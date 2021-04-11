Şov Devam Etmeli Ama Nasıl?

Geçen sezonu
Lizbon’da çeyrek finallerden itibaren tek maç üzerinden oynatan UEFA bu sezon
bilenen formatla yola devam etmeye kararlı ancak virüsün İngiliz varyantının
yol açtığı panik nedeniyle Ada kulüplerinin maçlarını tarafsız sahada oynaması
İstanbul için bir B planını deveye sokabilir. Liverpool, Manchester City ve
Chelsea, üç İngiliz kulübü yola devam ediyor. Çeyrek final ve yarı finallerde
İngiliz takımlarından biri rakipleriyle Atatürk Olimpiyat Stadı’nda
oynayabilir. Finalde 80 bin kapasiteye sahip stadyumda iki kulüp taraftarlarına
toplam 25 bin bilet satılması gündemde. Türk futbolseverler, sponsorların
davetlileri, UEFA’nın konukları derken bu rakamı 35 bine kadar çıkması bekleniyor
ki, bu konudaki son kararı da elbette Türkiye verecek..
Bir yıl
ertelenen Euro 2020’de açılış maçını 11 Haziran’da Roma’da İtalya ile biz
oynayacağız ama turnuvanın 12 farklı Avrupa şehrinde yapılacağı kararı bu ay
sonunda değişebilir. Bazı ülkelerin karantina kararları yüzünden ev sahipliğine
sıcak bakmadığı turnuvada her ne kadar UEFA, çok şehirli finallerde ısrarcı
olsa da B planı devreye girebilir. Peki nedir B planı? Euro 2020’nin yarı
finalleri ve finaline ev sahipliği yapacak olan İngiltere’nin tüm turnuvaya ev
sahipliği yapması. Stadyum ve ulaşım alternatifleri bol olan ülke, kuvvetle
muhtemel seyircisiz oynanacak turnuvaya bir ay boyunca kucak açabilir. İkinci
ihtimal ise, Euro 2024’ün ev sahibi olan Almanya’nın bu yaz düzenlenecek şampiyonayı
üstlenip, 2024’deki haklarından vazgeçmesi, ki bu durumda 2024 yılında çok
şehirli final 2020’de planlandığı gibi oynanacak. Üçüncü alternatif ise 2018
Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Rusya’nın 2021 Haziran ve Temmuz ayında
Avrupa Futbol Şampiyonası’nı düzenlemesi..
Tokyo Olimpiyatları ertelenir mi? 23 Temmuz’da başlayacak olan dünyanın en büyük spor organizasyonu için bugünlerde ne Japon hükümeti ne de Uluslararası Olimpiyat Komitesi olumsuz görüş belirtmiyor ancak kulislerde oyunların organizasyonu için 25 milyar Dolar harcayan Japonya’da halkın olimpiyatların ertelenmesini istediği konuşuluyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi pandemi gölgesinde geçen 12 ayda dünyada 7 binden fazla spor organizasyonu yapıldığını ve yapılan 175 bin testte virüs pozitif oranının sadece 0.18 olduğuna dikkat çekiyor ve Tokyo Olimpiyatları’nın ertelenmeyeceğini savunuyor. 2024 yılında Paris 2028 yılında Los Angeles’in ev sahipliğini yapacağı Olimpiyatlar’ın bu yaz Tokyo’da seyircisiz olacağına da kesin gözüyle bakılıyor. Kimsenin aklına getirmediği kötü senaryoda ise oyunlar iptal edilirse çok sayıda sporcunun bir sonraki oyunlarda yer alamayacağı (yaş ve form grafiği nedeniyle) ve kariyerlerinin yarım kalacağı gerçeği de Japonya ve IOC’nin ortak masasında duruyor… Bana da son satırda “Her şeyin hayırlısı” demek kalıyor…
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