2022 Dünya Kupası'na finaline doğru

PSG’de
Messi’ye kucak açan vatandaşları Di Maria ve Parades artık Juventus forması
giyiyor. Arjantinli yıldıza en yakın isimler bu sezon Veratti ve Neymar.
Mbappe’nin grubu ise Sergio Ramos, Hakimi ve Navas’tan oluşuyor. Messi’nin
sosyal hayatının olmaması ve aralarındaki 11 yaş fark da ikilinin kulübün
organizasyonları dışında bir yerde bir araya gelmelerine engel…
Messi,
futbolda dün, Mbappe ise bu oyunun yarını… Dün ve yarın, “bugün” karşı karşıya
gelecek Doha’da.. Zamanı ne geriye ne de ileriye sarabiliriz bu hayatta. O
yüzden anı yaşayalım… Yarın 18:00’de başlayacak, belki 90, belki 120 dakika,
belki de penaltılar…
Lionel Messi
35 yaşındaki
Arjantinli, milli takım formasını 171 kez giydi, 96 gol attı, 55 asist yaptı.
Bir Olimpiyat, 1 Copa America ve 1 U20 Dünya Şampiyonluğu var. Barcelona ve
PSG’de toplam 831 maça çıktı ve 695 gol attı, 297 asist yaptı. Kulüp
kariyerinde 37 kupa kazandı. Messi’ye PSG bonservis ödemediğinden Arjantinli kariyeri
boyunca bir “fiyat”a sahip olamadı. PSG’den 3 yıllık kontratından 110 milyon
Euro kazanıyor ve sponsorluk gelirleri 56 milyon Euro. 7 kez Altın Top ödünü
kazanan Messi 6 kez de Avrupa Gol Kralı oldu. 5 Dünya Kupası’nda 25 kez forma
giydi, 11 gol attı, 17 maç kazandı, 3 maçı berabere bitti ve 5 maçta sahadan
mağlup ayrıldı. 4’ü Katar’da 10 kez maçın en iyisi (MVP) seçildi.
Kylian
Mbappe
24 yaşındaki
Fransız, milli takım formasını 53 kez giydi, 24 gol attık ve 20 asist yaptı.
Bir Dünya Kupası, 1 Avrupa Uluslar Ligi ve bir de Avrupa U19 şampiyonluğu var.
Monaco ve PSG’de toplam 297 maça çıktı 217 gol attı, 109 asist yaptı. Kulüp
kariyerinde 13 kupa kazandı. PSG onun bonservisi için Monaco’ya 180 milyon Euro
ödedi. PSG’den aldığı 3 yıllık yeni kontratta kazanç hanesinde 282 milyon Euro
yazıyor, sponsorluk geliri ise 33 milyon Euro. Mbappe’nin bireysel ödünü yok. 2
Dünya Kupası’nda 13 maçta forma giydi ve 9 gole imza attı. 11 galibiyet, bir
beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. 3’ü Katar’da olmak üzere toplam 4 kez
maçın en iyisi seçildi.
4. kez karşı
karşıya
2018 Dünya
Kupası’nda son 16 maçında ilk kez karşı karşıya gelen Mbappe ve Messi’nin
düellosunda kazanan 4-3 ile Fransız yıldız olmuş ve Mbappe fileleri iki kez
havalandırmıştı. 2021’de Şampiyonlar Ligi’nde Camp Nou’da Messi’nin
penaltısıyla öne geçen Barcelona’yı PSG, Mbappe’nin 3 gol attığı maçta 4-1
mağlup etmişti. Rövanş 1-1 berabere sonuçlanmış, goller Mbappe ve Messi’nin
penaltı vuruşundan gelmişti.
FİNAL
NOTLARI
Dünya
Kupası’nı 2018’de kazanan Fransız Milli Takımı’ndan 10 futbolcu (Lloris,
Mandanda, Areola, Varane, Lucas, Pavard, Giroud, Dembele, Griezmann ve Mbappe)
Rusya’dan sonra Katar’da kadroda yer alırken, 4 yıl önce Fransa’nın kupa dışına
ittiği Arjantin’den 7 futbolcu (Armani, Tagliafico, Otamendi,Acuna, Dybala,
Messi, Di Maria) yarın Doha’daki finalde olacak.
Fransa’da 6 futbolcu (Mbappe, Guendouzi, Veretout, Mandanda, Disasi ve Fofana) kendi liginde forma giyerken, Arjantin’in 26 kişilik kadrosunda ülkesinde forma giyen tek isim yedek kaleci Armani.
Dünya Kupası’na en çok futbolcu gönderen kulüp olan Barcelona’dan finale kalan futbolcu sayısı 2 ( Dembele ve Kounde) Finalde en fazla futbolcusu olan kulüpler 4’er futbolcuyla Atletico Madrid ve Bayern Münih. Juventus, Sevilla ve Real Madrid’den ise 3’er futbolcu final heyecanını yaşayacak.
1978 ve 1986
Dünya Kupaları’nı klasik çubuklu mavi beyaz formasıyla kazanan Arjantin,
alternatif formasıyla 1990 ve 2014’ü finalde kaybetmişti. Arjantin yarın sahaya
klasik mavi beyaz formasıyla çıkacak.
Fransız Cumhurbaşkanı Macron yarı finalden sonra finalde de tribünde olacak ancak Arjantin’den gelen haberler Başkan Alberto Fernandez’in sağlık problemi yüzünden finale gelemeyeceği yönünde.
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