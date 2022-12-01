Katar 2022 G ve H Grubu

BREZİLYA
Oyunu
İngilizler icat etmiş olabilir ama futbol ve Dünya Kupası dendiğinde aklına bir
çırpıda Brezilya gelmeyen var mı? Sambacılar son çeyrek asırda kazandığı
kupanın ardından bir sonraki finallerde gruptan çıkabilen (2006) tek takım. 5
kupayla zirvede olan Brezilya, Güney Amerika eleme grubundan lider geldiği
Katar’da şampiyonluğun en büyük adayı. FIFA sıralamasında 1. Sırada yer alan
Brezilya’nın kupa bilançosu: 109 maçta 73 galibiyet, 18 beraberlik ve 18
mağlubiyet.Corinthians ile iki şampiyonluğu ve milli takımla 2019 Copa
America’yı kazanan Tite 61 yaşında. Altı yıldır Brezilyayı çalıştıran Tite’nin
elindeki kadronun hatlar arası dengesi en büyük avantajı. Kalede Alison önünde
Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Telles, orta sahada Casemiro, Fred, Richarlison’un
ardında Neymar, Raphinha ve Vinicius Jr ve Fabinho’dan Gabriel Jesus’a
Bremer’den Firmino’ya kadar yıldızlar topluluğu kadroda 39 yaşındaki Dani Alves
de var. Final yolunda önlerinde Arjantin var, tabii ikisi de yarı finale sağlam
gelirse..
SIRBİSTAN
Sekiz Dünya
Kupası’na katılan Yugoslavya dağıldı ama topraklarındaki spor kültürü sadece
futbolda değil her spor dalında yeşermeye devam ediyor. 4 kez finallere gelen
Sırbistan, FIFA sıralamasında 21. sırada. Eleme grubunda Portekiz’e sollayıp
Katar’a gelen Sirbistan’ın kupa bilançosu: 13 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik
ve 8 mağlubiyet. 57 yaşındaki Drafan Stojkovic göreve Mart 2021’de geldi. Gol
yollarında Mitrovic ve Vlahovic arkalarında yeteneği herkesin ezberinde olan
Tadic, asist makinası Kostic, Milenkovic-Savic ve Lukic’li kadro turnuvanın en
zorlu gruplarından birine düştü. Brezilya’nın lider çıkması beklenen grupta en
az İsviçre ve Kamerun kadar şansları var. Gerisi turnuva performansı!...
İSVİÇRE
İsviçre
deyince akla futbol gelmiyor olabilir ama milli takımlarının artık net bir
turnuva takım olduğu kesin. FIFA sıralamasında 15. sırada yer alan İsviçre,
2018’de finallere gelemeyen İtalya’nın bu kez 2022 yolundaki kabusu oldu ve Gök
Maviler’in 2 puan önünde Katar biletini aldı. İsviçre’nin Dünya Kupası
bilançosu ise; 37 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet. Bir Basel
efsanesi olan ve futbolculuk günlerinde 3, teknik adam olarak 2 şampiyonluk
yaşayan teknik direktör Murat Yakın 48 yaşında. Spartak Moskova’da da görev
yapmış olan Yakın, Ağustos 2021’den beri İsviçre Milli Takımı’nın başında.
Monacolu Embolo en büyük gol ümidi. Amblem oyunculardan Seferovic ise dibe
vurduğu Galatasaray günlerinden sonra kulübede. Shaqiri formasını korurken
Zakaria, Freuler ve Xhaka’lı orta sahanın gerisinde Akanji, Elvedi ve kalede
Yann Sommer var. Türk asıllı Valencia forması giyen Eray Cömert de kadroda. Zor
grupta ikincilik koltuğu için Sirbistan ve Kamerun ile kapışacaklar.
KAMERUN
Son
turnuvayı televizyondan seyreden Kamerun, kupa tarihinde 8. kez finallerin
yolunu tuttu. Afrika elemelerinde play-off’ta evinde tek golle kaybettiği
Cezayir’i deplasmanda 2-1 devirip Katar’a gelen Kamerun, FIFA sıralamasında 43.
sırada. Takımı Galatasaray ve Trabzonspor formaları giymiş 46 yaşındaki
Rigobert Song çalıştırıyor. Teknik adamlık tecrübesi olmayan ancak ülkesinde
büyük saygı gören Song, 8 ay önce bu koltuğa oturmuştu. Aboubakar ve N’Koudou
elbette en tanıdık isim ama Bayern Münih’te son bir ayda fırtına gibi esen Choupo-Moting,
Napoli formasıyla uçan Anguissa ve Kasımpaşa’lı Bahoken’li kadronun kalesi ise
güven veren bir isimde: Interli Andre Onana. Bakalım İsviçre’nin disiplinini,
Sırbistan’ın yeteneklerini alt edebilecekler mi?
H Grubu
Portekiz
1966’dan
1986’ya kadar ortalıkta görünmeyen, 2002’den beri ise her Dünya Kupası’na adını
yazdıran Portekiz, “Ronaldo röportajı” kriziyle Katar’ın yolunu tuttu.
Manchester United’tan takım arkadaşı Bruno Fernandes ile verdikleri olumsuz
görüntü finallere yansırsa Fransa’nın 2010’da yaşadığı kabusun bir benzerini Portekiz
de yaşayabilir. Messi gibi son Dünya Kupası’na gelen Ronaldo’nun kaprislerine
set çekecek bir teknik adam var milli takımın başında. Elektronik mühendisi
diploması olan Fernando Santos 8 yıldır görev yaptığı Portekiz ile Euro 2016 ve
2019 Avrupa Uluslar Ligi’ni kazandı. Ronaldo elbette süper star ama Portekiz
kadrosunda Bruno Fernandes, finallere damga vurabilecek Leao, Bernardo Silva
gibi büyük yetenekler var. Pepe 39 yaşında hala hak ettiği milli formayla
sahada olacak ve defans hattındaki Cancelo, Ruben Dias ve Nuno Mendes üçlüsüyle
görev yapacak. Kalede ise Roma’dan Rui Patricio ilk tercih. Bu grubun şakası
yok. Gana ve Güney Kore, Uruguay ya da Portekiz’den birinin başına çorap
örebilir.
URUGUAY
Kazandığı
kupaları, nüfusuna oranladığında tarihin en başarılı milli takımı Uruguay’dır.
3.5 milyon nüfusa sahip Uruguay’ın müzesinde 2 Dünya Kupası, 15 Copa America
var. FIFA sıralamasında 14. sırada yer alan Uruguay, G. Amerika eleme grubunu
üçüncü tamamlayıp Katar biletini aldı. Kupa tarihinde 56 maça çıkan ve 24
galibiyet, 12 beraberlik ve 20 mağlubiyet alan Uruguay’ı efsane teknik adam
Tabarez’in yerine koltuğa oturan 47 yaşındaki Diego Alonso çalıştırıyor. 20 yıl
önce attığı 22 golle Atletico Madrid’i yeniden La Liga’ya döndüren Alonso,
Paraguay, Meksika ve ABD’de çalıştı. Galatasaray’dan Muslera bakalım
eldivenleri Rochet’ye kaptıracak mı? Sarı kırmızılı takımın 6 numarası
Torreira’nın yer aldığı orta sahada Bentancur ve sezonun en çok konuşulan
isimlerinden Real Madridli Valverde var. Trabzonsporlu Maxi Gomez’in de
alternatif olduğu hücum hattı ise kaymaklı şöbiyet gibi: Nunez, Cavani, Luis
Suarez… Portekiz huzuru bulamazsa Uruguay’ın arkasında kalır.
GANA
Finallere
ilk kez 2006 Almanya’da gelen ve 2010-2014 Dünya Kupaları’na da katılan Gana,
FIFA sıralamasında 61. sırada. Afrika elemeleri play-off’unda Nijerya’yı saf
dışı bırakan Gana’nın finallerdeki bilançosu: 12 maçta 4 galibiyet, 3
beraberlik ve 5 mağlubiyet. 47 yaşındaki Otto Addo Almanya doğumlu ve
futbolculuk kariyerinin tamamı bu ülkede geçti. 6 ay önce Gana’nın başına geçen
Otto Addo daha önce milli takımda yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu.
Kardeşi İspanyol Milli Takımı’na seçilen Inaki Williams uzun bir aradan sonra
tercihini köklerinin bulunduğu Gana’dan yaparken orta sahada Arsenalli Thomas
Partey takımın en güven veren ismi. Avrupa’da ikinci ve üçüncü sınıf kadrolarda
forma giyen oyuncu havuzuyla Gana’nın işi Uruguay ve Portekizli grupta zordan
öte…
GÜNEY KORE
FIFA
sıralamasında 28. sırada yer alan Güney Kore’nin 11. Kez geldiği finallerde en
büyük başarısı bize kaybettikten sonra 4. oldukları 2002 Dünya Kupası. Eleme
grubunda İran’ın iki puan gerisinde Katar biletini alan Güney Kore’nin Dünya
Kupası bilançosu: 34 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 mağlubiyet.
Portekiz’in yer aldığı grupta Güney Kore’nin başında Portekizli bir teknik adam
var. 4 yıldır takımı çalıştıran 53 yaşındaki Paulo Bento, Euro 2012’de
ülkesinin milli takım teknik direktörüydü. Fenerbahçe’den sonra Napoli’de de
müthiş bir performans ortaya koyan Kim, Güney Kore defansının starı. Takımın
bir numaralı yıldızı ise şüphesiz ki Tottenham’lı Son. Freiburg’lu Jeong,
Premier Lig’den Hwang ve Mainz’dan Sung-Lee dikkat çeken isimler. Turnuvaya
renk katarlar ama bundan fazlasını beklemek için topun yuvarlaklığı da yetmez.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder