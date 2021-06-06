Euro 2020 notları #1

Euro 2020’ye
ev sahipliği yapacak 11 şehrin 9’u ülkelerinin başkenti. Yüzde 100 kapasiteyle
maçların oynanmasına izin veren tek ülke Macaristan. Rusya’da ve bizim gruptaki
Galler ve İsviçre maçlarımızı oynayacağımız Bakü’de ise yüzde 50 kapasite izni
çıktı. Bu da tribünlerde 31 bin taraftarımız olacak demek…
Açılış
maçının oynayacağı Roma’da tribünlerde 17 bin seyirci olacak ve bizim 7 binlik
kontenjanımız için seyahat ve stada giriş kriterlerini İtalya hala açıklamadı.
Sevilla, Bükreş, Amsterdam ve Glasgow’da kapasitenin üçte bir oranında seyirci
alınacak. Almanya’da Münih’te bu oran yüzde 22 olarak açıklanırken, Londra
Wembley’in kapasitesinin dörtte bir oranında 22 bin 500 futbolsever finali
tribünlerde izleyebilecek.
Euro 2020’de kısıtlı kapasiteyle de olsa seyircili oynanacak maçların bilet fiyatları 50 ve 185 Euro arasında değişiyor. Grup maçları ve devamında ülkesinin finale yükselmesi halinde VIP biletleri kullanan bir futbolseverin ödeyeceği rakam ise 9 bin 700 Euro.
Euro 2020’de
bir ilk de hakem seçiminde yaşandı. Turnuva tarihinde ilk kez Avrupa kıtası
dışından bir hakem düdük çalacak. Arjantinli hakem Fernando Rapallini, Cüneyt
Çakır’ın olduğu hakem listesinde yer alırken, İspanyol hakem Jesus Gil Manzano
da 13 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Brezilya’da düzenlenecek (ev
sahipleri Arjantin artan koronavirüs vakaları, Kolombiya ise ülkedeki siyasi ve
ekonomik koas yüzünden çekildi) Copa America’da görev yapacak.
Euro 2016’da
milli takımlara toplam 301 milyon Euro prim dağıtan UEFA’nın bu turnuvada
kasasından çıkacak para 331 milyon Euro. Euro 2020’ye katılan her takım 9.25
milyon Euro’yu kasasına koydu. Grup maçlarında galibiyete 1 milyon, beraberliğe
ise 500 bin Euro ödenecek. Son 16’ya kalanlar 1.5 milyon Euro daha kazanacak.
Çeyrek finale çıkanların alacağı para ise 2.5 milyon Euro. Yarı finaldeki 4
ülkeye 4’er milyon Euro ödenecek ve finale kalanlar 5’er milyonu daha kasasına
koyacak ve yolun sonunda şampiyon olan milli takım 28.5 milyon Euro kazanacak.
Avrupa
Şampiyonası’nda son 6 turnuvanın üçünde şampiyon uzatmalarda (1996-2000-2016)
belli olurken, penaltı atışlarıyla kupayı kazanan tek takım 1976’da Batı Almanya’yı
5-3 penaltılarla deviren Çekoslovakya olmuştu. Turnuvayı iki kez arka arkaya
kazanan tek ülke ise 2008-2012’de İspanya. Son Dünya Kupası’nı sahibi Fransa
Euro 2020’de şampiyon olursa, Batı Almanya (72-74), Fransa (98-2000) ve
İspanya’dan (2008-2010) sonra iki büyük turnuvayı kazanan 4. takım olacak.
Her Dünya
Kupası ve Avrupa Şampiyonası’na “favori” gelen İngilizlerin ise bu turnuvanın
tarihinde özel bir rekorları var. 60 yılda 31 maç oynayan İngilizler hiç final
maçına çıkamadılar.
Euro 2020’de
24 ülke arasında en genç yaş ortalamasına sahip milli takımın Türkiye olması
çok özel bir istatistik.( Euro 2016’da milli takımımız yaş ortalaması 26.8 idi)
Bizim ardımızdan 25.3 ile İngilizler, gruptaki rakimizi Galler (25.6) ve
Ukrayna (26.4) geliyor. Turnuvanın favorilerinden İspanyolların 26.5, gruptaki
bir diğer rakibimiz İsviçre’nin ise yaş ortalaması 27.
Pandemi
nedeniyle 23’ten 26 futbolcuya çıkartılan aday kadrolardan bizim milli
takımımıza büyüteç tuttuğumuzda ilk göze çarpan Süper Lig’den 10, Avrupa’da
forma giyen 16 futbolcunun olduğu. Bu dağılım Euro 2016’da 17/6 idi. Euro
2016’da İstanbul’un 3 Büyüğü’nden 13 futbolcu yer alırken 5 yıl sonra bu sayı
7’ye düştü.
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