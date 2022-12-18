18 Aralık 2022

Katar 2022: Son Tango

Güzel oyun futbolun en büyük finali bu. Dört yılda bir izleyebildiğimiz ve her biri kendi başına roman olabilecek Dünya Kupası’nın x sında son iki finalin kaybedeni ve kazananı karşı karşıya gelecek. 2014’te Almanya’ya kaybeden Arjantin ve 2018’de Hırvatistan’ı deviren Fransa…

Bir tarafta Maradona kadar iyi, Maradona’dan daha iyi olduğunu kabul ettirebilmek için bugüne kadar her şeyi kazanan ama Dünya Kupası eksik olan Lionel Messi, diğer tarafta 21 yaşında arka arkaya iki Dünya Kupası kazanan Pele’ye çıkış yaptığı günden benzeyen 24 yaşında arka arkaya iki kupayı kaldırmak isteyen Kylian Mbappe.

Doha’da Lusail İconic Stadı’nda saat 18:00’de Polonyalı hakem Marciniak’ın ilk düdüğünü çalacağı Dünya Kupası finalinde kazananı kritik eşleşmeler mi belirleyecek yoksa yedek kulübesinden gelenler mi, ya da penaltı vuruşlarında kaçıranlar mı? Tüm soruların cevabını yarın akşam bulacağız ama gelin final öncesi kritik eşleşmelere ve oyun planlarına bakalım…

İspanya ve Almanya gibi topa sahip olmayı seven takımların erken veda ettiği Dünya Kupası’nda çeyrek finalde de topa daha fazla sahip olan 4 ülke evine döndü. Yarı finalde de farklı değildi bu oyun planı. Arjantin karşısında topla daha fazla oynayan Hırvatistan, yetenekli kadrosuna rağmen Fransa, Fas karşısında karşılayan taraftı… Peki finalde ne olacak? Fransızların oyunu domine etmesi daha büyük beklenti ama iki takımın da hocasının önde baskı yaptırmayıp arkada hızlı adamlara açık vermemek için kontrollü bir oyun oynatması kuvvetle muhtemel… Gelelim oyunun kilit eşleşmelerine:

Messi-Tchouameni

Griezmann kadar olmasa da bu kupada orta sahanın her yerinde olan ve sağ kanada daha yakın oynayıp forvet arkasında ölümcül paslar ve koşular atan Lionel Messi’yi 2018’de iyi kontrol eden Kante bu turnuvada yok ama Fransızların genç yeteneği Tchouameni bu görevi üstlenecek. Kariyerinin en iyi Dünya Kupası performansını ortaya koyan Messi’ye elbette ki adam markajı yapabilmek mümkün değil ama Rabiot ve Tchouameni’nin görevi Arjantinli oyuncular ile Messi arasındaki pas kanallarını kapatmak…

 

Mbappe-Molina

İngilizlerin hızlı ve tecrübeli sağ beki Walker, Mbappe’nin kanadında fazla açık vermemişti ama finalın adı da tadı da başka. Fransız yıldızın deparlarına ve kısa mesafede attığı çalımlar karşısında durabilecek bir defans oyuncusu yok dünyada. Molina hücuma çıkmayı seven bir bek ama Mbappe tehdidi altındaki Arjantinli, Hakimi-Ziyech ikilisinin yaptığı gibi Fransızların soluna inmekte zorlanır. Finalin dengesini Fransa adına bozacak eşleşme olarak duruyor kağıt üzerinde.

Griezmann-Enzo Fernandez

2018 Dünya Kupası’nın 4 gol atan forveti 2022’de mükemmel bir orta saha oyuncusuna dönüştü. Pogba ve Kante gibi iki önemli ismin olmadığı Fransa’nın orta sahasını toparlayan, hem hücumda asist ve şut paslarıyla lider olan hem de kendi cezasına kadar gelip savumaya katkı veren Griezmann bu Dünya Kupası’nın en iyi 11’de tartışmasız yer alacak. Arjantin’de ilk maçta yedek başlayan ama kulüp formasıyla neler yaptığını bilen futbolseverlerin performansına hiç şaşırmadığı Enzo Fernandez, Parades ve De Paul ile Fransızların orta sahasına karşı büyük savaş verecek.

 

Fransa’nın 3 finali

1998: Paris’te evinde Brezilya’yı Zidane’nın iki ve Petit’nin golüyle deviren Aime Jacquet yönetimindeki Fransa tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nı kazanmış ve ülkede popülaritesi rugbynin gerisinde kalan futbol yükselişe geçmişti.

2006: Bir önceki Dünya Kupası’nda gruptan çıkamayan Fransızların, Berlin’deki rakibi İtalya idi. Zidane’nın Materazzi’yi kafa attığı final olarak tarihe geçen Dünya Kupası’nda 1-1 biten maçı İtalyanlar penaltılarla 5-4 kazanmış ve ertesi gün “Her şey gerçek” manşeti atan La Gazzetta dello Sport 2 milyon satmıştı.

2018: Rusya’da finalde sürpriz bir rakip vardı Fransızların karşısında: Hırvatistan. Euro 2016’yı kaybeden ve genç jenerasyonuyla Euro 2020’ye “hazır” olması beklenen Fransa, Modric önderliğinde Hırvatistan’ı finalde Griezmann ve Mbappe ile dağıtmış ve finali 4-2 kazanmıştı.

 

Arjantin’in 5 finali

1930: İlk Dünya Kupası’nda iki Güney Amerika ülkesi finalde Uruguay’da Montevideo’da karşı karşı geldi. Kazanan 4-2 ile ev sahibi Uruguay oldu.

1978: Arjantin, 48 yıl sonra evindeki finallerde favori olmasa da favori yapılan taraftı. Tehditler alan Cruyff’un gelmediği Dünya Kupası’nda en büyük yıldızın mahrum Hollanda’nın Buenos Aires’ten kupayla çıkması zordu. Kempes’in yıldızladığı, Arjantinlilerin kazandıklarınde delirdikleri finalin tabelasında Arjantin:3 Hollanda: 1 yazıyordu.

1986: Meksika’da İngilizleri eliyle yıkan Maradona önderliğinde Arjantin’in finaldeki rakibi Batı Almanya idi. 2-0’dan 2-2’yi bulan Almanları yıkan gol bitim dört dakika kalan Maradona’nın pası ve Burruchaga’dan geldi.

1990: Arjantin’in kazandığı iki Dünya Kupası’ndan sonra İtalya’daki finalde rakibi bir kez daha Batı Almanya idi. Almanların yetenekli jenerasyonu dört yıl öncesini rövanşını finalde Brehme’nin penaltısıyla aldı.

2014: Güney Amerika’daki ezeli rakibi Brezilya’yı hezimete uğratan Almanya’yı Dünya Kupası finalinde 3. kez karşısında buldu Arjantin. Rio de Janeiro’da kupayı kazanmak isteyen Messi ve arkadaşlarına bu sevinci yaşatmayan uzatmaların ikinci yarısında fileleri havalandıran Mario Gotze idi.

 

TEKNİK ADAMLAR

DESCHAMPS

Didier Deschamps, İtalya ve Brezilya’dan sonra Dünya Kupası’nı arka arkaya kazanan ülkeler listesine Fransa’yı yazdırmak için bir kez daha finalde. 54 yaşındaki teknik adam, Temmuz 2012’den beri görev yapıyor. Milli takım karnesinde 138 maçta 89 galibiyet, 26 beraberlik ve 23 mağlubiyet yazıyor.

SCALONİ

Messi ile Arjantin milli takımında forma giydiği günler geride kaldı ve Copa America’yı ülkesine getiren Lionel Scaloni şimdi büyük yıldızıyla Dünya Kupası’nı kaldırmak istiyor. 44 yaşındaki Scaloni, 2018’den beri görev yapıyor ve milli takım karnesinde 56 maçta 39 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet yazıyor.

 

 

 

BİSİKLETTEN FUTBOLA

POLONYALI HAKEM MARCİNİAK

Dünya Kupası’nın finalini yönetecek olan Polonyalı hakem Szymon Marciniak 41 yaşında. Bisiklet sporunu bırakıp hakem olmaya karar veren Polonyalı hakem Katar’da Arjantin’in Avustralya’yı 2-1 ve Fransa’nın Danimarka’yı 2-1 mağlup ettiği maçları yönetti. Bugüne kadar yönettiği en üst düzey maç U21 Avrupa şampiyonası finali olan ve Şampiyonlar Ligi’nin de vazgeçilmezlerinden biri olan Marciniak’ın 1986 finalini yöneten Brezilyalı hakem Filho ile aynı gün (7 Ocak) doğmuş olması Arjantinliler için bir “işaret”… 2018’de finali Arjantinli Nestor Pitana yönetmiş, Fransa kazanmış, 2014’te İtalyan Rizzi düdük çalmış, Almanya kazanmış ve 2010’da İngiliz hakem Howard Webb’in idaresinde şampiyon İspanya olmuştu.

 

NOTLAR

Almanya’nın 8 final ile önde olduğu Dünya Kupası tarihinde Arjantin 6. finaline, Fransa ise 4. finaline çıkıyor.

Fransa kupayı kazanırsa, 1934-1938’de İtalya ve 1958 ve 1962’deki Brezilya’dan sonra Dünya Kupası’nı arka arkaya kaldıran üçüncü ülke olacak.

Güney Amerika ve Avrupa rekabetinde üstün olan taraf 7 kupayla Güney Amerikalılar. Avrupa ülkeleri ise bu rekabette 3 kupa kaldırdı. Kupa tarihinde Avrupa’nın 12, Güney Amerika’nın ise 9 şampiyonluğu var.

1982 Dünya Kupası’ndan beri her finalde en az bir futbolcusu olan iki kulüp var: Bayern Münih ve İnter.

Scaloni kazanırsa, 39 yaşında 1978 Dünya Kupası’nı kazanan vatandaşı Menotti’den sonra bu zaferi yaşayan en genç (44) teknik adam olacak.

1934 ve 1938 finallerini Vittorio Pozzo yönetiminde kazanan İtalya’dan sonra Fransa da Didier Dechamps ile teknik direktörü arka arkaya iki Dünya Kupası kazanan ülke olma peşinde.

Marcus Thuram bu akşam Fransa kupayı kazanırsa futbol tarihine Dünya Kupası kazanan ilk baba-oğul olarak adını yazdıracak. Baba, Lilian Thuram, 1998 yılında Dünya Kupası’nı kazandığında oğlu Marcus bir yaşındaydı.

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