Kaybedecek Futbol Aklın Oldu mu Hiç

On yıl önce yaz aylarında bir
İtalyan yaptığınız futbol sohbetinde Juventus, üç yıl arka arkaya şampiyon
olacak deseniz size bir espresso ısmarlar, “Senin ne güzel hayallerin varmış”
der, abartıp 5 derseniz “Gerçekten İtalya Serie A tarihini biliyor musun” diye
sorar, oldu ki 7 yıl arka arkaya dediniz tanıdık bir doktorun telefonunu verir,
masadan kalkarken 9 kez diye bağırırsanız polis çağırırdı… O gün karakolluk da
olsanız haklı çıkmanız için 40 mevsim geçmesi gerekiyordu. Ve haklı çıktınız
Juventus 9 yıl arka arkaya şampiyon oldu Çizme’de… Şimdi filmi 11 yıl öncesine
saralım:
Calciopoli şike skandalı
sonrasında düştüğü lige ertesi sezon dönen ve Inter’in şampiyonluklarına
refakat eden Juventus, 2009-2010 sezonunda ligi 7. sırada bitirdi. Şampiyon
Inter, Mourinho yönetiminde Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası’nı da kazanmış ve
İtalya’nın kuzeyinde Milano ve Torino şehirleri arasındaki rekabette güç
dengesi Berlusconi yıllarında Milan’ın yaptığı gibi Milano’ya kaymıştı. Bir
şeyler ters gidiyordu ve değişim şarttı. Takım 15 mağlubiyet almış dibe
vurmuştu. Agnelli Ailesi’nin veliahtlarından Andrea Agnelli koltuğa oturmadan
operasyona başladı. Ferrari’de Jean Todt’un yaptıklarını yapacak bir futbol
aklı arıyordu Agnelli. Çok uzaklara gitmesine gerek yoktu. O sezonu 4. sırada
bitiren Sampdoria’da Giueppe Moratta futbol yönetiminde ülkenin yıldız ismiydi.
Adriano Galliani’nin Milan’daki ağırlığını hissettirmek için o da şampiyonluğa
oynayan bir takım arayışındaydı. Patronu Riccardo Garrone onun önünü açtı ama
asıl kıyamet bir başka ismin Marotta ile birlikte Juventus’a gitmesiydi. 2004
yılından beri Marotta ile çalışan ve kariyerini kimselerin hatırlamadığı eski
bir futbolcu onun transfer sihirbazıydı. Gözü iyi olan adam Fabio Paratici idi.
Teknik direktör seçiminde biraz duygusal davrandılar. Onların emeklerini sahada
hasata dönüştüren Luigi Delneri’yi Juventus’un başına getirdiler. İlk sezonları
büyük hayal kırıklığıydı. 15 mağlubiyetten sonra bu kez Juventus’un mağlubiyet
hanesinde 10 yazıyordu ve takım 38 maçta sadece 15 kez kazanabilmişti.
İngiltere’de başlayan yabancı
patron rüzgarı İtalya’da da esmeye başlamış ve Inter, Uzakdoğu sermayesinin
kontrolüne girmişti. Milan ve Roma da onu takip edecekti ve Agnelli Ailesi,
İtalyan bayrağını en tepede tutmaya kararlıydı. Teknik adamlık kariyerinde bir
başarısı olmayan adamı Juventus teknik direktörü yapar mısınız? İspanya’da
Guardiola ile başlayan evlat teknik adam modasının Conte tercihinde etkili
olduğunu söyleyebiliriz şimdi. Juventus’un 15 mağlubiyet aldığı sezonda
Atalanta ile küme düşmemek için çırpınan Antonio Conte 13 yıl Juventus forması
giymiş bir futbolcuydu. Atalanta tribünleri onu istifa zorladığında olayları
polis yatıştırmış, Conte istifasını vermek zorunda kalmış, kulüp de sezon
sonunda küme düşmüştü. Yıpranan Conte ertesi sezon bir alt ligden gelen teklifi
kabul etti ve geldiği sezon Siena’yı Serie A’a ya çıkardı. Marottta ve Paratici
ikilisi doğru adamı bulduklarına inandılar, Conte için tam zamanıydı…
Doğru zamanda doğru yerde
olmak için daha ne kadar iyi bir örnek olabilir ki? İki sezonda 25 mağlubiyet
alan Juventus, Conte ile ilk sezonunda tek bir yenilgi yüzü görmeden ve sadece
20 gol yiyerek şampiyon oldu. Rüzgar bu kez Torino’dan Milano’ya doğru esmeye
başlamıştı…
Fabio Paratici bugün futbol
dünyasında iki yıl Roma dışında hayatını Sevilla’ya adayan Monchi ile birlikte
en iyi sportif direktör ve transfer sihirbazı olarak kabul ediliyor. Paratici,
İtalyan kulübünün popülaritesini ve kazanma kültürünü de kullanıp çok sayıda
kontratı sona ermiş yetenekli futbolcuya Juventus formasını verdi..
Üç sezonun ardından Conte
milli takıma gittiğinde koltuğu Allegri’ye verdiklerinde Juventus tribünleri bu
kararı protesto ettiler. Onlar yine haklı çıktı, Allegri 5 şampiyonluk
kazandırdı ama Avrupa’da kupayı getiremedi. Sezon başında Serie A’da hiç
şampiyonluğu olmayan ama Napoli yıllarında kendilerini zorlayan Sarri’yi
seçen bu kez Paratici-Nedved ikilisiydi çünkü Inter, Juventus’un en
tepesinden Giuseppe Marotta’yı koparmış ve kulübün başına getirmişti. Conte
yuvaya dönmek yerine Juve’ye meydan okumak için Marotta’nın saflarına katıldı.
Bugün İtalya’da sezon finali var.. Juventus şampiyonluğunu kutladı ama asıl
merak edilen 11 yıl önce kovdukları Conte’nin çalıştırdığı Inter’in bu akşam
Atalanta deplasmanında ne yapacağı.. Atalanta kazanırsa, ligi Conte’li Inter’in
önünde kapatacak… Hiçbir futbolcunun adının geçmediği bir yazının sonunda,
sportif direktör, kulüp yönetimi, teknik direktör kelimelerinin bizde hafife
alındığını söylersem, 9 kez şampiyon olan Juventus kadar abartmış olabilir
miyim acaba…
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