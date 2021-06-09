Euro 2020 notları #2

İTALYA KARŞIMIZA HANGİ 11 İLE ÇIKACAK?
Euro 2020’nin açılış maçı öncesinde İtalyanlar bizim gibi son provalarını ideal 11’leriyle yaptılar Çekler karşısında. Ülke medyası oynanan futbolu göklere çıkartırken Mancini ve öğrencileri 27 maçtır kaybetmeyen bir milli takım olmanın özgüveniyle çıkacaklar karşısımıza. Çekler karşısında topa yüzde 63 sahip olan ve 626 pas yapan İtalyanlar skor 4-0 olduğunda bile rakip sahada prese devam ediyordu. Mancini yönetiminde 32 maçta 79 gol atan ve 14 gol yiyen İtalya oynadığı son 8 maçta kalesini gole kapadı. Cuma akşamı bizim karşımıza çıkacak 11’de Çek maçına göre bir değişiklik beklenmiyor. Orta sahada Verratti’nin yetişse bile ikinci maçlarında İsviçre karşısında forma giymesi bekleniyor. Kalede Donnarumma, defans hattında Florenzi-Bonucci-Chiellini-Spinazzola dörtlüsüyle sahaya çıkan Gök Mavililer’de orta saha Jorginho, Barella ve Locatelli’den oluşuyor. Forvette solda Insigne sağda ise Berardi forma giydi. Chiesa da sağ kanat için hazır kıta bekliyor. En uçtaki isim ise Ciro Immobile… Bu İtalya karşısında oynayacağımız oyun da belli. Geçiş oyunuyla hızlı hücumlarla gol ararken, orta sahası top seven İtalyanlarla kora kor mücadele edeceğiz. Sonrası Uğurcan ve önündeki Avrupa etiketli dört defans oyuncumuza kalacak.
VAR ODALARI İSVİÇRE’DE
Euro 2020’de turnuva tarihinde bir ilk gerçekleşecek ve Avrupa kıtası dışından bir hakem düdük çalacak. Arjantinli Rapallini, Euro 2020’de görev yaparken İspanyol hakem Jesus Gil Manzano da oynanması tehlikeye giren Copa America’nın hakem listesinde yer alıyor. UEFA’da hakemlerin patronu İtalyan Roberto Rosetti, kafa karıştıran ele çarpma pozisyonları için bir kez daha açıklama yaptı. Buna göre, bir oyuncu isteği dışında da top eline çarpar ve devamında gol atarsa, bu gol iptal edilecek. Her türlü ele çarpıp filelere giden toplar da gol sayılmayacak. Bir oyuncunun kontrolü dışında top eline çarpıp takım arkadaşına gol vuruşu olursa bu gol geçerli kabul edilecek. Euro 2020’deki 51 maçın da VAR hakemleri Nyon’daki UEFA merkezindeki odalarda görev yapacak. 11 stadyumla da 200 mbit/s hızında internet bağlantısı hazır ve ofsayt kameralarında 4K teknolojisi kullanılacak ve bu sayede santimlerle ölçülen ofsayt pozisyonlarında VAR hakemlerini maksimum görüntü olanağı sağlanacak.
ROMA’DA STADYUMA NASIL GİRİLİR?
Roma Olimpiyat Stadı’na gelecek futbolseverler için düne kadar İtalyanlar net bir açıklama yapmamıştı.. En sonunda şartları netleştirdiler. Bizimle oynayacakları maç da dahil olmak üzere Roma’daki 4 maçta tribünlerde 15 bin 948 taraftar olacak. İtalyanlar için 3 belgeden biri yeterli. Covid geçirdiğini ve iyileştiğinin belgesi, son 48 saatte yapılmış bir hızlı test ya da ilk aşıyı yaptırdığına dair (en az 15 günce yapılmış olma şartıyla) dokümanla İtalyanlar bilet alabilecek. İtalya’ya diğer ülkelerden gelenlere ise belgelerinin İngilizce olma şartı getirildi. Maçtan iki gün önce İtalya’da hızlı testi negatif çıkanlar da bilet alabilecek.
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