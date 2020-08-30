Kaderin Oyunu mu bu?

Barselona’da 1973 kışı. Sotil, Asensi, Rexach ve elbette Johan Cruyff’lu Barcelona, evi Camp Nou’da Atletico Madrid’i ağırlıyor. Madrid ekibinin kalesinde yıllar sonra Barça kalesini koruyacak Pepe Reina’nın babası Miguel Reina, forvet hattında ise Fenerbahçe’yi de çalıştıran ve İspanya’ya Euro 2008’i kazandıran Luis Aragones var. Maçı 2-1 Barcelona kazanıyor ama o akşamı unutulmaz kılan Cruyff’un attığı gol... Sağ kanattan arka direğe yapılan ortaya uçarak sağ ayağıyla yaptığı vuruş ona “Flying Dutchman” (Uçan Hollandalı”) lakabını kazandırıyor. Bu gol Barcelona tarihinin en unutulmaz gollerinden biri oluyor.
Johan Cruyff, 5 sezon Barcelona
forması giydi, çok daha fazlasını kazanabilirdi ama bu golü attığı sezon
dışında şampiyonluk sevinci yaşayamadı. 173 maçta 59 gol attı ve Barça’dan
ayrıldıktan 6 yıl sonra yetiştiği Ajax’ın ezeli rakibi Feyenoord’da futbolu
bıraktı. Katalan kulübünün alt yapısını sil baştan kuran ve 1990-94 yıllar
arasında 4 şampiyonluk ve bir Şampiyon Kulüpler Kupası kazanan Hollandalı
efsane, 1996 yılında dönemin başkanı Nunez tarafından kulüpten kovuldu…
Barselona’da 1994 kışı. Johan Cruyff’un Rüya takımı, La Liga’nın son üç sezonunun şampiyonu ve El Clasico’daki randevu Barça’nın evi Camp Nou’da. Zamorano, Prosinecki, Sanchis ve sonraları Barça’ya transfer olup, 21 yıl sonra Barça’ya Şampiyonlar Ligi kazanıracak Luis Enrique’li Real Madrid’in karşısında Guardiola, Koeman, Bakero, Stoicjkov ve Romario’lu Barcelona var. 24. dakikada Barça’yı çeyrek asır sonra iki Şampiyonlar Ligi kazandıracak Guardiola topu kaleye sırtı dönük olan Romario’ya atıyor basit bir pasla. Brezilyalı golcü nefis bir dönüş ve son bitirişle perdeyi açıyor. El Clasico’nun sonunda tabelada Barcelona: 5 Real Madrid:0 yazıyor…
PSV Einhoven’den Barça’ya gelen
Romario sadece iki sezon forma giyebiliyor. 46 maçta 34 gol. Barcelona Başkanı
Nunez’e göre disiplinsiz bir futbolcu olan Romario’nun ipini Cruyff çekiyor ve
Romario, Barça’dan kaçan, Barça’nın kaçırdığı yıldızlar listesine adını yazdırıyor.
Barselona’da
1996 sonbaharı… Romario’dan bir yıl sonra yine PSV Eindhoven’den bir Brezilyalı
geliyor Barcelona’ya: Ronaldo… Johan Cruyff ayrılmış ve yeni teknik direktör
Bobby Robson… Rakip La Liga’da Compostela. Orta sahada topla buluşan Ronaldo
rakiplerinin birer birer ipe diziyor, çekiyorlar, düşmüyor, omuz koyuyorlar,
sarsılmıyor ve ceza sahası içinde aynı oyuncuyu iki kez ekarte edip golü
attığında kenarda hocası Robson başını iki eli arasına alıp inanılmaz gole
şaşkınlıkla bakıyor.
Barcelona’daki tek sezonunda 49 resmi
maçta 47 gol atan Ronaldo için “Dünyanın en iyi oyuncusu. Bizimle 10 yıl
kalacak” diyen Barça Başkanı Nunez, yeni kontrat imzalamaktan vazgeçtiğinde
“Talepleri komik” diyor. Inter bir yıl önce Barça’ya kaptırdığı Ronaldo’nun serbest
kalma bedelini ödeyip Brezilyalı golcüyü kapıyor. Barça’nın kaçırdığı efsane
Brezilyalı, 5 yıl sonra Real Madrid formasıyla El Clasico’da eski takımına
karşı forma giyiyor…
Madrid’de 2005 sonbaharı… Santiago Bernabeu’da El Clasico akşamı. Casillas, Roberto Carlos, Beckham, Robinho, Ronaldo, Beckham, Sergio Ramos’lu Real Madrid’in Barcelona karşısındaki galibiyeti görmek için 80 bin taraftarı tribünde. Perdeyi Eto’o açıyor. Barcelona o akşam Real Madrid’i 3-0’lık skorla dağıtıyor ama o El Clasico’yu unutulmaz kılan Ronaldinho’nun kendine has top sürüşü sonrasında son vuruşunda Casillas’ı çaresiz bırakan golü ve o golü Santiago Bernabeu tribünlerinde ayağa kalkarak alkışlayan baba-oğul.
2000’lerin başında dibe vuran
Barça’yı Xavi ve Iniesta ile ayağa kaldıran ve 2006’da Şampiyonlar Ligi
kupasını kazanan Ronaldinho iki yıl sonra dönemin başkanı Joan Laporta
tarafından “Yeni heyecanlar yaşaması lazım” sözüyle kapının önüne konuluyor.
Barselona’da gece hayatının hızlı adamı son sezonunda tartışılan göbeğiyle soluğu
Milan’da alıyor.
Barselona’da
2007 ilkbaharı. Kral Kupası yarı finalinde ilk maç. Rakip Schuster yönetiminde Güiza’nın
da forma giydiği Getafe… Xavi’den topu alan 20 yaşındaki Messi önce Paredes’e
ardından Nacho’yu geçiyor çalımla.. Yetmiyor, yetişen Nacho’ya bir çalım daha
atıyor, Alexis ve Belenguer de çaresiz Arjantinli karşısında. Messi’nin gol
vuruşu öncesinde son kurbanı ise Luis Garcia… Maradona’nın İngiltere’ye attığı
ve futbol tarihinin en güzel golü kabul edilen golün birebir kopyasını atıyor
Messi. O akşamın skoru Barça: 5 Getafe: 2
2000 yılında Barça’ya ilk imzayı 13 yaşında atan, 2003’de ilk kez forma giyen ve son 15 yılda Katalan kulübünün attığı gollerin yüzde 55’inde gol ve asistleriyle tabela yapan Lionel Messi şimdi yol ayrımında… Cruyff, Romario, Ronaldo, Ronaldinho gibi… Barcelona, unutulmaz gollere imza atanlara hep vaktinden önce veda etti… Kaderin bir oyunudur bu belki de güzel oyunun tarihinde… Bunu da 1992’de Wembley’de Sampdoria’ya uzatmalarda attığı enfes frikik golüyle Barcelona’ya ilk Şampiyon Kulüpler Kupası’nı kazandıran ve geçen hafta Katalan kulübünün teknik direktörlük kolduğuna oturduğunda Messi’ye “Artık ayrıcalıkların bitti” diyen Ronald Koeman düşünsün…
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