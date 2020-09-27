Georghe Hagi'den Ianis Hagi'ye

İstanbul’da 1987 sonbaharı. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda PSV Eindhoven ilk maçı 3-0 kazanmanın rahatlığıyla çıkıyor Ali Sami Yen’e. Galatasaray ilk yarıyı Tanju ve Prekazi’nin golleriyle 2-0 önde kapatıyor. Rakibin sağ beki Gerets yıllar sonra Galatasaray’ı çalıştıracak. İkinci yarıda futbol tarihimizin en garip oyuncu değişiklikleri geliyor, Mustafa Denizli, Prekazi ve Kovacevic’i 65’te oyundan alıyor ve Hollanda ekibi hem nefes alıyor hem de turu geçiyor.
Bükreş’te
1988 ilkbaharı. Steaua Bükreş, Glasgow’da aynı kupanın çeyrek final rövanş
maçına çıkıyor. Ibrox Stadyumu’nda 44 bin taraftar. Kalede sonraları Van ve
Kocaelispor formaları giyecek Stingaciu, G.Saray Başkanı Alp Yalman’ın
gerçekleşmeyen hayali Belodedici savunma göbeğinde, karlı bir İstanbul gününde
üç metreden topu kaleye atamayan Rotariu ve evet takımın yıldızı Hagi. 2-0
kazandıkları ilk maçın rövanşını 2-1 kaybediyorlar ve artık yarı finaldeler.
Dönemin sıkı takımı Real Madrid, G.Saray’ı elemiş PSV Eindhoven’a boyun
eğerken, Hagi’nin takımı Benfica’nın finale çıkmasına engel olamıyor. Finalde
penaltılarla kazanan üzerindeki lanete atamayan Benfica’yı penaltılarla deviren
PSV oluyor..
Monaco’da
1989 ilkbaharı. Prekazi’nin ortası Tanju’nun golüyle Monaco’yu deplasmanda
deviren G.Saray, Neuchatel maçında aldığı ceza nedeniyle Köln’de oynanan
rövanşta Prekazi’nin füzesiyle kendini yarı finalde buluyor. Yarı finalde bir
yıl önceden tanıdık iki takım var. Real Madrid bu kez Milan’a fena çarpılıyor.
Yıllar sonra G.Saray’ı çalıştıracak Rijkaard’ın da gol attığı rövanşta Milan,
Real Madrid’i 5-0 ile perişan ederken, Hagi ve yıllar sonra Galatasaray’da
yardımcılığını yapacak olan Balint’in de gol attığı ilk maçta Steaua Bükreş,
Galatasaray’ı 4-0 devirip İzmir’deki rövanşı formalite maçı yapıyor. Milan
durdurulacak gibi değil, Van Basten ve Gullit’in ikişer golüyle Hagi’nin
takımını da perişan ediyorlar finalde…
İstanbul’da
2000 sonbaharı. Ianis iki yaşında ve elbette hatırlamıyor ama babası o gün
G.Rangers maçına çıkıyor. A. Bilbao maçında pası veren Tugay Kerimoğlu,
İskoçların 11’inde. Amoruso, Johnston, Ronald de Boer’li Van Bronckhorst’lu
sağlam takım G. Rangers.. Hocaları Dick Advocaat yıllar önce Galatasaray’ı
eleyip final oynayan Hiddink gibi Fenerbahçe’nin hocası olacak bir zaman sonra,
elbette haberi yok. O günlerde Şampiyonlar Ligi çok daha zorlu. Bir gruptan
çıktıktan sonra bir grup aşaması daha var. 3-2 kazanıyor o akşam Galatasaray,
Rangers’ı averajla geçip ikinci grup aşamasında Deportivo La Coruna, Milan ve
Paris Saint Germain’li bir nevi ölüm grubuna düşüyorlar. Dönemin klas takımı La
Coruna’nın ardından gruptan çıkan Galatasaray, ilk yarısında 2-0 geriye düştüğü
maçta Real Madrid 3-2 devirip, Türk futbol tarihinin en unutulmaz gecelerinden
birine imza atıyor.
İstanbul’da
2001 yazı. Galatasaray’da 5 yıllık Hagi dönemi kapanıyor. Oğlu Ianis bir gün
Galatasaray forması giyer mi diye hayal edenlerin işi zor.. Hagi’nin oğlu
yetenekli mi, Hagi’nin oğlu futbolcu olacak mı? O günlerde 3 yaşındaki Ianis’in
de babasının da bu sorulara cevap vermesi imkansız…
Floransa’da
2016 yazı. İtalyan ekibi 18 yaşında bir genci kadrosuna katıyor. Hagi’yi
Barcelona’ya transfer eden ve bir zaman sonra ondan vazgeçtiğinde ona
Galatasaray kapılarının açılmasını sağlayan Johan Cruyff ve oğlu Jordi
arasındaki ilişki, Hagi ve Ianis arasında da yaşanacak mı? Merak edilen bu.
Efsane futbolcuların çocukları babalarının ismi altında ezilir mi? Jordi Cruyff
bunun baskısını hep çekti kariyerinde ve elbette efsane olmayı bırakın yıldız
futbolcu bile olamadı. Ianis Hagi de 18 yaşında geldiği Fiorentina’da
tutunamıyor ve babasının sahibi olduğu Viitorul kulübüne geri dönüyor. Belçika
ekibi Genk onu 2019 yazında alıp altı ay sonra G.Rangers’a kiraladığında
aslında işler yolunda gitmiyor Ianis için… Ortada iki başarısızlık öyküsü var
Hagi’nin oğlu artık 21 yaşında…
Glasgow’da
2020 kışı.. Dünyanın koronavirüs ile tanıştığı ama pandemi yüzünden futbola
verilen aradan bir ay öncesi. Portekiz ekibi Braga, İskoçya’da 2-0 öne
geçtiğinde zaten soğuk akşamda Ibrox tribünleri buz kesiyor. İkinci yarıda
sahneye Ianis Hagi çıkıyor ve tribünleri ısıtıyor, attığı iki golle maçın
kahramanı oluyor ve İskoçlar, Hagi’nin oğlunun bonservisini almaya karar
veriyorlar…
Glasgow’da
2020 sonbaharı… Şampiyon Kulüpler Kupası’nda elediği Galatasaray ile 11 yıl
sonra UEFA Kupası’nı kazanan Gheorghe Hagi bu kez ekran başında ya da tribünde
olacak. Hagi’nin iki maçı çıktığı stadyumda Glasgow Rangers bu kez onun oğlu
kendi formalarını giyerken, Galatasaray’ı Avrupa Ligi play-off maçında
ağırlayacak. İanis Hagi büyüdüğü çimlere
dönebilmek için babası gibi Galatasaray’ı elemek zorunda mı? Bu sorunun cevabı
20 yıl önce sorulan o sorudan çok daha çabuk yanıtlanacak…
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