3 Kadın 1 Futbol Topu ve İstanbul

Bakü’deki
finalden 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi finalinde usta hakem Damir Skomina’nın
arkasında santra noktasına yürüyen yine iki İngiliz takımıydı. Madrid’de
Tottenham’ı 2-0 mağlup eden Liverpool da adını Vodafone Park’taki Avrupa Süper
Kupa finaline yazdırdı…
O finalden
26 yıl önce bir kız çocuğu okul bahçesinde başladığı futbola kulüp alt
yapısında devam etmeye karar verdiğinde ona orta sahada forma verdiler. 13
yaşına geldiğinde oyunun kurallarını daha iyi öğrenebilmek için okulla birlikte
kurslara devam eden Stephanie’nin minik takım maçlarında düdük çalmasını
istediler. 18 yaşına geldiğinde kadınlar ikinci liginde futbol oynuyor aynı
zamanda hakemlik de yapıyordu, birini seçmek zorundaydı. Hakemliği seçti
Stephanie Frappart.. Bölgesel ligde, kadınlar liginde çok maç yönetti ve büyük
sahneye çıktım dediğinde 31 yaşına gelmişti ama sahnenin büyüklüğünü iyi
hesaplayamamıştı. O yıl Fransa 2. Ligi’nde maç yöneten ilk kadın hakem olan
Frappart, 5 yıl sonra hem Ligue 1’de maç yönetti hem de Kadınlar Dünya Kupası
finalinde düdük çaldı. UEFA, onu İstanbul’daki finale atadığında futbol
tarihinde bir ilk gerçekleşti. Bir kadın hakem ilk kez Avrupa finalini
yönetecekti. Kupayı penaltılarla kazanan Liverpool’da teknik direktör Klopp
“Frappart’ın yönettiği kadar iyi oynasak maçı 6-0 kazanırdık” derken, Vodafone
Park’taki binlerce futbolsever bu tarihi ana tanıklık ediyordu. Üç ay önce
sevinen iki kadın sayısı bire düşmüştü, Carine Hazard oğlunun Real Madrid’e
transferini finalden bir ay önce kutlarken, Chelsea’de Rus patron Roman
Abromovic’in sağ kolu Marina Granovskaia yine demir yumruğunu masaya vurmuş,
İtalyan hoca Maurizio Sarri’yi gönderip takımın eski yıldızı tecrübesiz Frank Lampard’ı
göreve getirmiş ama İstanbul’dan eli boş ayrılmıştı..
Thierry Hazard, Carine ile tanıştığında Belçika ikinci liginde La Louviere’de yarı profesyonel forma giyiyor ve orta sahada oynuyordu. Hiçbir zaman ülkenin büyük futbol sahnesine çıkamadı ama eşi Belçika Kadınlar Ligi’nin en iyi golcülerinden biri olmaya başardı. Futbol tutkunu çiftin evinin yakınlarındaki futbol sahası, Belçika futbolunun son çeyrek asırdaki en büyük yıldızının yetişeceği yer olacaktı. Carine Hazard, ilk oğlu Eden karnındayken gollerini atmaya devam ediyordu ki doktor tavsiyesiyle hamileliğinin dördüncü ayında jübile yapmak zorunda kaldı. Eden Hazard gün geldi 100 milyon Euro’luk futbolcu oldu ama Carine Hazard ve eşi Eden’den sonra doğan üç erkek çocuklarının da futbolcu olması için mücadele ettiler. Thorgan bugünlerde Borussia Dortmund forması giyiyor. Kylian ve Ethan ise büyük ağabeylerinin Londra’da star olduğu Chelsea’deler.
Hazard kardeşlerin kontratlarının masasına geldiği isim ise elbette ki Marina Granovskaia. Chelsea’nin sahibi Roman Abramovic’in en güvendiği isim olan Granovskaia Moskova’da yabancı diller üzerine eğitim almış ve Abramoviç’in sonraları 7.5 milyar Euro’ya sattığı Sibneft’te işe başlamıştı. “Demir Leydi” Granovskaia geride kalan 17 yılda İngiliz kulübünün aldığı ve sattığı tüm futbolcuların kontratları için kulüpler ve oyuncu menajerleriyle masaya oturan isim olmayı başardı. Londra’da özel hayatını gizleyen, Facebook hesabını bile kapatan Granovskaia bugün futbol dünyasında en etkili kadın yönetici olarak kabul ediliyor. 2012 yılında Abramoviç’in bonservisi için Fransız Lille kulübüne 35 milyon Euro ödediği Eden Hazard’ı, Cristiano Ronaldo’nun ayrıldığı sonrası süper star arayan Real Madrid Başkanı Florentino Perez’e 115 milyon Euro’ya satan Granovskaia, teknik adamlara karşı acımasız kararlarıyla da futbol dünyasının en önemli karakter oyuncularından biri olmayı başardı. İki İtalyan Antonio Conte ve Maurizio Sarri’nin görevine son veren “Demir Leydi”, kulübün evladı kabul edilen Frank Lampard’a da acı faturayı keserek tereddüt etmedi..
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Stephanie Frappart’ın yönettiği finalin üzerinden iki yıl geçti. Hazard gelirken Juventus’un yolunu tutan Cristiano Ronaldo’nun Şampiyonlar Ligi maçında da düdük çaldı Frappart... Carine Hazard ise oğlunun Real Madrid’de sakatlıklar yüzünden kabusa dönen kariyeri yüzünden gülmeyi unuturken, İstanbul’daki final öncesinde “Kadın hakeme karşı nazik olmalıyım yoksa maçı izleyen annem bana çok kızar” diyen Jurgen Kloop, geçen ay hayatını kaybeden annesi Elizabeth’in Almanya’daki cenazesine karantina yasakları nedeniyle katılamadı. Marina Granovskaia mı? O da üç gün önce Klopp’un çalıştırdığı Liverpool deplasmanına yeni hocası Alman Thomas Tuchel ile gitti. Demir Leydi’nin takımı Chelsea maçı 1-0 kazandı, Liverpool da 129 yıllık tarihinde ilk kez evinde beş maç üst üste kaybetmiş oldu…
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