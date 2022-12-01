1 Aralık 2022

Katar 2022 G ve H Grubu

BREZİLYA

Oyunu İngilizler icat etmiş olabilir ama futbol ve Dünya Kupası dendiğinde aklına bir çırpıda Brezilya gelmeyen var mı? Sambacılar son çeyrek asırda kazandığı kupanın ardından bir sonraki finallerde gruptan çıkabilen (2006) tek takım. 5 kupayla zirvede olan Brezilya, Güney Amerika eleme grubundan lider geldiği Katar’da şampiyonluğun en büyük adayı. FIFA sıralamasında 1. Sırada yer alan Brezilya’nın kupa bilançosu: 109 maçta 73 galibiyet, 18 beraberlik ve 18 mağlubiyet.Corinthians ile iki şampiyonluğu ve milli takımla 2019 Copa America’yı kazanan Tite 61 yaşında. Altı yıldır Brezilyayı çalıştıran Tite’nin elindeki kadronun hatlar arası dengesi en büyük avantajı. Kalede Alison önünde Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Telles, orta sahada Casemiro, Fred, Richarlison’un ardında Neymar, Raphinha ve Vinicius Jr ve Fabinho’dan Gabriel Jesus’a Bremer’den Firmino’ya kadar yıldızlar topluluğu kadroda 39 yaşındaki Dani Alves de var. Final yolunda önlerinde Arjantin var, tabii ikisi de yarı finale sağlam gelirse..

 

SIRBİSTAN

Sekiz Dünya Kupası’na katılan Yugoslavya dağıldı ama topraklarındaki spor kültürü sadece futbolda değil her spor dalında yeşermeye devam ediyor. 4 kez finallere gelen Sırbistan, FIFA sıralamasında 21. sırada. Eleme grubunda Portekiz’e sollayıp Katar’a gelen Sirbistan’ın kupa bilançosu: 13 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 8 mağlubiyet. 57 yaşındaki Drafan Stojkovic göreve Mart 2021’de geldi. Gol yollarında Mitrovic ve Vlahovic arkalarında yeteneği herkesin ezberinde olan Tadic, asist makinası Kostic, Milenkovic-Savic ve Lukic’li kadro turnuvanın en zorlu gruplarından birine düştü. Brezilya’nın lider çıkması beklenen grupta en az İsviçre ve Kamerun kadar şansları var. Gerisi turnuva performansı!...

 

İSVİÇRE

İsviçre deyince akla futbol gelmiyor olabilir ama milli takımlarının artık net bir turnuva takım olduğu kesin. FIFA sıralamasında 15. sırada yer alan İsviçre, 2018’de finallere gelemeyen İtalya’nın bu kez 2022 yolundaki kabusu oldu ve Gök Maviler’in 2 puan önünde Katar biletini aldı. İsviçre’nin Dünya Kupası bilançosu ise; 37 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet. Bir Basel efsanesi olan ve futbolculuk günlerinde 3, teknik adam olarak 2 şampiyonluk yaşayan teknik direktör Murat Yakın 48 yaşında. Spartak Moskova’da da görev yapmış olan Yakın, Ağustos 2021’den beri İsviçre Milli Takımı’nın başında. Monacolu Embolo en büyük gol ümidi. Amblem oyunculardan Seferovic ise dibe vurduğu Galatasaray günlerinden sonra kulübede. Shaqiri formasını korurken Zakaria, Freuler ve Xhaka’lı orta sahanın gerisinde Akanji, Elvedi ve kalede Yann Sommer var. Türk asıllı Valencia forması giyen Eray Cömert de kadroda. Zor grupta ikincilik koltuğu için Sirbistan ve Kamerun ile kapışacaklar.

 

KAMERUN

Son turnuvayı televizyondan seyreden Kamerun, kupa tarihinde 8. kez finallerin yolunu tuttu. Afrika elemelerinde play-off’ta evinde tek golle kaybettiği Cezayir’i deplasmanda 2-1 devirip Katar’a gelen Kamerun, FIFA sıralamasında 43. sırada. Takımı Galatasaray ve Trabzonspor formaları giymiş 46 yaşındaki Rigobert Song çalıştırıyor. Teknik adamlık tecrübesi olmayan ancak ülkesinde büyük saygı gören Song, 8 ay önce bu koltuğa oturmuştu. Aboubakar ve N’Koudou elbette en tanıdık isim ama Bayern Münih’te son bir ayda fırtına gibi esen Choupo-Moting, Napoli formasıyla uçan Anguissa ve Kasımpaşa’lı Bahoken’li kadronun kalesi ise güven veren bir isimde: Interli Andre Onana. Bakalım İsviçre’nin disiplinini, Sırbistan’ın yeteneklerini alt edebilecekler mi?

 

H Grubu

Portekiz

1966’dan 1986’ya kadar ortalıkta görünmeyen, 2002’den beri ise her Dünya Kupası’na adını yazdıran Portekiz, “Ronaldo röportajı” kriziyle Katar’ın yolunu tuttu. Manchester United’tan takım arkadaşı Bruno Fernandes ile verdikleri olumsuz görüntü finallere yansırsa Fransa’nın 2010’da yaşadığı kabusun bir benzerini Portekiz de yaşayabilir. Messi gibi son Dünya Kupası’na gelen Ronaldo’nun kaprislerine set çekecek bir teknik adam var milli takımın başında. Elektronik mühendisi diploması olan Fernando Santos 8 yıldır görev yaptığı Portekiz ile Euro 2016 ve 2019 Avrupa Uluslar Ligi’ni kazandı. Ronaldo elbette süper star ama Portekiz kadrosunda Bruno Fernandes, finallere damga vurabilecek Leao, Bernardo Silva gibi büyük yetenekler var. Pepe 39 yaşında hala hak ettiği milli formayla sahada olacak ve defans hattındaki Cancelo, Ruben Dias ve Nuno Mendes üçlüsüyle görev yapacak. Kalede ise Roma’dan Rui Patricio ilk tercih. Bu grubun şakası yok. Gana ve Güney Kore, Uruguay ya da Portekiz’den birinin başına çorap örebilir.

 

URUGUAY

Kazandığı kupaları, nüfusuna oranladığında tarihin en başarılı milli takımı Uruguay’dır. 3.5 milyon nüfusa sahip Uruguay’ın müzesinde 2 Dünya Kupası, 15 Copa America var. FIFA sıralamasında 14. sırada yer alan Uruguay, G. Amerika eleme grubunu üçüncü tamamlayıp Katar biletini aldı. Kupa tarihinde 56 maça çıkan ve 24 galibiyet, 12 beraberlik ve 20 mağlubiyet alan Uruguay’ı efsane teknik adam Tabarez’in yerine koltuğa oturan 47 yaşındaki Diego Alonso çalıştırıyor. 20 yıl önce attığı 22 golle Atletico Madrid’i yeniden La Liga’ya döndüren Alonso, Paraguay, Meksika ve ABD’de çalıştı. Galatasaray’dan Muslera bakalım eldivenleri Rochet’ye kaptıracak mı? Sarı kırmızılı takımın 6 numarası Torreira’nın yer aldığı orta sahada Bentancur ve sezonun en çok konuşulan isimlerinden Real Madridli Valverde var. Trabzonsporlu Maxi Gomez’in de alternatif olduğu hücum hattı ise kaymaklı şöbiyet gibi: Nunez, Cavani, Luis Suarez… Portekiz huzuru bulamazsa Uruguay’ın arkasında kalır.

 

GANA

Finallere ilk kez 2006 Almanya’da gelen ve 2010-2014 Dünya Kupaları’na da katılan Gana, FIFA sıralamasında 61. sırada. Afrika elemeleri play-off’unda Nijerya’yı saf dışı bırakan Gana’nın finallerdeki bilançosu: 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet. 47 yaşındaki Otto Addo Almanya doğumlu ve futbolculuk kariyerinin tamamı bu ülkede geçti. 6 ay önce Gana’nın başına geçen Otto Addo daha önce milli takımda yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu. Kardeşi İspanyol Milli Takımı’na seçilen Inaki Williams uzun bir aradan sonra tercihini köklerinin bulunduğu Gana’dan yaparken orta sahada Arsenalli Thomas Partey takımın en güven veren ismi. Avrupa’da ikinci ve üçüncü sınıf kadrolarda forma giyen oyuncu havuzuyla Gana’nın işi Uruguay ve Portekizli grupta zordan öte…

 

GÜNEY KORE

FIFA sıralamasında 28. sırada yer alan Güney Kore’nin 11. Kez geldiği finallerde en büyük başarısı bize kaybettikten sonra 4. oldukları 2002 Dünya Kupası. Eleme grubunda İran’ın iki puan gerisinde Katar biletini alan Güney Kore’nin Dünya Kupası bilançosu: 34 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 mağlubiyet. Portekiz’in yer aldığı grupta Güney Kore’nin başında Portekizli bir teknik adam var. 4 yıldır takımı çalıştıran 53 yaşındaki Paulo Bento, Euro 2012’de ülkesinin milli takım teknik direktörüydü. Fenerbahçe’den sonra Napoli’de de müthiş bir performans ortaya koyan Kim, Güney Kore defansının starı. Takımın bir numaralı yıldızı ise şüphesiz ki Tottenham’lı Son. Freiburg’lu Jeong, Premier Lig’den Hwang ve Mainz’dan Sung-Lee dikkat çeken isimler. Turnuvaya renk katarlar ama bundan fazlasını beklemek için topun yuvarlaklığı da yetmez.

 

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