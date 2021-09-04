Beni Hatırladın mı?

İki yıl
kaldığı Roma’da bir de sakatlıklar peşini bırakmayınca Fenerbahçe’ye dönen
Salih Uçan, İtalyanlar bonservisini almayınca zor yılların içinde yuvarlandı.
İsviçre’de Sion, İtalya’da Empoli formalarını giydi ama her seferinde döndüğü
Fenerbahçe’de istenen Salih olamadı. Alanya beyaz sayfa açan, yeniden çıkışa
geçen futbolcuların kulübüydü. Salih Uçan iki yıl kaldığı Alanya’da ayakları
yere sağlam basan, oyunu domine eden bir orta saha oyuncusu oldu ve daha 27
yaşındaydı. Trabzonspor ve Galatasaray da onu istiyordu ama o yapamadığı
İstanbul’da yapmaya kafasına koymuştu. Roma’da 7 yıl önce “Miralem Pjanic
giderse B planımız hazır” dedirten Salih, Beşiktaş’a imza attığında yollarının
Pjanic ile bir kez daha kesişeceğinden elbette habersizdi.
***
Çocukluğu
Lüksemburg’da geçen göçmen bir ailenin çocuğuydu Miralem. Alt yapısında
yetiştiği Metz küme düştüğünde Fransa Ligi’nin geleceği parlak gençleri
arasında parmakla gösteriliyor ve adı Milan, Inter, Barcelona ile anılıyordu.
Bir gün Barcelona’ya gideceğinden habersizdi elbette. O.Lyon’un kurt başkanı
Aulas ülkenin en iyi futbolu bilen patronuydu. Sıkı bir transfer pazarlığı sonrasında
Pjanic, O. Lyon’a imza atarken Fransa’da herkes takımı 7 yıl arka arkaya
şampiyon yapan Juninho’nun halefi olarak görüyordu. Pjanic da iyi frikik
atıyordu ama fiziksel gelişimi ve oyun görüşü için önünde uzun yıllar vardı.
***
Yıllar çabuk
geçti… Barcelona teknik direktörü Koeman geçen hafta “32 futbolcuyla çalışamam.
Miralem Pjanic ve Umtiti başını çaresine bakmalı” dediğinde gözler Bosnalı
yıldıza çevrildi. Barcelona’da daha bir yılı geride bırakmıştı ve hocası
gitmesini istiyordu. Hayali Messi ile birlikte forma giymekti. O bir yılın
sonunda Messi takımdan ayrılmış, Griezmann eski kulübü Atletico Madrid’e
dönmüş, maaş bütçesini düşürmek için debelenen Barcelona’nın içi boşalmıştı.
Hollandalı teknik adam, Avusturya’dan gelen Trabzonlu bir ailenin evladı Yusuf
Demir’in de A takımda kalmasını isteyince, Pjanic’e yol görünmüştü. O.Lyon’dan
transfer olduğu Roma’da Serie A’nın en iyi orta sahalarından birine dönüşen ve
Juventus onu kadrosuna kattığında ligi domine eden takımın rakiplerinin kabusu
olmaya devam edeceğini yorumculara söyleten Miralem Pjanic yorumları haksız
çıkarmadı. 4 yılda 4 şampiyonluk kazandığı takımdan ayrıldığında oynadığı son
maç Fransa’da onu zirveye çıkaran O.Lyon’du. Fransızlar, Şampiyonlar Ligi’nde
Ronaldo’lu Juventus’u son 16 turunda pandeminin gölgesinde elemiş, İtalya ayağa
kalkmıştı.
***
Messi’nin isyan bayrağını açtığı, yönetimin sallanıp sonunda istifa ettiği geçen sezonda cadı kazanına dönen Barcelona’da Koemann’ın “Gitmeli” sözünün ardından Miralem Pjanic’in fazla vakti yoktu. Sosyal medyada siyah-beyaz fotoğrafını paylaştığında transferde son iki güne giriliyordu ve eski takımından başta kaptanlar Bonucci ve Chiellini olmak üzere çok sayıda futbolcu o fotoyu “like”layıp dönüş yolunu açtılar ama Barça gibi maaş bütçesini düzeltmek için Ronaldo’dan vazgeçen Juventus kapıyı aralamadı. Roma’da Jose Mourinho da son gün önüne gelen teklifi geri çevirince, transfer kapanmış ve Miralem Pjanic istenmediği Barça’da kalmıştı. 31 yaşında Avrupa’nın en iyi orta saha oyuncularından birinin sezonu boş geçireceğini düşünmek fazla saf olurdu ama transfer tahtası açık sadece iki ülke vardı. Beşiktaş dakikaların mühim olduğu bir operasyonla onu İstanbul’a getirdiğinde Miralem Pjanic ve Salih Uçan’ın yolları bir kez daha kesişti. “Tam bir “Beni hatırladın mı?” hikayesi işte… Roma’ya onu yedeklemek için giden Türk genci, Bosnalı ağabeyiyle bir kez daha forma rekabetini girecekti ve kaybeden Roma günlerinde onların takım arkadaşı olan Adem Llajic’ti… Yedi yıl önce “Bütün yollar Roma’ya çıkıyordu.” Peki bugün….
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