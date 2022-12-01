Katar 2022 E ve F Grubu

Almanya
Gerçek bir
futbol ülkesi ve makine gibi bir takım. Almanya 19 kez yer aldığı Dünya
Kupası’nda 4 şampiyonluk kazanırken 4 kez de finalde kaybeden baş aktörlerden
biri. Eleme grubunu süpürüp gelen Panzerler’in kupa tarihi bilançosu: 109
maçta, 67 galibiyet, 20 beraberlik ve 22 mağlubiyet. FIFA sıralamasında 11.
sırada yer almaları yanıltmasın. 2014 Brezilya’da Löw’ün yardımcısı olan Hans
Dieter Flick, iki şampiyonluk, bir Şampiyonlar Ligi ve 1 Süper Kupa ile süslediği
Bayern Münih kariyerinin ardından hak ettiği milli teknik direktörlüğü
kartvizitini cebini koydu. Müller’in uzun süredir sakatlıkla boğuşması handikap
ama başta o olmak üzere Musiala, Sane, Gnabry, Kimmich ve Goretzka ile Bayern
Münih’in sırtladığı ideal 11’de Rudiger ve Sule gibi iki sağlam savunmacı ve arkalarında
Neuer gibi efsane bir kaleci var. İspanya’lı grupta Almanlar, 2018’de gruptan
çıkamamanın dersini alıp gelmişler mi göreceğiz.
İspanya
Euro
2008-2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası. Tarihinde Dünya Kupası
zaferi ve 44 yıldır Avrupa şampiyonluğu olmayan İspanya’ya ne var ne yoksa
kazandıran jenerasyon artık kramponlarını astı. Elemelerde İsveç’in önünde
lider finallere gelen İspanya’nın kupa tarihinde oynadığı 63 maçta 30 galibiyeti,
15 beraberliği ve 18 mağlubiyeti var. 2018 Dünya Kupası başlarken teknik
direktörü Lopetegui Real Madrid ile anlaştığı duyulunca görevine son verilmiş
ve Kırmızılar turnuvayı geçici teknik adamla oynamıştı. 3 yıldır takımın
başında olan Luis Enrique turnuvanın en iyi 3-4 teknik direktöründen biri. Euro
2020’de ışık saçan genç kadroda eski kurtlardan sadece Busquets var. Barça’nın
son model yetenekleri Pedri ve Gavi, Sarabia ve Carlos Soler gibi zirve yapan
isimlerin önünde Ferran Torres ve Morata var. Sergio Ramos ruhunu arayacaklar
mı bilinmez ama Pau Torres-Eric Garcia-Alba ve Carvahal’lı defans hattının
ardından kaleci Unai Simon bakalım Almanya karşısında “Bayern sendromu”nu
yaşayacak mı?
JAPONYA
Asya eleme
grubunda Suudi Arabistan’ın bir puan gerisinde kalıp Katar biletini alan
Japonya FIFA sıralamasında 24. Sırada. 6 kez Dünya Kupası mecarası yaşamış
Japonya, ev sahibi olduğu 2002 ve 2010/2018’de üç kez son 16’ya kalmayı
başarmıştı. 54 yaşındaki eski bir orta saha oyuncusu olan Hajime Moriyasu U21
takımını çalıştırdıktan sonra 2018’de Akira Nishino’nun yardımcılığını yapıp
turnuva bittiğinde birinci adam koltuğuna oturmuştu. Takımın en parlak ismi
Real Sociedad forması giyen Takefusa Kubo. Monaco’dan Minamino, Frankfurt’tan
Kamada, Frieburg’dan Doan en büyük kozları. Eski Galatasaraylı Nagatomo da 35
yaşında ve milli takım kadrosunda. İspanya ve Almanya’nın olduğu grupta işleri
çok zor ama ya ikisinden birinin ayağı kayarsa!..
KOSTA RİKA
Brezilya
2014’te tarihinin en iyi Dünya Kupası’nı oynayan ve yarı final biletini penaltılarla Hollanda’ya kaptıran Kosta Rica,
5 kez katıldığı turnuvada 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet
aldı. Yeni Zellanda’yı play-off’ta tek golle devirip Katar’a gelen Kosta
Rica’yı Kolombiyalı teknik adam Luis Fernando Suarez çalıştırıyor. 63 yaşındaki
Suarez, 2006’de Ekvador, 2014’te ise Honduras ile finallere gelmişti. Oscar
Duerte, Borges, Brian Ruiz gibi tecrübeli isimler dışında genç bir kadroya
sahipler ve kalelerinde 14 yıldır milli formayı kimselere kaptırmayan Keylor
Navas var. Kötü kura çektiler ve İspanya-Almanya’lı grupta Japonya maçını
kazanıp futbol topunun yuvarlığına sığınacaklar.
F Grubu
BELÇİKA
Altın
jenerasyonu evinde Euro 2004’ü kaybeden Portekiz’e benzer bir hikayeleri var.
Parmakla gösterilen Belçika’nın altın jenerasyonu yetenekli ayaklarıyla 2018’de
üçüncü sırada yer almıştı ama FIFA sıralamasında 2. sırada yer alan takımın
hedefi bu kez bundan fazlası. Eleme grubunda Galler’in önünde zorlanmadan
finallere gelen Belçika’nın kupa bilançosu: 48 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik
ve 19 mağlubiyet. 14 kez Dünya Kupası bileti almış takımı 51 yaşındaki Roberto
Martinez 6 yıldır çalıştırıyor. Premier Lig’de 3 takım çalıştırdıktan sonra
Belçika Milli Takımı’nın tarihinin en iyi puan ortalaması tutturan teknik adamı
olan İspanyol Martinez’in elinde yıldızlar topluluğu bir kadro var. Lukaku
sakatlığı rağmen kadroda ve onun son 16 maçına yetişmesini bekliyorlar. De
Bruyne, Tielemans, Witsel, Carrasco’lu kadronun kalesinde Courtois ve Süper
Lig’den Mertens ve Batshuayi var. Grubu ikinci sırada tamamlamaları bile son 16
maçı öncesi canlarını sıkar!
HIRVATİSTAN
Dört yıl
önce Modric liderliğindeki kadrosuyla Rusya’da finalde Fransa’ya kaybeden
Hırvatistan yine onun önderliğinde 6. kez finallere geliyor. Eleme grubunda
Rusya’nın önünde lider Katar biletini alan Hırvatistan, FIFA sıralamasında 12.
Sırada. Kupa tarihinde 23 maça çıkan ve 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 8
mağlubiyet alan takımı 5 yıldır Zlatko Dalic çalıştırıyor. Geçmişte Arnavutluk
ve Suudi Arabistan’ı da çalıştırmış olan Dalic, 2018’deki final başarısıyla
ülkesini ayağa kaldırmıştı. Modric Brozovic ve Kovacic’li orta sahanın önünde
Perisic, Vlasic ve Kramaric’li forvet hattıyla Hırvatistan, Belçika ile grup
liderliği için kapışacak. Belçika-Hırvatistan grup aşamasının en keyifli
maçlarından biri olmaya aday.
FAS
Afrika eleme
gruplarından Dünya Kupası bileti almak kolay değil. Grubundan lider çıkıp
play-off’ta Demokratik Kongo’yu deviren Fas, 5 kez geldiği Dünya Kupası
finallerinde 16 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. FIFA
sıralamasında 22. sırada yer alan Fas’ı 47 yaşındaki Walid Regragui
çalıştırıyor. Fransa doğumlu teknik adam ülkesinde iki şampiyonluğun ardından
Katar’da da şampiyonluk yaşadı ve 3 ay önce milli takımdaki koltuğuna oturdu.
Saiss, Belhanda ve El Kaabi’nin de yer aldığı Fas Milli Takımı’nın en büyük
kozları Hakim Ziyech, Eşref Hakimi ve En Nesyri ile Amrabat. Turnuvaya bir
hafta kala sakatlanan Marsilyalı Amin Harit ise kadroda yok. Belçika ve
Hırvatistan’lı grupta işleri zor değil, çok zor…
KANADA
Meksika ve
ABD’nin önünde CONCACAF’IN lideri olarak Katar’a gelen Kanada deyince ilk akla
gelen isim elbette ki Beşiktaşlı Atiba ve yine siyah beyazlı kulüple
şampiyonluk yaşayan Larin. Tarihinde ikinci kez finallere gelen Kanada, 1986’da
gruptan çıkamamıştı. FIFA sıralamasında 41. sırada yer alan milli takımı 47
yaşındaki John Herdman çalıştırıyor. Yeni Zelanda ve Kanada Kadın milli
takımlarını çalıştırdıktan sonra 2018’de bu göreve gelen Herdman’ın en büyük
silahı Lille’de Burak Yılmaz’ın eski partneri olan Jonathan David,
Hatayspor’dan Adukugbe’nin de yer aldığı kadroda en dikkat çeken isim elbette
ki Bayern Münih’li Alphonso Davies.. Kanada’nın final hatırası temsilden öteye
gidecek gibi durmuyor..
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