Monchi Kupası

Sevilla ezeli rakibi Real Betis ile
birlikte La Liga’nın en ateşli tribünlere sahip kulübü ama Endülüs
temsilcisinin İspanya Ligi tarihindeki tek şampiyonluğunun üzerinden 74 yıl
geçti. Kazandıkları 4 Kral Kupası’nın ikisi ise tarihlerinin değiştiği son 15
yılda çünkü 2005 öncesinde Avrupa’da bir tek kupası olmayan Sevilla’nın bugün
müzesinde 6 UEFA Kupası/Avrupa Ligi Kupası var. Üstelik de oynadığı 6 finali de
kazanarak.. Önceki gün bu kupayı 5 kez kazanan Inter’i dize getiren İspanyol
temsilcisinin başarısında bir numaralı aktör elbette ki sportif direktör Monchi…
Şimdi 20 yıl öncesine dönelim.
1999-2000 sezonunda Real Madrid,
Şampiyonlar Ligi’ni, Galatasaray, UEFA Kupası’nı kazanırken Sevilla, ezeli
rakibi Real Betis ve Atletico Madrid ile bir alt lige düşmüştü. Yönetim futbol
aklı olarak Monchi’yi seçti. 2003’te tarihinin en büyük harcamasını yapan ve
transfere 20 milyon Euro yatıran Sevilla ilk UEFA Kupası’nı kazanmak için
sadece iki yıl bekledi. Ertesi yıl podyumda yine Juande Ramos ve öğrencileri
vardı. Dani Alves, Sergio Ramos, Negredo, Jose Antonio Reyes, Monchi’nin
parlatıp sattığı yıldızlar oldu o dönemde. İspanyol sportif direktör transfer
sihirbazıydı, lokal scout’larla çalışıyor, geniş ekibi her sezon 250 yeni
futbolcu hakkında rapor hazırlıyordu. 2014’te tekrar sahneye çıktılar, kalede
sonraları Göztepe’ye gelecek olan Beto, Barça’ya giden Rakitic ve usta santrfor
Bacca.. Benfica’yı devirip 3. Kupyı kazandılar. 2015’te Varşova’da finalde
sürpriz bir takım vardı. Dnipro da Sevilla’nın serisini bozamadı. Yine İspanyol
bir teknik adam vardı başlarında: Unai Emery… Arka arkaya 3. Avrupa Ligi
Kupası’nı 2016’da Liverpool’u devirerek aldılar.
Kendini İspanya dışında ispatlamak isteyen Monchi’nin macerası Roma’da hüsranla sona erdi ama onun döneminde Cengiz Ünder, Roma’ya gitti. Sezon başında Monchi döndüğünde Sevilla’dan sıfırdan kadro yapmak için kolları sıvadı. 17 yeni futbolcu aldı Monchi. Transfere 170 milyon Euro harcadı ama bir taraftan da satışlardan 130 milyonu kasaya koydu. Takımın başına da İspanyol Milli Takımı’ndan Real Madrid ile anlaştığı için kovulan ardından da Real’de bozguna uğrayan, hiç kupası olmayan teknik adam Lopetegui’yi getirdi. Defansta Kounde, orta sahada G.Saray’dan gelen Fernando, veda sezonunda harika oynayan Banega, zorlu maçlarını kilidini açan ve finalde de iki gol atan Luuk de Jong, Marsilya’da kaybettiği bu kupayı Sevilla ile kazanan Lucas Ocampos, Milan’dan kiralanan Suso ve ve… Sevilla 6’da 6 yaptı. Kahraman elbette ki Monchi.
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