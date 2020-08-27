Messi'nin Barcelona'da 20 Yılı

14 Aralık 2000: Barcelona, Arjantin’de Messi’ye profesyonel olmayan ilk kontratı imzalattı.
Şubat 2001: Messi’nin ailesi bir taraftan büyüme hormonu tedavisi gören oğullarının yanında olmak için Barselona’ya taşındı.
16 Kasım
2003: Messi, Porto ile oynanan hazırlık maçında 16 yaşında ilk kez Barça
forması giydi.
Mayıs 2004:
İlk La Liga şampiyonluğunu kazandı.
24 Haziran
2005: A Takım’da profesyonel sözleşmeye imza attı.
17 Mayıs
2006: Paris’te Barça Şampiyonlar Ligi’ni kazanırken, Messi kadroda yoktu.
18 Nisan
2007: Maradona’nın İngiltere’ye attığı efsane golünbirebir kopyasını Getafe’ye
attı.
2009/2011:
Guardiola yönetiminde iki Şampiyonlar Ligi kazandı.
7 Mart 2002:
Şampiyonlar Ligi’nde Bayer Leverkusen’e 5 gol attı.
20 Mart 2012: 231 golle Barça tarihinin en golcü ismi oldu. 2020 sezonu sonunda Messi’nin Barça formasıyla 634 golü var.
6 Haziran
2015: Barça’daki son Şampiyonlar Ligi Kupası’nı kazandı.
Ağustos
2018: Iniesta’nın vedası sonrasında Barça’nın 1. kaptanı oldu.
Mayıs 2019:
Barça’daki son lig şampiyonluğu
2 Aralık
2019: 6. kez Avrupa gol kralı oldu.
30 Haziran
2020: Barça ve milli takım formaları altında 700. Golünü attı.
8 Ağustos
2020: Barça formasıyla son golünü Napoli’ye attı.
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