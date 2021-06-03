Euro 2020: İtalya

Kasım 2017’da İsveç ile play-off rövanş maçında golsüz berabere kalıp 60 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası’na gidemeyen ve 2018 Rusya’yı evinde izlemek zorunda kalan İtalyanlar büyük rüyalarından da uyanmıştı. Milli takımları 12 yılda bir Dünya Kupası finali oynar bir kazanır bir kaybederdi 1970’ten beri. 70’te Brezilya ağır gelmiş, 82’de kazanmışlar, 94’te Baggio topu göklere dikmiş, 2006 Berlin’de gülmüşlerdi. 2018’de final hayali, evde kalmak kabusuyla yüzleştiğinde göreve Roberto Mancini (Mayıs 2018) geldi.EURO 2016’DAN 7 FUTBOLCU VAR
11
Haziran’da başkentleri Roma’da bizimle açılış maçını oynayacak İtalyan Milli
Takımı geride kalan 3 yılda büyük bir değişim geçirdi. Roberto Mancini’nin Euro
2020 için açıkladığı 26 futbolcuya geleceğiz ama bu kadroyu oluşturabilmek için
geçtikleri yolu hatırlamamız lazım. Mancini döneminde İtalyan Milli Takımı’na
78 futbolcu çağrıldı. Gök Mavililer de son 3 yılda 8 kaleci, 26 defans, 19 orta
saha ve 23 forvet oyuncusu milli maçlarda görev yaptı ve bu dönemde 33 futbolcu
ilk kez milli formayı giydi. Euro 2016’da çeyrek finalde veda eden takımdan
Euro 2020 kadrosunda olan futbolcu sayısı sadece 7. Yedek kaleci Sirigu,
Bonucci, Chiellini, İnsigne, Bernardeschi, Florenzi ve golcü Immobile..
28 MAÇTIR YENİLMİYORLAR
Roberto
Mancini, İtalya Milli Takımı’nın başında 33 maça çıktı ve 22 galibiyet, 7
beraberlik ve 2 mağlubiyetle ülke tarihinin en başarılı teknik adamı ünvanını 3
yılda ele geçirdi. Euro 2020 eleme grubundaki 10 maçını da kazanan İtalya,
Eylül 2018’den beri oynadığı 28 maçı da kaybetmedi ve 2022 Dünya Kupası
elemelerine de 3 galibiyetle başladı.
KALE DONNARRUMA’NIN
“Yeni”
İtalya’yı İtalya’da da Euro 2020’nin favorileri arasında gören yok ama
İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya’dan sonra Mancini’nin takımı 2016’ya göre
yaş ortalaması iki yaş (26.2) düşmüş kadrosuyla ve grup maçlarına ev sahipliği
yapma avantajıyla turnuvanın potansiyel çeyrek final adaylarından biri.
Geniş
kadroyu 35 futbolcudan oluşturan daha sonra 28 futbolcuya düşüren Roberto
Mancini’nin Euro 2020 listesine kalecilerle başlayalım. Milan’dan ayrılacağı
haberleriyle manşetlerden düşmeyen Donnarumma, Buffon dönemi sonrası efsane
kaleci gibi genç yaşta üç direk arasını teslim aldı. İtalyanlarda yedek file
bekçileri tecrübeli Sirigu ve Meret.
İKİ BEK DE HÜCUMU SEVİYOR
Takımını
çoğunlukla 4-3-3 dizilişiyle sahaya süren bazı maçlarda ise üçlü defans deneyen
Roberto Mancini’nin iki bekinden birini hücuma yolladığı ve dörtlü defansın
üçlüye dönüp takımın 3-2-4-1 dizildiği hücum modeli en önemli silahı.
İtalyanların defans göbeğinde Bonucci, Chiellini gibi eski kurtların yanında
Acerbi, Bastoni, Toloi gibi Serie A’da son sezonlara damga vuran isimler var.
Sağ bekte Florenzi’den vazgeçmeyen Mancini, solda ise Spinazzola ve Emerson’a
şans veriyor.
JORGİNHO-VERRATTİ-BARELLA’LI ORTA SAHA
Orta sahada Mancini’nin aday kadroyu açıklarken sakatlıklarının düzelmesini beklediği iki isim de turnuvaya yetişti. PSG forması giyen Verratti ve Inter’li Sensi’liyle birlikte İtalyanların orta saha rotasyonu çok geniş. Chelsea ile Şampiyonlar Ligi Kupası’nı kazanan ve kampa geç katılan Jorginho’nun ideal 11’deki yeri garanti gibi. Genç Barella da Mancini’nin favori oyuncularından. Cristante, Locatelli ve Pellegrini de 11’de başlamasalar bile 5 oyuncu değişikliğinin verdiği imkanla mutlaka forma giyecek isimler…
RASPADORİ FORVETİN SÜRPRİZ İSMİ
İtalyanların
forvet hattında sürpriz sezonu PSG’de geçiren ve Keane’nin kadrodan çıkartılmış
olması. Mancini, A takım formasını hiç giymemiş Raspadori’yi kadroya kalırken,
Gök Mavililerin forvet hattı yıldızlar topluluğu. Sağ kanatta formaya yakın
olan isim Juventuslu Chiesa. Sol kanatta ise Napolili Insigne. En uçta görev
yapacak isim için Mancini’nin zor bir tercih yapması gerekiyor. Bir önceki
yılın gol karalı Immobile, milli takımın favori santrforu Belotti ve ikilinin
ardında şans bekleyen Berardi…
SON PROVALARI ÇEKLER İLE
Önceki akşam
RAI kanalında iki saat canlı yayınlanan “Milli Takım” şov programında moral
bulan İtalyan Milli Takımı Cuma akşamı Bologna’da Çek Cumhuriyeti ile son
hazırlık maçını yapacak. Ertesi gün ise Mancini, yedek oyuncularını 20 yaşaltı
milli takımıyla oynayacağı maçta deneyecek. Coverciano’daki milli takım
tesislerinde bir hafta kamp yapacak İtalya, 10 Haziran’da Roma’ya geçecek ve 11
Haziran akşamı saat 22:00’de “Bizim Çocuklar”ın karşısına çıkacak.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder