30 Eylül 2020
Burak-Yusuf bir arada oynar mı?
Yusuf Yazıcı, piyasa değerlerine baktığımızda Lille’in en değerli 8. Oyuncusu, Fransa’da ise 56. sırada. Lille onun bonservisine 17.5 milyon Euro ödedi ve bir yıl içinde 23 yaşındaki oyuncunun değeri 4.5 milyon geriledi. Çünkü Yusuf geçen sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından bu sezon Lille 11’inde hazır olmadığı için değil diziliş gereği şans bulamıyor. Önce Pepe sonra Osimhen’in rekor ücretle satan Lille’de bu sezon piyasası en yüksek oyuncu Jonathan İkone. Fransız takımını hocası Galtier, 4-4-2 dizilişinde Burak Yılmaz’ı Jonathan David ile çift santrfor oynatırken sağda İkone ile birlikte bugünlerde çok formda olan Araujo ilk alternatifler. Orta saha göbeğindeki Andre ve Renato Sanchez’e de oyun yapısı gereği Yusuf rakip olamayacağından genç yıldız Burak’ın yerine 90. Dakikada oyuna girdi. Yusuf’u geçen sezon başka bir teknik adam alsa ve bu sezon başka bir hoca oynatmasa bunu anlayabiliriz. Cengiz Ünder’in Roma’da başına gelen ve Leicester’e gitme sebebi budur. Galtier’in Yusuf’u oynatabilmesi için dizilişi 4-2-3-1 olarak değiştirmesi gerekiyor. Bu da büyük ihtimalle Burak’ı kulübeye göndermek demek. Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, Lille’de bir arada zor oynar görünüyor.. Ya Yusuf değişecek ya da İkone ve Araujo’nun takımdan gitmesini bekleyecek.
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