27 Eylül 2020

Luis Suarez'in Atletico Madrid'e Çıkan Yolu

Lizbon’da Barcelona, Bayern Münih’ten 8 gol yemiş, takım şehre dönmüştü. Başta teknik adam Setien olmak üzere birileri bedel ödeyecek, takımdan bazı oyuncular gönderilecek, yeniler için kesenin ağzı açılacaktı. Setien gitti, Dembele ve Griezmann gibi maliyetleri 270 milyon Euro olan iki yıldız hayal kırıklığıydı, takım Messi ve Suarez’in skor gücüyle ayakta duruyordu son 3 sezonda.. Beklenen olmadı önce Messi depremi yaşandı, Arjantinli mutlu değildi ve ayrılmak istiyordu. Onun en yakın arkadaşı, aile dostu, eşleri iş ortağı olan Luis Suarez’i ise yeni hoca Koemann istemiyordu. Messi, 700 milyon maddesi yüzünden zorla da olsa Barça’da kaldı ama Luis Suarez’in kendisine kulüp bulması lazımdı.

Avrupa Birliği pasaportu olmadığından Juventus’a transferi mümkün değildi. Eşi İtalyan olduğundan pasaport alabilme ihtimali vardı ama temel İtalyanca sınavından geçmesi gerekiyordu. Sınavı geçti Suarez ama soruları önceden aldığı nedeniyle İtalya’da akademik skandal patladı. Juventus, eski gözdesi Morata’yı Atletico Madrid’den almış, yılda 10 milyon kazanan Luis Suarez’e gidecek tek kapı Simeone’nin takımı kalmıştı. 

2003’te Falcao’yu 45 milyona Monaco’ya satan Atletico Madrid, Barça’dan İspanyolların büyük golcüsü David Villa’yı sıfır bonservisle almıştı. Yıllar sonra Barcelona’nın Atletico’ya hediyesi Luis Suarez oldu. Gözyaşlarıyla Barselona şehrine veda eden Uruguaylı golcü için Atletico Madrid bonservis ödemeyecek, iki yıl Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynarsa Barça 6 milyon Euro bonus alacak ve Suarez, Atletico’da yılda 9 milyon Euro kazanacak. Atletico kazandı, Suarez kazandı. Kaybedenler ise Barcelona ve Perugia Üniversitesi’nin rektöre ve sınavın sorumlusu akedemisyenler..

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