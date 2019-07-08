Los Galacticos 4

Marine ve Thierry çiftini bir araya getiren futboldu. Genç yaştan beri futbola meraklı olan Carine, Belçika'da La Louviere'de kadın futbol takımında oynamaya başladı. Thierry de Belçika ikinci liginde forma giyiyordu. Doğrusu vasat bir futbolcuydu ve birinci ligde santrfor olan karısı Carine kadar yetenekli olmadığını söyleyen arkadaşları vardı. 1991'de bir erkek çocukları dünyaya geldi. Carine hamileliğinin üçüncü ayına kadar futbol oynamaya devam etti. Çocukları olduktan sonra yoğun idman programı, onları spor eğitmeni olmaya itti. Belçikalı çiftin dört çocuğu oldu ve dördü de bugün futbolcu. En meşhurları ilk çocukları, 4 yaşında futbola başlayan ve görenlerin "Öğrenecek fazla şeyi yok, bu çocuk doğuştan futbolcu" dediği Eden Hazard... O 7 yaşındayken, Zidane, Brezilya'yı iki golüyle yıkmış Fransa futbolunun büyük yeteneğiydi. Belçikalı kardeşler bir tatilde babalarının aldığı bir örnek Zidane formalarını giymiş, büyük futbolcu olmayı hayal ediyorlardı. Eden Hazard fazlasını başardı, bugün ona Avrupa kıtasının Messi'si diyenler hiç de haksız değil ve Hazard, şimdi çocuk yaşta idolü olan yıldızla 20 yıl sonra bir araya gelecek. Zidane'ın çalıştırdığı R.Madrid formasını geçen yıl giymeyi planlayan Belçikalı yıldızın bu planı, Fransız teknik adamın şok eden istifasıyla nadasa kaldırılmıştı. Ama Bakü'de Chelsea'ye Avrupa Ligi'ni kazandıran Hazard, İngiliz kulübünün transfer yasağıyla elinin kolunun bağlandığı dönemde "Gidiyorum" diyerek son noktayı koydu.
MESSİ İLE KİM REKABET EDECEKTİ?
Futbolda 100 milyon euro bonservis barajını 2013 yılında Gareth Bale ile aşan ve sonrasında transferde sesi soluğu çıkmayan Real Madrid, 2000'de Figo ile başlayan Los Galacticos transfer harekatının dördüncü dönemini de Hazard ile başlatmış olacak. 19 yıl önce Barcelona'nın kaptanı Figo'yu transfer edip ardından dört yıl içinde Zidane, Ronaldo ve Beckham'a imza attıran R.Madrid Başkanı Florentino Perez, koltuğa tekrar oturduğu 2009 yılında Los Galacticos 2 filmini vizyona koymuştu. Kaka, Cristiano Ronaldo ve Benzema... Yıldızlar topluluğu bu kadro, Guardiola'nın Barça'sı duvarına çarptı ama genç yaşta geldikleri Real Madrid'de -Kaka hariç- 3. dönemin de aktörleri oldular. Perez'in Los Galacticos 3'ü futbol sahnesine koyduğu yıl 2013'tü. Şimdi takımdan göndermek için dil döktükleri Gareth Bale'e 101 milyon ertesi sezon James Rodrigues'e 80 milyon Euro ödeyen Real Madrid, üçü arka arkaya dört Şampiyonlar Ligi Kupası ile büyük gişe başarısı yaparken, bu sezon başında baş aktörü Cristiano Ronaldo'yu Juventus'a kaptırınca, Los Galacticos 4'ün çekilmesi kaçınılmaz olmuştu. Bu sezon attığı gollerle Avrupa'yı sallayan genç santrfor Jovic yeni senaryoda elbette başrolü alamazdı. Messi ile ancak kıtanın Messi'si rekabet edebilirdi. TEK EKSİĞİ ŞAMPİYONLAR LİGİ
Son iki sezonda dahi hocaları Guardiola ve Klopp ile 'çok fazla' olan Manchester City ve Liverpool'un gölgesinde kalan Chelsea'de daha fazla ne yapabilirdi ki Hazard... Neymar, Messi'nin gölgesinde kaldığı için Paris Saint Germain'e gitmiş, Cristiano Ronaldo da "Dört Şampiyonlar Ligi kazandırdım, bir yenisini de Juventus'a kazandırırım" diyerek Real Madrid'den ayrılmıştı. Yedi yıldır Premier Lig sahnesinde olan Eden Hazard bir futbolcunun en verimli çağında (28 yaşında) Real Madrid'e geliyor. Fransa'da ve İngiltere'de şampiyon olan, iki kez Avrupa Ligi Kupası'nı kaldıran Hazard'ın koleksiyonunda eksik olan kupa Şampiyonlar Ligi ve bunun için de tercih ettiği kulübün müzesinde bu kupadan 13 tane var. Madrid'de yönetmen iyi, başrol oyuncusu da hazır... Los Galacticos 4 önümüzdeki sezon vizyona çıktığında bakalım gişede ne yapacak?
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