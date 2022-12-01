Katar 2022 C ve D Grubu

Arjantin
Maradona’sız
ilk Dünya Kupası bu ve Messi, Maradona’dan iyi ya da Maradona kadar iyi
olduğunu kanıtlamak için bu kupayı kazanmalı ya da kazanmalı mı? Arjantin 17
kez yer aldığı finallerden 3 kupa ile ayrılırken, 3 kez de finallerde kaybetti.
Güney Amerika eleme grubunda Brezilya’nın ardında kalan takımı Sampaoli’nin
yardımcılığından bu göreve gelen ve 2021 Copa America’yı Maracana’da kazanan
Lionel Scaloni çalıştırıyor. 4 yıldır görevde olan 44 yaşındaki teknik adam
FIFA sıralamasında 3. Sırada yer alan takımıyla sadece grubunun favorisi değil
finalin de adayı. Kupa tarihinde 81 maça çıkan Arjantin 43 galibiyet, 15
beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı. Messi liderliğindeki kadroda Lauturo
Martinez, Di Maria, De Paul, Paredes’li orta saha ve hücum hattının ardındaki
defans ve kaleci kalitesi kimilerine göre şampiyonluk için yeterli değil.
Lionel Messi için bu Dünya Kupası “Son Tango”… Bakalım dansedebilecekler mi?
Meksika
Dünya
kupalarının olmazsa olmaz ülkelerinden biri de Meksika. 16 kez finallere gelen
Meksika eleme grubunda Kanada’nın ardında Katar biletini aldı. FIFA
sıralamasında 13. Sırada yer alan Meksika’yı Arjantinli teknik adam Gerardo
Martino çalıştırıyor. 2010 Dünya Kupası’nda Paraguay’ı çalıştıran, Messi
sayesinde Barça’da bir sezon geçiren ve iki Copa America finalinde Arjantin’in
başında hüsrana uğrayan 60 yaşındaki Martino 2019’dan beri Meksika’nın başında.
Kupa tarihinde 57 maçta 16 galibiyet, 14 beraberlik ve 27 mağlubiyet alan
Meksika’da kaleci Ochoa 5. Dünya Kupası’na geliyor. Takımın yıldızı Napolili
Hirving Lozano. Orta sahada Ajax’lı Alvarez, Pachuca’dan Chaeves ve en uçya
Henry Martin. Meksika son 16 bileti için Polonya’yı devirmek zorunda.
Polonya
Messi-Mbappe-Neymar’ın
gölgesinde bir büyük golcü Lewandovski ülkesinin büyük umudu olarak Katar’da.
Sekiz kez finallerde yer alan Polonya, FIFA sıralamasında 26. Sırada. Finaller
tarihinde 34 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet istatistiğini
hanesine yazdıran Polonya, eleme grubunda İngiltere’nin arkasında kalmış,
play-off’ta Rusya ihraç edilince finalde karşısında İsveç’i bulmuş ve sahadan
2-0 galip ayrılmıştı. Paulo Sousa’nın ihanet olarak kabul edilen ayrılığı
sonrasında Ocak ayında teknik adamlık koltuğuna oturan 52 yaşındaki Czeslaw
Michiniewicz, 2021 yılında Legia Varşova’yı şampiyon yapan hoca. Lewandowksi ve
Milik ikilisinin ardında Zelinski, Zurkowski ve defans hattında tecrübeli
Glike’e sahip Polonya’nın kalesinde de usta bir isim Szczesny var. Arjantinli
grupta Polonya’nın Meksika ile oynacağı maç ikinciyi belirler.
Suudi
Arabistan
Arjantin,
Meksika ve Polonya’lı grupta bugüne kadar 5 kez finallere gelen Suudi
Arabistan’ın işi elbette çok zor. Eleme grubunda birinci aşamayı Özbekistan’ın
ardından finaller yolunu açan grupta Japonya’nın önünde tamamlayan takım FIFA
sıralamasında 51. Sırada. İlk kez katıldığı 1994’te grubundan çıkan ve kupa
tarihinde oynadığı 16 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan
Suudi Arabistan’ın sonuncusu 1996’da olmak üzere 3 Asya şampiyonluğu var. Takımı
Afrika kıtasında büyük saygınlığı olan Fransız hoca Herve Renard çalıştırıyor.
3 yıldır görevde olan Renard, 2012 yılında Zambia’ya Afrika Kupası’nı
kazandırdıktan sonra aynı başarıyı 2015 yılında Fildişi Sahili ile yaşamış ve
2018 Dünya Kupası’na Fas’ın başında gitmişti. Ülke dışında forma giyen
futbolcusu olmayan Suudi Arabistan’ın starı 10 numaralı formayı giyen ve ülke
tarihinin 15 golle en çok gol atan 4. Futbolcusu olan kaptan Salem Aldawsari.
D Grubu
Fransa
Rusya
2018’de genç jenerasyonu için bir sonraki turnuvanın favorisi denilen ama
kupayı evine götüren Fransa, 15 kez yer aldığı finallerde ilk kupasını da 1998
yılında evinde kazanmıştı. Eleme grubunda Ukrayna’nın önünde elini kolunu
sallayarak finallere gelen Fransa kupa tarihinde 66 maçta 34 galibiyet, 13
beraberlik ve 19 mağlubiyet almıştı. FIFA sıralamasında 4. Sırada yer alan
takımı Zagallo ve Beckanbauer gibi hem futbolcu hem de teknik adam olarak
kazanan Didier Deschamps çalıştırıyor. 10 yıldır görevde olan ve finallerinden
ardından görevi Zidane’a devretmesi beklenen Dechamps Katar’a bu kez geçmiş
yılların yasaklısı son Ballon D’or sahibi Benzema ve elbette ki Mbappe’li
kadrosuyla geliyor. Orta sahada Kante ve Pogba’nın sakatlığıyla kaliteli ancak
tecrübesiz bir orta sahayla yola çıkacak olan Fransa grubunun elbette ki ağır
favorisi. Kalede Lloris, defans hattında Varane, Kounde, Lucas ve Theo
Hernandez’li kadro Brezilya ve Arjantin ile birlikte üç büyük favoriden biri.
Danimarka
Elemelerde
İskoçya, İsrail ve Avusturya’lı gruptan zorlanmadan çıkan Danimarka’nın
tarihinde katıldığı 5 finaller var. 1992’nin Avrupa şampiyonu olan ülke Dünya
Kupası’nda 20 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. FIFA
sıralamasında 10. Sırada yer alan Danimarka’yı futbolculuk kariyeri hafızalarda
iz bırakmayan, 2012’de ülkesinde şampiyonluk yaşadıktan sonra 2014 yılında
Almanya’da Mainz’da görev yapan 50 yaşındaki Kasper Hjulmand çalıştırıyor.
Takımın yıldızı Euro 2020’de sahada kalp krizi geçirip mucize bir geri dönüşe
imza atan Eriksen elbette ki. Forvet hattında Dolberg ilk tercih. Karizmatik
kaptan Kjaer, defans göbeğindeki partneri Barcelonalı Christensen ve sol bekte
Atalanta’lı Maehle’li kadrosuyla Danimarka bir sürpriz yaşanmazsa Fransa ile
birlikte son 16’ya adını yazdırır.
Avustralya
Katar’daki
finaller için grup kuraları çekildiğinde Avustralya’da “Yine mi” haykırışı
yükselmiştir. 2018’de de Fransa ve Danimarka ile aynı gruba düşen ve Peru’nun
da yer aldığı grubu son sırada tamamlayan Avustralya galibiyet sevinci
yaşayamadan evine dönmüştü. Çok zor ve uzun bir eleme yolundan gelen ve 2018’de
kaybettiği Peru’yu baraj maçında geçip Katar’ın yolunu tutan Avustralya
bugünlerde elbette Harry Kewell, Bresciano, Tim Cahill gibi döneminin star
isimleri yok. Kupa tarihinde çıktığı 16 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 10
mağlubiyet alan ülke FIFA sıralamasında 38. Belçika ve Hollanda’da geçen
futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlığa başlayan Graham Arnold,
Avustralya’nın genç milli takımında da görev yapmıştı. 4 yıldır görevde olan
Arnold’un elindeki kadroda Avrupa’nın üst düzey takımlarında forma giyen bir futbolcu
yok. Takımın en göze batan ismi E. Frankfurt ile Avrupa Ligi’ni kazandıktan
sonra geldiği Verona’da zor günler geçiren Ajdin Hrustic…
Tunus
2018’deki
Fransa-Danimarka-Avustralya’lı grubun 2022’de Peru’nun yerini dolduran ülkesi
olan Tunus finallere 5 kez katılmıştı. Afrika eleme grubundan lider çıktıktan
sonra Mali’yi eleyerek Katar’a gelen Tunus’un Dünya Kupaları’ndaki bilançosu:
15 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet. FIFA sıralamasında 30.
Sırada yer alan Tunus’u 51 yaşındaki Jalel Kadri çalıştırıyor. Bu yıl Afrika
Kupası’nda teknik direktör Kebaier Covid’e yakalandığında geçici göreve geldiği
Tunus’ta koltuğa oturan ve finallerin yolunu tutan Jalel Kadri’nin elinde 2018
Dünya Kupası’nda sakatlığı yüzünden forma giyemeyen forvet Msakani, Montpellier’den
Khazri var. Tecrübesiz teknik adamıyla Tunus bu grupta elbette ki en zayıf
halka…
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