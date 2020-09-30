30 Eylül 2020
Luis Suarez vs. Ansu Fati
Şampiyonluk yarışındaki rakibinize usta santrforunuzu sıfır bonservisle verir misiniz? Bence vermezsiniz ama Barcelona vertdi. Barça’da 10 milyon Euro kazanan Luis Suarez artık Atletico Madrid’li ve ilk maçında 2 gol attı. İlk bakışta “Barcelona delirmiş olmalı” diyenlerdenim. Farklı pencereden bakmayı deneyelim. Messi’nin sadece sahada değil özel hayatında da en yakın isim olan Suarez, Barça soyunma odasının tabiri caizse ağalarındandı. Her yeni teknik adam geldiği kulüpte bir güç gösterisi yapar. Koeman da Suarez’in gönderin diyerek hızlı bir giriş yaptı. Pandemi öncesi gelirinin 1 milyar Euro üzerine taşıyan ilk kulüp olmayı hedefleyen Barça’nın kaba hesapla kaybı 300 milyon Euro. Bir yerden tasarruf yapmak lazımdı ve Barça’nın alt yapısından çıkan 18 yaşındaki Ansu Fati’nin vitrine çıkması gerekiyordu. Messi, Griezmann ve Dembele’nin de olduğu kadroda Suarez kaldığı sürece Fati yedek kulübesinde bekleyecekti. Barcelona, 2002 doğumlu genç forvetin serbest kalma bedelini 400 milyon Euro olarak belirlerken elbette kimse kulübeden 60. Dakikadan sonra gelen bir golcüye büyük rakamlar ödemezdi. Ansu Fati artık ideal 11’in oyuncusu. Suarez’in iki gol attığı haftada o da boş gezmedi, Villarreal filelerini iki kez havalandırdı. Barça mutlu, Atletico mutlu, Fati mutlu, istenmediği yerde durmayıp beyaz sayfa açan Luis Suarez de mutlu? Kim mi mutsuz? Suarez’in Juventus’a transfer ihtimalinin olduğu günlerde alması gereken İtalyan pasaportu için şart olan sınavın sorularını Uruguaylı golcüye önceden veren ve şimdi büyük bir adli soruşturmanın öznesi olan Perugia Üniversitesi’nin akademisyenleri mutsuz…
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