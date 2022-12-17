17 Aralık 2022

2022 Dünya Kupası'na finaline doğru

Yarın dev finalde 52 futbolcu, iki teknik adam ve yardımcıları olacak ama milyarlarca insanın nefesini tutup beklediği elbette ki Messi ve Mbappe’nin düellosu. Onlar PSG’den takım arkadaşı ama gerçekten arkadaşlar mı? Değiller ve olmak zorunda da değiller. Messi 1.5 yıl önce Paris’e adım attığında “Messi yürüyecekse ben daha çok koşmaya hazırım” diyen Mbappe ve Fransız yıldızın Real Madrid’e gitmek yerine PSG ile kontratını uzatması sonrasında “Onun takımda kalmasına çok sevindim” diyen Messi. Penaltıları kim atacak polemiği dışında PSG’de sahada problem yaşamadılar ama yeni kontratıyla dünyanın en çok kanan futbolcusu olan Mbappe’nin kendisinden 11 yaş büyük Messi’ye büyük saygı duyduğu ama tesisler dışında görüşmedikleri de bir gerçek.

PSG’de Messi’ye kucak açan vatandaşları Di Maria ve Parades artık Juventus forması giyiyor. Arjantinli yıldıza en yakın isimler bu sezon Veratti ve Neymar. Mbappe’nin grubu ise Sergio Ramos, Hakimi ve Navas’tan oluşuyor. Messi’nin sosyal hayatının olmaması ve aralarındaki 11 yaş fark da ikilinin kulübün organizasyonları dışında bir yerde bir araya gelmelerine engel…

Messi, futbolda dün, Mbappe ise bu oyunun yarını… Dün ve yarın, “bugün” karşı karşıya gelecek Doha’da.. Zamanı ne geriye ne de ileriye sarabiliriz bu hayatta. O yüzden anı yaşayalım… Yarın 18:00’de başlayacak, belki 90, belki 120 dakika, belki de penaltılar…

 

Lionel Messi

35 yaşındaki Arjantinli, milli takım formasını 171 kez giydi, 96 gol attı, 55 asist yaptı. Bir Olimpiyat, 1 Copa America ve 1 U20 Dünya Şampiyonluğu var. Barcelona ve PSG’de toplam 831 maça çıktı ve 695 gol attı, 297 asist yaptı. Kulüp kariyerinde 37 kupa kazandı. Messi’ye PSG bonservis ödemediğinden Arjantinli kariyeri boyunca bir “fiyat”a sahip olamadı. PSG’den 3 yıllık kontratından 110 milyon Euro kazanıyor ve sponsorluk gelirleri 56 milyon Euro. 7 kez Altın Top ödünü kazanan Messi 6 kez de Avrupa Gol Kralı oldu. 5 Dünya Kupası’nda 25 kez forma giydi, 11 gol attı, 17 maç kazandı, 3 maçı berabere bitti ve 5 maçta sahadan mağlup ayrıldı. 4’ü Katar’da 10 kez maçın en iyisi (MVP) seçildi.

 

Kylian Mbappe

24 yaşındaki Fransız, milli takım formasını 53 kez giydi, 24 gol attık ve 20 asist yaptı. Bir Dünya Kupası, 1 Avrupa Uluslar Ligi ve bir de Avrupa U19 şampiyonluğu var. Monaco ve PSG’de toplam 297 maça çıktı 217 gol attı, 109 asist yaptı. Kulüp kariyerinde 13 kupa kazandı. PSG onun bonservisi için Monaco’ya 180 milyon Euro ödedi. PSG’den aldığı 3 yıllık yeni kontratta kazanç hanesinde 282 milyon Euro yazıyor, sponsorluk geliri ise 33 milyon Euro. Mbappe’nin bireysel ödünü yok. 2 Dünya Kupası’nda 13 maçta forma giydi ve 9 gole imza attı. 11 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. 3’ü Katar’da olmak üzere toplam 4 kez maçın en iyisi seçildi.

 

4. kez karşı karşıya

2018 Dünya Kupası’nda son 16 maçında ilk kez karşı karşıya gelen Mbappe ve Messi’nin düellosunda kazanan 4-3 ile Fransız yıldız olmuş ve Mbappe fileleri iki kez havalandırmıştı. 2021’de Şampiyonlar Ligi’nde Camp Nou’da Messi’nin penaltısıyla öne geçen Barcelona’yı PSG, Mbappe’nin 3 gol attığı maçta 4-1 mağlup etmişti. Rövanş 1-1 berabere sonuçlanmış, goller Mbappe ve Messi’nin penaltı vuruşundan gelmişti.

 

FİNAL NOTLARI

Dünya Kupası’nı 2018’de kazanan Fransız Milli Takımı’ndan 10 futbolcu (Lloris, Mandanda, Areola, Varane, Lucas, Pavard, Giroud, Dembele, Griezmann ve Mbappe) Rusya’dan sonra Katar’da kadroda yer alırken, 4 yıl önce Fransa’nın kupa dışına ittiği Arjantin’den 7 futbolcu (Armani, Tagliafico, Otamendi,Acuna, Dybala, Messi, Di Maria) yarın Doha’daki finalde olacak.

Fransa’da 6 futbolcu (Mbappe, Guendouzi, Veretout, Mandanda, Disasi ve Fofana) kendi liginde forma giyerken, Arjantin’in 26 kişilik kadrosunda ülkesinde forma giyen tek isim yedek kaleci Armani.

Dünya Kupası’na en çok futbolcu gönderen kulüp olan Barcelona’dan finale kalan futbolcu sayısı 2 ( Dembele ve Kounde) Finalde en fazla futbolcusu olan kulüpler 4’er futbolcuyla Atletico Madrid ve Bayern Münih. Juventus, Sevilla ve Real Madrid’den ise 3’er futbolcu final heyecanını yaşayacak.

1978 ve 1986 Dünya Kupaları’nı klasik çubuklu mavi beyaz formasıyla kazanan Arjantin, alternatif formasıyla 1990 ve 2014’ü finalde kaybetmişti. Arjantin yarın sahaya klasik mavi beyaz formasıyla çıkacak.

 Dünya Kupası’nın final biletleri karaborsada dün 6-7 Euro’dan satılırken bu rakamın maç günü 15 bin Euro’yu bulması bekleniyor. Arjantin’den son dakika finale gelmek için uçak bileti alanların ödediği rakam ise 6200 Euro.

Fransız Cumhurbaşkanı Macron yarı finalden sonra finalde de tribünde olacak ancak Arjantin’den gelen haberler Başkan Alberto Fernandez’in sağlık problemi yüzünden finale gelemeyeceği yönünde.

 Yarın finalde tribünlerde en az 30 bin Arjantinli’nin olacağı kesin. Yarı finalde 50 bin Fas taraftarına karşı mücadele eden Fransızlar finalde de azınlıkta kalacak. Finale beklenen Fransız taraftar sayısı 6 bin.

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