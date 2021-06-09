Euro 2020 notları #4

ROMA’DA MİNUMUM 4 BİN TÜRK
Yarın akşam Roma Olimpiyat Stadı’nda kaç taraftarımız olacak? İtalya-Türkiye maçı için satışa çıkan bilet sayısı 15 bin 948 idi. Bu biletlerin yüzde 60’nın İtalya dışında satıldığı bilgisi önemli. Türkiye sınırları içinden bilet alan 2 bin 300 kişiden İtalyanların Şengen bölgesi dışından ülkeye giriş yasağı nedeniyle kaç kişinin etkileneceğini ise doğru maçın ertesi günü göreceğiz. İtalyanlar yarısından fazlası ülke dışında satılan biletlere Almanya ve Hollanda’da yaşayan gurbetçilerimizin yoğun ilgi gösterdiğini biliyorlar. Tahminler yarın akşam Roma’da tribünlerde minumum 4 bin Türk taraftarın olacağı yönünde. 69 bin kapasiteli stadyumda 15 bin 948 taraftar 12 farklı tribünde sosyol mesafeyi koruyarak maskeli olarak maçı izleyecek. Stadyum içinde 48 termal kamera ile kontrol kapılar açıldıktan sonra yapılacak. Şeref tribününde 125 koltuktan 75’i de boş bırakılacak.
EURO 2020’NİN NÜFUS KAYITLARI
Euro 2020’de kaç çift pasaportlu ya da kendi vatanı dışında doğan kaç futbolcu var? Almanya ve Polonya dışında 22 milli takımın kadrosunda da ülkesinden farklı bir coğrafyada doğmuş ya da çifte vatandaşlığı olan 65 futbolcu var. Bizim milli takımımızda Kenan, Hakan ve Kaan Almanya doğumlu. Halil ve Orkun ise Hollanda… Mert Müldür ise Avusturya doğumlu. İlk rakibimiz İtalya’da Brezilya asıllı 3 futbolcu var: Jorginho, Emerson ve Toloi. Galler Milli Takımı’nda ülke sınırları dışında doğan futbolcu sayısı 11. İsviçre kadrosunda ise iki Kamerunlu Embolo ve Mvogo, Makendonyalı Admir Mehmedi ve Kosova doğumlu Shaqiri var. Turnuvanın favorilerinden Fransa kadrosunda ülke dışında doğan yedek kaleci Mandanda (Kongo) ve babası Thuram’ın Serie A’da forma giydiği yıllarda İtalya’da dünyaya gelen Marcus Thuram var. Portekiz kadrosunda yaşlı kurt Pepe Brezilya asıllı ve kadroda Portekiz dışında doğan çift pasaportlu 4 oyuncu daha var. İspanyollar da Fransa’nın Bask bölgesinde doğan Aymenic Laporte ve İtalya doğumlu Thiago’yu kadrolarında bulunduruyorlar…
GARETH BALE’İN SUSKUNLUĞU
İtalya’dan sonra karşılaşacağımız Galler’in ilk maçı Cumartesi günü İsviçre ile ve doğal olarak gözler Gareth Bale’de olacak. Real Madrid’deki son dönemini golf oynayarak geçiren ve eski kulübü Tottenham’a döndükten sonra 2021 yılında 13 hole imza atan Bale, Ekim 2019’dan beri milli takım forması altında gol sevinci yaşayamadı. 91 kez forma giydiği Galler Milli Takımı’nda 33 golle ülke tarihinin en golcü ismi olan Gareth Bale kariyerinde iki kez İsviçre’ye rakip olmuş ve iki maçta da gol atmıştı… Bakalım Cumartesi gününün açılış maçında fileleri havalandıracak mı?
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