31 Aralık 2022

Pele Öldü Pele Eğer Ölebilirse

Uzağa gitmeyelim, Katar’da yarı final oynayan Fas Milli Takımı bunu 40 yıl önce başarmış olsa kadrosundaki futbolcular televizyon başındaki milyarlarca insanın tanımadığı, bilmediği yeni keşfettiği ve bunun keyfini yaşadıkları yetenekler olacaktı. Bilgiye ve görüntüye bu kadar hızlı ve kolay ulaşabilen bugünün dünyasında Fas Milli Takımı 11’ini bile ezbere sayıyor genç nesil, hangi kulüpte oynadıklarını biliyor, kariyer sıçramalarını hafızalarında tutuyorlar.

60 yıl dünya tarihi için elbette çok uzun bir zaman dilimi değil ama 60 yıl önce dünya bu kadar küçük değildi. Brezilya’da top yerine greyfurta vuran bir çocuğun İkinci Dünya Savaşı’nın travmalarını silmeye çalışan bir dünyaya 50’lerin sonunda getirdiği yaşam sevinci onu eşsiz kıldı. Futbol İngilizlerin icadı, Avrupalılar oyunuydu ama uzaklarda Güney Amerika’da, plajlarda, sokak aralarında yetişen kadife ayaklar ancak Dünya Kupası’nda sahne aldıklarında “Bu oyunu biz de oynuyoruz ve hatta kralını oynuyoruz” diyorlardı. Bu oyunun kralı evet taçsız kralı Pele’ydi.

Dün en anlamlı manşetlerden birini İspanyol Marca Gazetesi attı. “4 harf daha önce hiç bu kadar büyük olmamıştı” cümlesini tam sayfaya olabilecek en büyük puntoyla yazdıkları Pele kelimesinin içine gizlemişlerdi. Bir ürünün bir markayla anılması, marka adının alternatifi yokmuşçasına ürünün üzerine yapışması çok sektörde var ama futbol için sihirli harf ve marka hep o dört harfli kelime oldu. Pele futboldu, futbol Pele’ydi. Edson Arantes do Nascimento kim deseler çok az insan doğru cevabını bilirdi ama o adamın bir fotoğrafını dünyanın her hangi bir köşesinde gösterdiğinizde izlemiş olsun olmasın, yaşı kaç olursa olsun birinin Pele dememe ihtimali yoktu.

Dört harfli sihirli kelimenin marka değerini ne kadardı bilinmez ama markanın vücut bulduğu insanın bundan belki de dünyanın en zengin insanlarından biri olma fikri her seferinde ya memleket ya da futbolun patronlarının çıkarıyla çakıştı. Pele’nin Santos aşkı sonsuza kadar mıydı? Bayrak adamların en büyüğü müydü? Hayır. Defalarca Avrupa’da bir kulüpte forma giymek istemesine, Real Madrid’e gitmek için elinden geleni yapmasına rağmen Pele, Brezilya için bir milli mirastı. 1958 Dünya Kupası’nı kazandıktan, 3. Kupayı aldıkları 1970 yılına kadar Pele’nin kariyerini yöneten Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Joap Havelange’dı. O Havelange 1974’te FIFA başkanlığına gelecek ve koltuktan kalktığı 1998 yılına kadar Pele futbolun pazarlamasında bir numaralı aktör olacaktı. Pele’nin tüm istatistikleri bir kenara hayat hikayesini anlayabilmek için Brezilya’nın siyasi tarihini ve Havelange’ın onun hayatı üzerine kurduğu hükümdarlığı da görebilmek lazım.

 

Neymar doğru demiş, “Ondan önce 10 numara sadece bir rakamdı” Maradona’dan Ronaldo’ya, Zidane’dan Messi’ye futbol tarihine adını yazdırmış bütün büyük yıldızların sahadaki eşsiz yeteneklerini sergiledikleri özel anların hepsini bir zamanlar Pele’nin yaptığını kanıtlayan bir video dolaşıyordu uzun zamandır sosyal medyada. 1000+ golü Brezilya’da atmış olmanın, futbolun er meydanı kabul edilen Avrupa kıtasında futbol oynamamış olmasının, Maradona gibi bir takımı tek başına imkansız gibi görünen şampiyonlukla tanıştırmamış olmasının, her zaman FIFA’nın ve onun sponsorlarının gülen yüzü, elçisi olmanın bir bıçak yarası olduğu doğrudur hayatında… Pele 82 yaşında bu hayata veda etti. Son söz bir Brezilya gazetesinin manşeti olsun: “Pele öldü, Pele eğer ölebilirse…”


Üç Dünya Kupası kazanan, Dünya Kupası’nı 17 yaş 234 gün ile en genç kazanan futbolcu olan Pele resmi ve hazırlık maçlarında 1335 kez sahaya çıktı. 1301 gol attı. 837 resmi maçta attığı gol sayısı 757 olarak arşivlere yazıldı. Brezilya Milli Takım formasını 112 kez giydi, 92 resmi maçta 77 kez fileleri havalandırdı. ABD’ye futbolu sevdiren öğreten Pele, Cosmos formasıyla 64 maçta sahne aldı ve 37 gol attı. 1958’de Dünya Kupası’nın en iyi genç oyuncusu, 1970’in en iyisi ve 2000 yılında Maradona birlikte FIFA’dan yüzyılın en iyi futbolcusu ödülleri aldı. İki kulüp ve milli takım formasıyla toplam 29 kez kupa kaldırdı.

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