1 Aralık 2022

Katar 2022 C ve D Grubu

Arjantin

Maradona’sız ilk Dünya Kupası bu ve Messi, Maradona’dan iyi ya da Maradona kadar iyi olduğunu kanıtlamak için bu kupayı kazanmalı ya da kazanmalı mı? Arjantin 17 kez yer aldığı finallerden 3 kupa ile ayrılırken, 3 kez de finallerde kaybetti. Güney Amerika eleme grubunda Brezilya’nın ardında kalan takımı Sampaoli’nin yardımcılığından bu göreve gelen ve 2021 Copa America’yı Maracana’da kazanan Lionel Scaloni çalıştırıyor. 4 yıldır görevde olan 44 yaşındaki teknik adam FIFA sıralamasında 3. Sırada yer alan takımıyla sadece grubunun favorisi değil finalin de adayı. Kupa tarihinde 81 maça çıkan Arjantin 43 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı. Messi liderliğindeki kadroda Lauturo Martinez, Di Maria, De Paul, Paredes’li orta saha ve hücum hattının ardındaki defans ve kaleci kalitesi kimilerine göre şampiyonluk için yeterli değil. Lionel Messi için bu Dünya Kupası “Son Tango”… Bakalım dansedebilecekler mi?

 

Meksika

Dünya kupalarının olmazsa olmaz ülkelerinden biri de Meksika. 16 kez finallere gelen Meksika eleme grubunda Kanada’nın ardında Katar biletini aldı. FIFA sıralamasında 13. Sırada yer alan Meksika’yı Arjantinli teknik adam Gerardo Martino çalıştırıyor. 2010 Dünya Kupası’nda Paraguay’ı çalıştıran, Messi sayesinde Barça’da bir sezon geçiren ve iki Copa America finalinde Arjantin’in başında hüsrana uğrayan 60 yaşındaki Martino 2019’dan beri Meksika’nın başında. Kupa tarihinde 57 maçta 16 galibiyet, 14 beraberlik ve 27 mağlubiyet alan Meksika’da kaleci Ochoa 5. Dünya Kupası’na geliyor. Takımın yıldızı Napolili Hirving Lozano. Orta sahada Ajax’lı Alvarez, Pachuca’dan Chaeves ve en uçya Henry Martin. Meksika son 16 bileti için Polonya’yı devirmek zorunda.

Polonya

Messi-Mbappe-Neymar’ın gölgesinde bir büyük golcü Lewandovski ülkesinin büyük umudu olarak Katar’da. Sekiz kez finallerde yer alan Polonya, FIFA sıralamasında 26. Sırada. Finaller tarihinde 34 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet istatistiğini hanesine yazdıran Polonya, eleme grubunda İngiltere’nin arkasında kalmış, play-off’ta Rusya ihraç edilince finalde karşısında İsveç’i bulmuş ve sahadan 2-0 galip ayrılmıştı. Paulo Sousa’nın ihanet olarak kabul edilen ayrılığı sonrasında Ocak ayında teknik adamlık koltuğuna oturan 52 yaşındaki Czeslaw Michiniewicz, 2021 yılında Legia Varşova’yı şampiyon yapan hoca. Lewandowksi ve Milik ikilisinin ardında Zelinski, Zurkowski ve defans hattında tecrübeli Glike’e sahip Polonya’nın kalesinde de usta bir isim Szczesny var. Arjantinli grupta Polonya’nın Meksika ile oynacağı maç ikinciyi belirler.

 

Suudi Arabistan

Arjantin, Meksika ve Polonya’lı grupta bugüne kadar 5 kez finallere gelen Suudi Arabistan’ın işi elbette çok zor. Eleme grubunda birinci aşamayı Özbekistan’ın ardından finaller yolunu açan grupta Japonya’nın önünde tamamlayan takım FIFA sıralamasında 51. Sırada. İlk kez katıldığı 1994’te grubundan çıkan ve kupa tarihinde oynadığı 16 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Suudi Arabistan’ın sonuncusu 1996’da olmak üzere 3 Asya şampiyonluğu var. Takımı Afrika kıtasında büyük saygınlığı olan Fransız hoca Herve Renard çalıştırıyor. 3 yıldır görevde olan Renard, 2012 yılında Zambia’ya Afrika Kupası’nı kazandırdıktan sonra aynı başarıyı 2015 yılında Fildişi Sahili ile yaşamış ve 2018 Dünya Kupası’na Fas’ın başında gitmişti. Ülke dışında forma giyen futbolcusu olmayan Suudi Arabistan’ın starı 10 numaralı formayı giyen ve ülke tarihinin 15 golle en çok gol atan 4. Futbolcusu olan kaptan Salem Aldawsari.

 

D Grubu

Fransa

Rusya 2018’de genç jenerasyonu için bir sonraki turnuvanın favorisi denilen ama kupayı evine götüren Fransa, 15 kez yer aldığı finallerde ilk kupasını da 1998 yılında evinde kazanmıştı. Eleme grubunda Ukrayna’nın önünde elini kolunu sallayarak finallere gelen Fransa kupa tarihinde 66 maçta 34 galibiyet, 13 beraberlik ve 19 mağlubiyet almıştı. FIFA sıralamasında 4. Sırada yer alan takımı Zagallo ve Beckanbauer gibi hem futbolcu hem de teknik adam olarak kazanan Didier Deschamps çalıştırıyor. 10 yıldır görevde olan ve finallerinden ardından görevi Zidane’a devretmesi beklenen Dechamps Katar’a bu kez geçmiş yılların yasaklısı son Ballon D’or sahibi Benzema ve elbette ki Mbappe’li kadrosuyla geliyor. Orta sahada Kante ve Pogba’nın sakatlığıyla kaliteli ancak tecrübesiz bir orta sahayla yola çıkacak olan Fransa grubunun elbette ki ağır favorisi. Kalede Lloris, defans hattında Varane, Kounde, Lucas ve Theo Hernandez’li kadro Brezilya ve Arjantin ile birlikte üç büyük favoriden biri.

 

Danimarka

Elemelerde İskoçya, İsrail ve Avusturya’lı gruptan zorlanmadan çıkan Danimarka’nın tarihinde katıldığı 5 finaller var. 1992’nin Avrupa şampiyonu olan ülke Dünya Kupası’nda 20 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. FIFA sıralamasında 10. Sırada yer alan Danimarka’yı futbolculuk kariyeri hafızalarda iz bırakmayan, 2012’de ülkesinde şampiyonluk yaşadıktan sonra 2014 yılında Almanya’da Mainz’da görev yapan 50 yaşındaki Kasper Hjulmand çalıştırıyor. Takımın yıldızı Euro 2020’de sahada kalp krizi geçirip mucize bir geri dönüşe imza atan Eriksen elbette ki. Forvet hattında Dolberg ilk tercih. Karizmatik kaptan Kjaer, defans göbeğindeki partneri Barcelonalı Christensen ve sol bekte Atalanta’lı Maehle’li kadrosuyla Danimarka bir sürpriz yaşanmazsa Fransa ile birlikte son 16’ya adını yazdırır.

 

Avustralya

Katar’daki finaller için grup kuraları çekildiğinde Avustralya’da “Yine mi” haykırışı yükselmiştir. 2018’de de Fransa ve Danimarka ile aynı gruba düşen ve Peru’nun da yer aldığı grubu son sırada tamamlayan Avustralya galibiyet sevinci yaşayamadan evine dönmüştü. Çok zor ve uzun bir eleme yolundan gelen ve 2018’de kaybettiği Peru’yu baraj maçında geçip Katar’ın yolunu tutan Avustralya bugünlerde elbette Harry Kewell, Bresciano, Tim Cahill gibi döneminin star isimleri yok. Kupa tarihinde çıktığı 16 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan ülke FIFA sıralamasında 38. Belçika ve Hollanda’da geçen futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlığa başlayan Graham Arnold, Avustralya’nın genç milli takımında da görev yapmıştı. 4 yıldır görevde olan Arnold’un elindeki kadroda Avrupa’nın üst düzey takımlarında forma giyen bir futbolcu yok. Takımın en göze batan ismi E. Frankfurt ile Avrupa Ligi’ni kazandıktan sonra geldiği Verona’da zor günler geçiren Ajdin Hrustic…

 

Tunus

2018’deki Fransa-Danimarka-Avustralya’lı grubun 2022’de Peru’nun yerini dolduran ülkesi olan Tunus finallere 5 kez katılmıştı. Afrika eleme grubundan lider çıktıktan sonra Mali’yi eleyerek Katar’a gelen Tunus’un Dünya Kupaları’ndaki bilançosu: 15 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet. FIFA sıralamasında 30. Sırada yer alan Tunus’u 51 yaşındaki Jalel Kadri çalıştırıyor. Bu yıl Afrika Kupası’nda teknik direktör Kebaier Covid’e yakalandığında geçici göreve geldiği Tunus’ta koltuğa oturan ve finallerin yolunu tutan Jalel Kadri’nin elinde 2018 Dünya Kupası’nda sakatlığı yüzünden forma giyemeyen forvet Msakani, Montpellier’den Khazri var. Tecrübesiz teknik adamıyla Tunus bu grupta elbette ki en zayıf halka…

 

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