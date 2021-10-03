Kayan Yıldızların Peşinde

Bir transfer dönemi daha kepenk indirdi ve geriye dönüp bakma vaktidir. Avrupa’da son 10 yılda havalarda uçan yüz milyonların, çılgın harcamaların bir gün son bulacağına ve “Böyle gitmez” diyenler haklı çıkacağına inanan çoktu ama bunun sebebinin pandemi olacağına ya da sokaktaki ekonomiyi de vuran koranavirüsün futbola da derin bir yara açacağından elbette ki herkes habersizdi.
10 yıl önce
beş büyük ligde yaz transfer dönemi sona erdiğinde dönen para 1 milyar 730
milyon Euro iken, artan yayın gelirleri, sponsorluklarla bu rakam her yıl
yukarı koşarak büyüdü. 2017 yazında 5 milyar Euro barajını aşan kulüpler 2019
yazında önlerindeki sezonun ikinci yarısında stadyumların boş kalacağına,
sokağa çıkamayan insanların mağazalarına uğramayacağını bilseler 6 milyar 185
milyon Euro’yu kasalarından çıkarır mıydı! Pandemi ilan edildiğinde
futbolcuların yıllık ücretlerinden indirim isteyenler, zora koşanlar, yüzbinlik
stadyumları boş kalınca idman tesislerinde maça çıkanlar… Herkes hazırlıksız
yakalanmıştı. Herkes kasaya girenden fazlasını harcamış, borçlar uzun vadeye
yayılmış, borçsuz kulüp mü var diyenler frene basmadan yeni futbolcuyla imza
töreninde poz veriyordu. Yolun sonuna gelindiğinin herkes farkındaydı ama tüm
Avrupa’da “Feda sezonunu” pandemi başlattı. Geçen yaz transfer döneminde
harcamların yarı yarıya düştü. Futbol ekonomisi altı yıl geriye gitmiş ve total
harcama 3.5 milyar Euro’ya düşmüştü.
UEFA’ya
isyan bayrağını açan ve Avrupa Süper Ligi projesi için bir araya kalan 13 kulüp
48 saat içinde projeleri tarihe karışınca acı gerçek ortaya çıktı. Sadece bu
kulüplerin 6.5 milyar Euro borcu vardı ve ABD’den yatırım fonları bu borçları
10 yıl vadeye yaymazsa ellerindeki yıldızları yok pahasına göndermek zorunda
kalacaklardı. 2021 yazının hikayesi de böyle yazıldı. Projenin destekçisi üç
kulüp kaldı geriye: Barcelona, Real Madrid ve Juventus… Dünya futbolunun iki
büyük starı Messi ve Ronaldo’yu kadrosunda bulunduran Barcelona ve Juventus ile
üç transfer dönemini de boş geçen ve iki büyük yıldızın ardından geleceğin bir
numarası olan Mbappe’yi kadrosuna katmak isteyen Real Madrid…
Süper Lig
projesinde Paris Saint Germain ve Bayern Münih, UEFA’nın yanında er almasa
futbol tarihi başka yazılacaktı. İki kulübün duruşu, transfer döneminin de
hikayesini yazdı. Dört yıllık son kontratının Barcelona’ya maliyeti vergiler
dahil 550 milyon Euro olan Messi bir yıl önce kulüpten bedelsiz ayrılmak
istediğinde ona izin vermeyen başkanı sezon içinde istifa ettirmiş ardından
kulüpte kalmak istediğini söylemişti. Acı gerçek, Barcelona’nın artık Messi’nin
istediği rakamı ödeyemeyecek olmasıydı. Sadece Arjantinli yıldız değil,
bonservisine 120 milyon Euro ödedikleri Griezmann’ı da yollamak zorunda kaldı
Katalanlar. Onların Süper Lig’de en büyük destekçisi Juventus yıllık 60 milyon
Euro maliyeti olan Cristiano Ronaldo’nun gitmesi için İtalyan medyasını
kullandı. Portekizli star, kendisini CR7 yapan eski kulübü Manchester United’a
dönerken, Lionel Messi’nin PSG forması çoktan satışa çıkmıştı…
Real
Madrid’in 200 milyon Euro’luk teklifine Paris Saint Germain “Evet” dese 2021
yazı, zirvedeki üç starın kulüp değiştirdiği sezon olarak tarihe geçecek ve
eşsiz olacaktı ama Paris bir yıl sonra bedavaya kulüpten gidebileceği
oyuncusunu kadrosunda tuttu.
Beş büyük
ligde 3 milyar Euro barajının altına inen futbol, 2014-15 sezonu seviyesine
düşürken bu yedi yıllık vadede bir milyar Euro kazanan Messi ve Ronaldo, onlara
sahneyi veren kulüplerinden sosyal medyada daha fazla takipçisi olan süper
starlara dönüştüler. İnstagram’da 339
milyon, Facebook’ya 149 milyon ve Twitter’da 94 milyon takipçisi olan Ronaldo
ve 262 milyonu İnstagram’da, 104 milyonu Facebook’ta peşinden sürükleyen Messi,
yeni kulüplerinde kazandıklarından çok daha fazlasını sponsorlardan ve sosyal
medya reklamlarından kazanıyorlar… Olan Barcelona ve Juventus’a oldu... İki
star ile yollarını ayırdıklarında sosyal medyada kaybettikleri takipçileri
artık Paris Saint Germain ve Manchester United’ın peşindeler…
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