türkiye

Uğurcan Çakır: Tüm Türkiye onu tanıyor, güveniyor ama Uğurcan için iyi kalecilikten büyük kaleciliği geçiş için sahne Euro 2020 ve elbette İtalya maçı. Çizme medyasının gözü onun üzerinde olacak çünkü Inter ve Milan’ın transfer listesinde.

Zeki Çelik: Şampiyon Lille’in sağ beki, Fransa Ligi’nde son iki sezonda mevkisinin en iyi adamı. Karşısında İtalyanların büyük kozu Insigne olacak. Hücuma katkı vermeyi sever ama rakibin ele avuca sığmayan adamını kitlemesi daha önemli.

Çağlar Söyüncü: Premier Lig’in en iyi 11’ine seçilmek karşısındaki İtalyan forvetler için yeterli bir gözdağı. Duran toplarda hücumda da katkı verir ama iki stoper arasına 3 forvetine top atan İtalyanlar karşısında Melih ile kusursuz bir düet yapmak zorunda.

Merih Demiral: Karşısına çıkacak takımı ondan daha iyi tanıyan yok. Serie A’da karşı karşıya oynadığı, maçlarını sürekli izlediği İtalyan orta saha ve forveti karşısında onun gücü ve tekmeye kafa uzatan ruhuna çok ihtiyacımız var. Defanstan çıkışlarda baskı yiyecek adam o olacak.

Umut Meraş: Karşısında ters kanatta sol ayaklı Berrardi oynayacak. Umut’u defansif özellikleri yüksek olduğu için tercih eden Güneş’in ondan istediği belli. Sağdan gelen Berrardi, Florenzi ve Barella karşısında ayakta kalmak.

Okay Yokuşlu: Sezonun ikinci yarısında Premier Lig’de oynamak ona iyi geldi. Şenol Güneş ikili orta saha kurarsa Ozan ile fazla mesai yapmak zorundalar. Geçiş oyununda onun isabetli ilk paslarına ihtiyacımız var.

Ozan Tufan: Son iki sezonun memlekette en iyi yerli orta sahası. İtalyanların üçlü orta sahası karşısında oyunu defansif olacak ama geçiş oyununu iyi oynayan Ozan’ın heybesinde her zaman ceza sahası dışından şutlar vardır. Vurduğu gol olsun.

Yusuf Yazıcı: Bu sezon Lille’de 4-4-2’de ikinci santrfor oynadı. Şenol Güneş’in elinde İtalyanları iyi tanıyan Cengiz de var. Yusuf için tarif basit: İtalyanların kalecisi Donnarruma’ya San Siro’da 3 gol atan Türk…

Hakan Çalhanoğlu: Bizim orkestra şefimiz. İtalyanlar iyi gününde olduğunda onun tabelaya nasıl etki ettiğini iyi biliyorlar. Milan’da sezon finalini iyi yapmadı ama kontratı biten Hakan için Juventus kapıda ve bu akşamki 90 dakikadan daha büyük vitrin yok.

Kenan Karaman: Şenol Güneş’in jokeri. Savunmaya yardım eder, hücumda sürpriz skorer olarak ortaya çıkar bazen de maç içinde kaybolur gider. Kulübüyle kontratı biten Kenan için de Euro 2020 büyük fırsat. Topa çok sahip olan İtalyanların oyununu bozması gereken adamlarımızdan biri.

Burak Yılmaz: Fransızların sözlüğüne “Kral”ı yazdıran bir fenomen. İtalyan savunması ondan korkmayabilir ama büyük saygı duyuyorlar. Kontrataklarda artık son vuruş tecrübesi en üst noktada. En hızlı değil, en genç değil ama kurt santrfor..

 

İTALYA

Donnarruma: İtalyanlar hep büyük kalecilerle gelirler turnuvaya ama Buffon gibi son 20 yılda efsane bir ismin ardından kaleyi devralacak isim de büyük kaleci olmalı. Donnarruma da büyük kaleci sınavına Euro 2020’de girecek. Uzun boyuyla hava toplarında tartışmasız iyi birebirlerde avlanmayacak kaleci değil.

Florenzi: Eski bir sağ açık ama son yıllarda Roma ve PSG’de artık bir sağ bek. Bu yüzden hücuma katkı vermeyi sever, savunması zayıf ama her İtalyan gibi defans altyapısı sağlam. Burak-Yusuf-Zeki’ye bu sezon PSG ile 4 puan veren oyunculardan biri.

Bonucci: İtalyanlarda genç ve yetenekli stoperler var ama geçmişteki Cannavaro-Nesta ikilisi gibi Bonucci de Chiellini ile birlikte milli takımının defans göbeğinin tartışılmaz ismi. İtalyanlar zor gol yiyorsa bu ikilinin payı büyük.

Chiellini: Yaşı ilerlese de yürekli oyunuyla hala milli takımda. Partneri Bonucci ile Juventus’ta uzun yıllardır beraber forma giydiklerinden milli takımda rot balans ayarını gerek kalmıyor. Her zaman kolay sakatlanır ve planları bozabilir.

Spinazzola: Takım Romalı sol bek hücuma çıktığında 3-2-4-1’e dönüyor ki bu kaydırmalı defans Mancini’nin önemli bir taktik kozu.

Barella: Zaniola’nın yokluğunda İtalyan futbolunun Euro 2020’de en çok konuşulacak genç oyuncusu. Şampiyon Inter’in orta sahasında bu sezon edindiği tecrübeyle Mancini’nin milli takımda en büyük kozlarından.

Jorginho: Chelsea ile Şampiyonlar Ligi Kupası’nı kazanan Brezilyalı, Napoli yıllarından beri Avrupa futbolunda en fazla isabetli pas yapan, basit oynayan ve takımı kendi yarı alanında orkestra gibi yöneten büyük bir yetenek.

Locatelli: PSG’li Verratti sakatlığı yüzünden tam hazır olmadığından İsviçre maçına saklanıyor ve Mancini, Çek maçında forma verdiği Locatelli’yi bizi karşı da sahaya sürecek. Bu sezon Serie A’nın en iyi orta sahalarından biri olmayı başardı ve Euro 2020’de fiyatını ikiye katlayabilecek isimlerden.

Berrardi: Mancini’nin sağ kanatta Juventus’lu Chiesa’yı yedek oturtup sahaya süreceği isim. Sol ayaklı ve sağ kanatta ters çalımları ve ceza sahasına sızmalarıyla çok tehlikeli bir forvet. Zaman zaman oyun içinde kaybolsa da Serie A’nın marka forvetlerinden biri olarak elbette tehlikenin ta kendisi.

Insigne: Bir Del Piero olmadığı kesin, zaten bu takımda Maldini, Totti, Gattuso da yok. Napoli’li Insigne sol kanatta kısa boyuyla adam geçen, müthiş oyun zekasıyla rakip defansı çaresiz bırakan büyük bir yetenek ve bu İtalyan milli takımının en büyük kozu.

Immobile: İki sezon öncesinin gol kralı. En uçta Belotti gibi sağlam bir rakibi de var ama bize karşı o şans bulacak. Lazio maçlarını izleyenler bilirler, ceza sahası içinde düzgün vuruşları, doğru zamanlamayla uzun stoperlerin arasından kafa vuruşları… Ciro İmmobile forma numarası 17 olsa da gerçek bir 9 numara… 

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