İrfan Can-Yaya Toure-Leo Messi-Marc

İRFAN CAN
KAHVECİ’NİN PEŞİNDEN KOŞANLAR
Sevilla’dan
Roma’ya giden sportif direktör Monchi’nin listesindeki Cengiz Ünder için
devreye o transfer döneminde Manchester City girince milli oyuncuya biçilen 8
milyon Euro değer katlanmıştı. Roma-City kapışınca kazanan Başakşehir oldu.
Şimdi benzer bir kapışma İrfan Can için bu kez 3 kulüp arasında yaşanabilir.
Bugün Avrupa Ligi’nde çeyrek final kapısını aralayacak maça çıkacak olan ve
gelecek sezon önce Şampiyonlar Ligi ardından Euro 2020 vitrinine çıkacak olan
İrfan Can’ı bu transfer döneminde satmak aslında doğru karar gibi görünmüyor.
Hem oyuncunun Avrupa arenasında fiyatını yükseltebilme ihtimali hem de Okan
Buruk için vazgeçilmez bir oyuncu olması, Başakşehir için zor bir seçimi
gerektiriyor. 25 yaşındaki İrfan Can modern futbolun aranan orta sahalarından
biri haline geldi. Sezon devamlılığı olmadığı yönünde takip raporları da var
hakkında ama bir gerçek var 3 kulüp onu istiyor. İngiltere’den Newcastle United
ve West Ham ve İspanya’dan Sevilla. Premier Lig için temposunu yükseltmek ve
güçlenmesi gerekiyor ama La Liga’daki futbol için hazır İrfan Can.. Roma’ya
Cengiz’i alan ve geçen sezonun başında Sevilla’ya dönen sportif direktör
Monchi’nin listesindeki ilk isim O. Marsilya forması giyen 23 yaşındaki Maxim
Lopez. Sevilla, Fransızların istediği rakamı düşüremezse Monchi’nin B planı
İrfan Can Kahveci… Transfer dönemi uzun ve yeni başladı, izleyip göreceğiz…
“ATİBA” YAYA
TOURE VE PEP GUARDIOLA
Pep Guardiola ile basamakları çıkan ve yıldız olan futbolcular da var Katalan teknik adam ile yolları kesiştiğinde keyfi kaçan ve bavulunu toplayan da. Ona Fildişi Sahilli Atiba diyelim: Yaya Toure.. Atiba ondan 3 ay büyük ve ikisi de 37 yaşında futbol kariyerlerine devam ediyorlar. Bugün Atiba, Beşiktaş formasıyla çok daha üst seviyede oynarken, Yaya Toure kariyerinin erken yıllarında Barça forması giymiş bir isimdi. Guardiola, Barça alt yapısından yetişen Sergio Busquets’i 2009 yılında orta sahaya monte ettiğinde Yaya Toure artık yedek stoper olarak yola devam ediyordu ve çareyi ayrılmakta buldu. Guardiola ile iyi ayrılmadıkları ortada ama 2010’da Manchester City’ye giden ve altın yıllarını (8 sezon) İngiliz kulübünde geçiren Yaya Toure bir kez daha karşısında Guardiola’yı buldu. İkili arasındaki soğuk rüzgarlar Yaya Toure’nin kulüpte sonunu hazırladı o da kürkçü dükkanına, Monaco öncesi çıkış yaptığı Olympikaos’a döndü. İki yıllık bir Çin macerası ve şimdi 37 yaşında kendine kulüp arayan Yaya Toure…
LEO
MESSİ’NİN TEK RAKİBİ MARC KİMDİR?
Oğluna
sevdiği futbolcunun ismini vermek dünyanın her yerinde futbolseverleri
eşleriyle karşı karşıya getirir. Leo Messi, 2000 yılında ailesiyle birlikte
Barselona’ şehrine geldiğinde, Katalunya bölgesinde o yıl doğan 4 çocuğun adı
Leo idi. 2004 yılında Messi, Barça formasıyla sahaya çıktığında ise bölgede
sadece 11 çocuğa Leo adı verilmişti ve erkek çocuklara verilen isimler
sıralamasında Leo, 262. sıradaydı… Yıllar içinde Barselona ve çevresinde Messi
sayesinde Leo ismi popüler oldu ve yeni doğan erkek çocuklarına Leo ismini
verenlerin sayısı 10 yıl önce 136’ya çıktı. Messi attıkça, Leo ismi da
çoğalmaya başladı. 2015 yılında 454 Leo ismi verilen çocuk dünyaya geldi. Leo
zirveye koşuyordu, 262. Sıradan ilk 10’a girdiği 2018 yılında 459 çocuk hayata
Leo olarak başladı ve 2019’un istatisikleri geldiğinde sıralamada Leo, 500
çocukla ikinci sıraya çıktı. Johan Cruyff’un oğluna verdiği isim Jordi, tarih
boyunca popüler bir isimdi Katalunya’da. Leo onu solladı ve artık önünde tek
bir isim var: Cristiano değil elbette! O isim Marc…
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