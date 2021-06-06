6 Haziran 2021

Euro 2020 notları #1

11 Haziran akşamı İtalya-Türkiye açılış maçıyla başlayacak olan Euro 2020, 31 gün sürecek ve 24 takımın katıldığı turnuvada 51 maç oynanacak. 11 Temmuz’daki finale kadar 22 maç günü var, futbolsuz geçecek 9 günde ise takımlar enerji depolayacak.

Euro 2020’ye ev sahipliği yapacak 11 şehrin 9’u ülkelerinin başkenti. Yüzde 100 kapasiteyle maçların oynanmasına izin veren tek ülke Macaristan. Rusya’da ve bizim gruptaki Galler ve İsviçre maçlarımızı oynayacağımız Bakü’de ise yüzde 50 kapasite izni çıktı. Bu da tribünlerde 31 bin taraftarımız olacak demek…

Açılış maçının oynayacağı Roma’da tribünlerde 17 bin seyirci olacak ve bizim 7 binlik kontenjanımız için seyahat ve stada giriş kriterlerini İtalya hala açıklamadı. Sevilla, Bükreş, Amsterdam ve Glasgow’da kapasitenin üçte bir oranında seyirci alınacak. Almanya’da Münih’te bu oran yüzde 22 olarak açıklanırken, Londra Wembley’in kapasitesinin dörtte bir oranında 22 bin 500 futbolsever finali tribünlerde izleyebilecek.

 Turnuva tarihinde kupa kazanıp  Euro 2020’ye gelemeyen tek ülke 2004 şampiyonu Yunanistan. 15. Kez düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda Almanya ve İspanya’nın 3, Fransa’nın 2 şampiyonluğu var. İtalya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Danimarka, Portekiz ve Rusya da kupayı birer kez kazandılar.

Euro 2020’de kısıtlı kapasiteyle de olsa seyircili oynanacak maçların bilet fiyatları 50 ve 185 Euro arasında değişiyor. Grup maçları ve devamında ülkesinin finale yükselmesi halinde VIP biletleri kullanan bir futbolseverin ödeyeceği rakam ise 9 bin 700 Euro.

Euro 2020’de bir ilk de hakem seçiminde yaşandı. Turnuva tarihinde ilk kez Avrupa kıtası dışından bir hakem düdük çalacak. Arjantinli hakem Fernando Rapallini, Cüneyt Çakır’ın olduğu hakem listesinde yer alırken, İspanyol hakem Jesus Gil Manzano da 13 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Brezilya’da düzenlenecek (ev sahipleri Arjantin artan koronavirüs vakaları, Kolombiya ise ülkedeki siyasi ve ekonomik koas yüzünden çekildi) Copa America’da görev yapacak.

Euro 2016’da milli takımlara toplam 301 milyon Euro prim dağıtan UEFA’nın bu turnuvada kasasından çıkacak para 331 milyon Euro. Euro 2020’ye katılan her takım 9.25 milyon Euro’yu kasasına koydu. Grup maçlarında galibiyete 1 milyon, beraberliğe ise 500 bin Euro ödenecek. Son 16’ya kalanlar 1.5 milyon Euro daha kazanacak. Çeyrek finale çıkanların alacağı para ise 2.5 milyon Euro. Yarı finaldeki 4 ülkeye 4’er milyon Euro ödenecek ve finale kalanlar 5’er milyonu daha kasasına koyacak ve yolun sonunda şampiyon olan milli takım 28.5 milyon Euro kazanacak.

Avrupa Şampiyonası’nda son 6 turnuvanın üçünde şampiyon uzatmalarda (1996-2000-2016) belli olurken, penaltı atışlarıyla kupayı kazanan tek takım 1976’da Batı Almanya’yı 5-3 penaltılarla deviren Çekoslovakya olmuştu. Turnuvayı iki kez arka arkaya kazanan tek ülke ise 2008-2012’de İspanya. Son Dünya Kupası’nı sahibi Fransa Euro 2020’de şampiyon olursa, Batı Almanya (72-74), Fransa (98-2000) ve İspanya’dan (2008-2010) sonra iki büyük turnuvayı kazanan 4. takım olacak.

Her Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’na “favori” gelen İngilizlerin ise bu turnuvanın tarihinde özel bir rekorları var. 60 yılda 31 maç oynayan İngilizler hiç final maçına çıkamadılar.

Euro 2020’de 24 ülke arasında en genç yaş ortalamasına sahip milli takımın Türkiye olması çok özel bir istatistik.( Euro 2016’da milli takımımız yaş ortalaması 26.8 idi) Bizim ardımızdan 25.3 ile İngilizler, gruptaki rakimizi Galler (25.6) ve Ukrayna (26.4) geliyor. Turnuvanın favorilerinden İspanyolların 26.5, gruptaki bir diğer rakibimiz İsviçre’nin ise yaş ortalaması 27.

Pandemi nedeniyle 23’ten 26 futbolcuya çıkartılan aday kadrolardan bizim milli takımımıza büyüteç tuttuğumuzda ilk göze çarpan Süper Lig’den 10, Avrupa’da forma giyen 16 futbolcunun olduğu. Bu dağılım Euro 2016’da 17/6 idi. Euro 2016’da İstanbul’un 3 Büyüğü’nden 13 futbolcu yer alırken 5 yıl sonra bu sayı 7’ye düştü.

Posted by at

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)