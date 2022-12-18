Katar 2022: Son Tango

Güzel oyun futbolun en büyük finali bu. Dört yılda bir izleyebildiğimiz ve her biri kendi başına roman olabilecek Dünya Kupası’nın x sında son iki finalin kaybedeni ve kazananı karşı karşıya gelecek. 2014’te Almanya’ya kaybeden Arjantin ve 2018’de Hırvatistan’ı deviren Fransa…
Bir tarafta
Maradona kadar iyi, Maradona’dan daha iyi olduğunu kabul ettirebilmek için
bugüne kadar her şeyi kazanan ama Dünya Kupası eksik olan Lionel Messi, diğer
tarafta 21 yaşında arka arkaya iki Dünya Kupası kazanan Pele’ye çıkış yaptığı
günden benzeyen 24 yaşında arka arkaya iki kupayı kaldırmak isteyen Kylian
Mbappe.
Doha’da
Lusail İconic Stadı’nda saat 18:00’de Polonyalı hakem Marciniak’ın ilk düdüğünü
çalacağı Dünya Kupası finalinde kazananı kritik eşleşmeler mi belirleyecek
yoksa yedek kulübesinden gelenler mi, ya da penaltı vuruşlarında kaçıranlar mı?
Tüm soruların cevabını yarın akşam bulacağız ama gelin final öncesi kritik
eşleşmelere ve oyun planlarına bakalım…
İspanya ve
Almanya gibi topa sahip olmayı seven takımların erken veda ettiği Dünya
Kupası’nda çeyrek finalde de topa daha fazla sahip olan 4 ülke evine döndü.
Yarı finalde de farklı değildi bu oyun planı. Arjantin karşısında topla daha
fazla oynayan Hırvatistan, yetenekli kadrosuna rağmen Fransa, Fas karşısında
karşılayan taraftı… Peki finalde ne olacak? Fransızların oyunu domine etmesi
daha büyük beklenti ama iki takımın da hocasının önde baskı yaptırmayıp arkada
hızlı adamlara açık vermemek için kontrollü bir oyun oynatması kuvvetle
muhtemel… Gelelim oyunun kilit eşleşmelerine:
Messi-Tchouameni
Griezmann
kadar olmasa da bu kupada orta sahanın her yerinde olan ve sağ kanada daha
yakın oynayıp forvet arkasında ölümcül paslar ve koşular atan Lionel Messi’yi
2018’de iyi kontrol eden Kante bu turnuvada yok ama Fransızların genç yeteneği
Tchouameni bu görevi üstlenecek. Kariyerinin en iyi Dünya Kupası performansını
ortaya koyan Messi’ye elbette ki adam markajı yapabilmek mümkün değil ama
Rabiot ve Tchouameni’nin görevi Arjantinli oyuncular ile Messi arasındaki pas
kanallarını kapatmak…
Mbappe-Molina
İngilizlerin
hızlı ve tecrübeli sağ beki Walker, Mbappe’nin kanadında fazla açık vermemişti
ama finalın adı da tadı da başka. Fransız yıldızın deparlarına ve kısa mesafede
attığı çalımlar karşısında durabilecek bir defans oyuncusu yok dünyada. Molina
hücuma çıkmayı seven bir bek ama Mbappe tehdidi altındaki Arjantinli,
Hakimi-Ziyech ikilisinin yaptığı gibi Fransızların soluna inmekte zorlanır.
Finalin dengesini Fransa adına bozacak eşleşme olarak duruyor kağıt üzerinde.
Griezmann-Enzo
Fernandez
2018 Dünya
Kupası’nın 4 gol atan forveti 2022’de mükemmel bir orta saha oyuncusuna
dönüştü. Pogba ve Kante gibi iki önemli ismin olmadığı Fransa’nın orta sahasını
toparlayan, hem hücumda asist ve şut paslarıyla lider olan hem de kendi
cezasına kadar gelip savumaya katkı veren Griezmann bu Dünya Kupası’nın en iyi
11’de tartışmasız yer alacak. Arjantin’de ilk maçta yedek başlayan ama kulüp
formasıyla neler yaptığını bilen futbolseverlerin performansına hiç şaşırmadığı
Enzo Fernandez, Parades ve De Paul ile Fransızların orta sahasına karşı büyük
savaş verecek.
Fransa’nın 3
finali
1998:
Paris’te evinde Brezilya’yı Zidane’nın iki ve Petit’nin golüyle deviren Aime
Jacquet yönetimindeki Fransa tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nı kazanmış ve
ülkede popülaritesi rugbynin gerisinde kalan futbol yükselişe geçmişti.
2006: Bir
önceki Dünya Kupası’nda gruptan çıkamayan Fransızların, Berlin’deki rakibi
İtalya idi. Zidane’nın Materazzi’yi kafa attığı final olarak tarihe geçen Dünya
Kupası’nda 1-1 biten maçı İtalyanlar penaltılarla 5-4 kazanmış ve ertesi gün
“Her şey gerçek” manşeti atan La Gazzetta dello Sport 2 milyon satmıştı.
2018: Rusya’da
finalde sürpriz bir rakip vardı Fransızların karşısında: Hırvatistan. Euro
2016’yı kaybeden ve genç jenerasyonuyla Euro 2020’ye “hazır” olması beklenen
Fransa, Modric önderliğinde Hırvatistan’ı finalde Griezmann ve Mbappe ile
dağıtmış ve finali 4-2 kazanmıştı.
Arjantin’in
5 finali
1930: İlk
Dünya Kupası’nda iki Güney Amerika ülkesi finalde Uruguay’da Montevideo’da
karşı karşı geldi. Kazanan 4-2 ile ev sahibi Uruguay oldu.
1978:
Arjantin, 48 yıl sonra evindeki finallerde favori olmasa da favori yapılan
taraftı. Tehditler alan Cruyff’un gelmediği Dünya Kupası’nda en büyük yıldızın
mahrum Hollanda’nın Buenos Aires’ten kupayla çıkması zordu. Kempes’in
yıldızladığı, Arjantinlilerin kazandıklarınde delirdikleri finalin tabelasında
Arjantin:3 Hollanda: 1 yazıyordu.
1986:
Meksika’da İngilizleri eliyle yıkan Maradona önderliğinde Arjantin’in finaldeki
rakibi Batı Almanya idi. 2-0’dan 2-2’yi bulan Almanları yıkan gol bitim dört
dakika kalan Maradona’nın pası ve Burruchaga’dan geldi.
1990:
Arjantin’in kazandığı iki Dünya Kupası’ndan sonra İtalya’daki finalde rakibi
bir kez daha Batı Almanya idi. Almanların yetenekli jenerasyonu dört yıl
öncesini rövanşını finalde Brehme’nin penaltısıyla aldı.
2014: Güney
Amerika’daki ezeli rakibi Brezilya’yı hezimete uğratan Almanya’yı Dünya Kupası
finalinde 3. kez karşısında buldu Arjantin. Rio de Janeiro’da kupayı kazanmak
isteyen Messi ve arkadaşlarına bu sevinci yaşatmayan uzatmaların ikinci
yarısında fileleri havalandıran Mario Gotze idi.
TEKNİK
ADAMLAR
DESCHAMPS
Didier Deschamps,
İtalya ve Brezilya’dan sonra Dünya Kupası’nı arka arkaya kazanan ülkeler
listesine Fransa’yı yazdırmak için bir kez daha finalde. 54 yaşındaki teknik
adam, Temmuz 2012’den beri görev yapıyor. Milli takım karnesinde 138 maçta 89
galibiyet, 26 beraberlik ve 23 mağlubiyet yazıyor.
SCALONİ
Messi ile
Arjantin milli takımında forma giydiği günler geride kaldı ve Copa America’yı
ülkesine getiren Lionel Scaloni şimdi büyük yıldızıyla Dünya Kupası’nı
kaldırmak istiyor. 44 yaşındaki Scaloni, 2018’den beri görev yapıyor ve milli
takım karnesinde 56 maçta 39 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet yazıyor.
BİSİKLETTEN
FUTBOLA
POLONYALI
HAKEM MARCİNİAK
Dünya
Kupası’nın finalini yönetecek olan Polonyalı hakem Szymon Marciniak 41 yaşında.
Bisiklet sporunu bırakıp hakem olmaya karar veren Polonyalı hakem Katar’da
Arjantin’in Avustralya’yı 2-1 ve Fransa’nın Danimarka’yı 2-1 mağlup ettiği
maçları yönetti. Bugüne kadar yönettiği en üst düzey maç U21 Avrupa şampiyonası
finali olan ve Şampiyonlar Ligi’nin de vazgeçilmezlerinden biri olan
Marciniak’ın 1986 finalini yöneten Brezilyalı hakem Filho ile aynı gün (7 Ocak)
doğmuş olması Arjantinliler için bir “işaret”… 2018’de finali Arjantinli Nestor
Pitana yönetmiş, Fransa kazanmış, 2014’te İtalyan Rizzi düdük çalmış, Almanya
kazanmış ve 2010’da İngiliz hakem Howard Webb’in idaresinde şampiyon İspanya
olmuştu.
NOTLAR
Almanya’nın
8 final ile önde olduğu Dünya Kupası tarihinde Arjantin 6. finaline, Fransa ise
4. finaline çıkıyor.
Fransa
kupayı kazanırsa, 1934-1938’de İtalya ve 1958 ve 1962’deki Brezilya’dan sonra
Dünya Kupası’nı arka arkaya kaldıran üçüncü ülke olacak.
Güney
Amerika ve Avrupa rekabetinde üstün olan taraf 7 kupayla Güney Amerikalılar.
Avrupa ülkeleri ise bu rekabette 3 kupa kaldırdı. Kupa tarihinde Avrupa’nın 12,
Güney Amerika’nın ise 9 şampiyonluğu var.
1982 Dünya
Kupası’ndan beri her finalde en az bir futbolcusu olan iki kulüp var: Bayern
Münih ve İnter.
Scaloni
kazanırsa, 39 yaşında 1978 Dünya Kupası’nı kazanan vatandaşı Menotti’den sonra
bu zaferi yaşayan en genç (44) teknik adam olacak.
1934 ve 1938
finallerini Vittorio Pozzo yönetiminde kazanan İtalya’dan sonra Fransa da
Didier Dechamps ile teknik direktörü arka arkaya iki Dünya Kupası kazanan ülke
olma peşinde.
Marcus
Thuram bu akşam Fransa kupayı kazanırsa futbol tarihine Dünya Kupası kazanan
ilk baba-oğul olarak adını yazdıracak. Baba, Lilian Thuram, 1998 yılında Dünya
Kupası’nı kazandığında oğlu Marcus bir yaşındaydı.
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