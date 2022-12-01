1 Aralık 2022

Katar 2022 E ve F Grubu

 Almanya

Gerçek bir futbol ülkesi ve makine gibi bir takım. Almanya 19 kez yer aldığı Dünya Kupası’nda 4 şampiyonluk kazanırken 4 kez de finalde kaybeden baş aktörlerden biri. Eleme grubunu süpürüp gelen Panzerler’in kupa tarihi bilançosu: 109 maçta, 67 galibiyet, 20 beraberlik ve 22 mağlubiyet. FIFA sıralamasında 11. sırada yer almaları yanıltmasın. 2014 Brezilya’da Löw’ün yardımcısı olan Hans Dieter Flick, iki şampiyonluk, bir Şampiyonlar Ligi ve 1 Süper Kupa ile süslediği Bayern Münih kariyerinin ardından hak ettiği milli teknik direktörlüğü kartvizitini cebini koydu. Müller’in uzun süredir sakatlıkla boğuşması handikap ama başta o olmak üzere Musiala, Sane, Gnabry, Kimmich ve Goretzka ile Bayern Münih’in sırtladığı ideal 11’de Rudiger ve Sule gibi iki sağlam savunmacı ve arkalarında Neuer gibi efsane bir kaleci var. İspanya’lı grupta Almanlar, 2018’de gruptan çıkamamanın dersini alıp gelmişler mi göreceğiz.

 

İspanya

Euro 2008-2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası. Tarihinde Dünya Kupası zaferi ve 44 yıldır Avrupa şampiyonluğu olmayan İspanya’ya ne var ne yoksa kazandıran jenerasyon artık kramponlarını astı. Elemelerde İsveç’in önünde lider finallere gelen İspanya’nın kupa tarihinde oynadığı 63 maçta 30 galibiyeti, 15 beraberliği ve 18 mağlubiyeti var. 2018 Dünya Kupası başlarken teknik direktörü Lopetegui Real Madrid ile anlaştığı duyulunca görevine son verilmiş ve Kırmızılar turnuvayı geçici teknik adamla oynamıştı. 3 yıldır takımın başında olan Luis Enrique turnuvanın en iyi 3-4 teknik direktöründen biri. Euro 2020’de ışık saçan genç kadroda eski kurtlardan sadece Busquets var. Barça’nın son model yetenekleri Pedri ve Gavi, Sarabia ve Carlos Soler gibi zirve yapan isimlerin önünde Ferran Torres ve Morata var. Sergio Ramos ruhunu arayacaklar mı bilinmez ama Pau Torres-Eric Garcia-Alba ve Carvahal’lı defans hattının ardından kaleci Unai Simon bakalım Almanya karşısında “Bayern sendromu”nu yaşayacak mı?

 

JAPONYA

Asya eleme grubunda Suudi Arabistan’ın bir puan gerisinde kalıp Katar biletini alan Japonya FIFA sıralamasında 24. Sırada. 6 kez Dünya Kupası mecarası yaşamış Japonya, ev sahibi olduğu 2002 ve 2010/2018’de üç kez son 16’ya kalmayı başarmıştı. 54 yaşındaki eski bir orta saha oyuncusu olan Hajime Moriyasu U21 takımını çalıştırdıktan sonra 2018’de Akira Nishino’nun yardımcılığını yapıp turnuva bittiğinde birinci adam koltuğuna oturmuştu. Takımın en parlak ismi Real Sociedad forması giyen Takefusa Kubo. Monaco’dan Minamino, Frankfurt’tan Kamada, Frieburg’dan Doan en büyük kozları. Eski Galatasaraylı Nagatomo da 35 yaşında ve milli takım kadrosunda. İspanya ve Almanya’nın olduğu grupta işleri çok zor ama ya ikisinden birinin ayağı kayarsa!..

 

KOSTA RİKA

Brezilya 2014’te tarihinin en iyi Dünya Kupası’nı oynayan ve yarı final biletini  penaltılarla Hollanda’ya kaptıran Kosta Rica, 5 kez katıldığı turnuvada 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Yeni Zellanda’yı play-off’ta tek golle devirip Katar’a gelen Kosta Rica’yı Kolombiyalı teknik adam Luis Fernando Suarez çalıştırıyor. 63 yaşındaki Suarez, 2006’de Ekvador, 2014’te ise Honduras ile finallere gelmişti. Oscar Duerte, Borges, Brian Ruiz gibi tecrübeli isimler dışında genç bir kadroya sahipler ve kalelerinde 14 yıldır milli formayı kimselere kaptırmayan Keylor Navas var. Kötü kura çektiler ve İspanya-Almanya’lı grupta Japonya maçını kazanıp futbol topunun yuvarlığına sığınacaklar.

 

F Grubu

BELÇİKA

Altın jenerasyonu evinde Euro 2004’ü kaybeden Portekiz’e benzer bir hikayeleri var. Parmakla gösterilen Belçika’nın altın jenerasyonu yetenekli ayaklarıyla 2018’de üçüncü sırada yer almıştı ama FIFA sıralamasında 2. sırada yer alan takımın hedefi bu kez bundan fazlası. Eleme grubunda Galler’in önünde zorlanmadan finallere gelen Belçika’nın kupa bilançosu: 48 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 mağlubiyet. 14 kez Dünya Kupası bileti almış takımı 51 yaşındaki Roberto Martinez 6 yıldır çalıştırıyor. Premier Lig’de 3 takım çalıştırdıktan sonra Belçika Milli Takımı’nın tarihinin en iyi puan ortalaması tutturan teknik adamı olan İspanyol Martinez’in elinde yıldızlar topluluğu bir kadro var. Lukaku sakatlığı rağmen kadroda ve onun son 16 maçına yetişmesini bekliyorlar. De Bruyne, Tielemans, Witsel, Carrasco’lu kadronun kalesinde Courtois ve Süper Lig’den Mertens ve Batshuayi var. Grubu ikinci sırada tamamlamaları bile son 16 maçı öncesi canlarını sıkar!

HIRVATİSTAN

Dört yıl önce Modric liderliğindeki kadrosuyla Rusya’da finalde Fransa’ya kaybeden Hırvatistan yine onun önderliğinde 6. kez finallere geliyor. Eleme grubunda Rusya’nın önünde lider Katar biletini alan Hırvatistan, FIFA sıralamasında 12. Sırada. Kupa tarihinde 23 maça çıkan ve 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan takımı 5 yıldır Zlatko Dalic çalıştırıyor. Geçmişte Arnavutluk ve Suudi Arabistan’ı da çalıştırmış olan Dalic, 2018’deki final başarısıyla ülkesini ayağa kaldırmıştı. Modric Brozovic ve Kovacic’li orta sahanın önünde Perisic, Vlasic ve Kramaric’li forvet hattıyla Hırvatistan, Belçika ile grup liderliği için kapışacak. Belçika-Hırvatistan grup aşamasının en keyifli maçlarından biri olmaya aday.

 

FAS

Afrika eleme gruplarından Dünya Kupası bileti almak kolay değil. Grubundan lider çıkıp play-off’ta Demokratik Kongo’yu deviren Fas, 5 kez geldiği Dünya Kupası finallerinde 16 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. FIFA sıralamasında 22. sırada yer alan Fas’ı 47 yaşındaki Walid Regragui çalıştırıyor. Fransa doğumlu teknik adam ülkesinde iki şampiyonluğun ardından Katar’da da şampiyonluk yaşadı ve 3 ay önce milli takımdaki koltuğuna oturdu. Saiss, Belhanda ve El Kaabi’nin de yer aldığı Fas Milli Takımı’nın en büyük kozları Hakim Ziyech, Eşref Hakimi ve En Nesyri ile Amrabat. Turnuvaya bir hafta kala sakatlanan Marsilyalı Amin Harit ise kadroda yok. Belçika ve Hırvatistan’lı grupta işleri zor değil, çok zor…

 

KANADA

Meksika ve ABD’nin önünde CONCACAF’IN lideri olarak Katar’a gelen Kanada deyince ilk akla gelen isim elbette ki Beşiktaşlı Atiba ve yine siyah beyazlı kulüple şampiyonluk yaşayan Larin. Tarihinde ikinci kez finallere gelen Kanada, 1986’da gruptan çıkamamıştı. FIFA sıralamasında 41. sırada yer alan milli takımı 47 yaşındaki John Herdman çalıştırıyor. Yeni Zelanda ve Kanada Kadın milli takımlarını çalıştırdıktan sonra 2018’de bu göreve gelen Herdman’ın en büyük silahı Lille’de Burak Yılmaz’ın eski partneri olan Jonathan David, Hatayspor’dan Adukugbe’nin de yer aldığı kadroda en dikkat çeken isim elbette ki Bayern Münih’li Alphonso Davies.. Kanada’nın final hatırası temsilden öteye gidecek gibi durmuyor..

 

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