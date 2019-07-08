Biliyorlar ve Susuyorlar

Bir milli takım teknik direktörü, takımını evinden yönetebilir mi? Aday kadroya aldığı futbolcuları stadyumda izlemeyen, kadroyu yazılı olarak açıklayan, medyanın karşısına çıkmayan, takım kampa girdiğinde idmanları evinden internet üzerinden izleyen ve maçlarda taktiği verip evinde televizyon başına geçen bir teknik adam olabilir mi?
Böyle bir teknik adam var. İspanyol Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis Enrique mart ayından beri oynanan 3 maçta da yedek kulübesinde yoktu, bu süre içinde tek bir demeci yayınlanmadı, tek bir kare fotoğrafı çekilmedi.
Filmi geriye saralım. 26 Mart'ta Malta ile deplasmanda oynayan İspanyol Milli Takımı maça bir gün kala hocaları Luis Enrique'nin acil olarak özel bir uçakla Barselona'ya uçtuğunu öğrendiler. Federasyon Başkanı Luis Rubiales, "Ciddi ve önemli bir aile problemi" nedeniyle Luis Enrique'nin maçta takımın başında olamayacağını açıkladı medyaya.
Böyle bir teknik adam var. İspanyol Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis Enrique mart ayından beri oynanan 3 maçta da yedek kulübesinde yoktu, bu süre içinde tek bir demeci yayınlanmadı, tek bir kare fotoğrafı çekilmedi.
Filmi geriye saralım. 26 Mart'ta Malta ile deplasmanda oynayan İspanyol Milli Takımı maça bir gün kala hocaları Luis Enrique'nin acil olarak özel bir uçakla Barselona'ya uçtuğunu öğrendiler. Federasyon Başkanı Luis Rubiales, "Ciddi ve önemli bir aile problemi" nedeniyle Luis Enrique'nin maçta takımın başında olamayacağını açıkladı medyaya.
Geçen yıl bugünlerde İspanya, Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkmasına iki gün kala teknik direktörü Lopetegui için Real Madrid kulübü "Anlaştık" diye resmi açıklama yapmış ve federasyon başkanı Rubiales, beş dakikada kararını vermiş ve hocasını ilk uçakla Rusya'dan Madrid'e gönderip görevine son vermişti.
İspanyol medyası, Malta maçı dönüşü Luis Enrique'nin problemini öğrense bile yazmadı. Ne tek bir gazete, ne de haber atlatmasıyla ünlü spor programlarının yöneticileri... Herkes sustu.
Elbette birileri bu özel ve ailevi problemin ne olduğunu biliyordu ama Luis Enrique'nin talebi doğrultusunda bütün medya, yöneticiler, futbolcular ve yakın arkadaşları "tıp" dedi.
İspanyol medyası, Malta maçı dönüşü Luis Enrique'nin problemini öğrense bile yazmadı. Ne tek bir gazete, ne de haber atlatmasıyla ünlü spor programlarının yöneticileri... Herkes sustu.
Elbette birileri bu özel ve ailevi problemin ne olduğunu biliyordu ama Luis Enrique'nin talebi doğrultusunda bütün medya, yöneticiler, futbolcular ve yakın arkadaşları "tıp" dedi.
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1997 yılında Real Madrid'den Barcelona'ya transfer olduğu yaz eski kulübünün taraftarlarının "hain" ilan ettiği Luis Enrique, dört ay sonra Katalan bir ailenin kızıyla nikah masasına oturdu ve Kuzey İspanya'da doğan oyuncu Barcelona camiasından "Bizden biri" olarak anılmaya başlandı. 27 yaşındaki Luis Enrique'den iki yaş küçük olan Elena Cullell, Katalan burjuvazisinin tanınmış ailelerinden birinin kızıydı ve Gava'da Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra, ABD'de eğitim almış ve Barselona'da ekonomi okumuştu. Luis Enrique ile evlendikten sonra okul yıllarında yaptığı hosteslikten vazgeçti. Çiftin üç çocuğu oldu; 19 yaşındaki oğulları Pacho, 18 yaşındaki kızları Sira ve 9 yaşındaki ufak kızları Xana. İspanyol yıldzın Barça'da maçlar ve kamplarla evinden uzak geçirdiği yılların ardından teknik direktörlük yaptığı Roma ve Vigo'ya ailesi hiçbir zaman taşınmadı. Ailesinden uzak kaldığında, çocuklarının büyüdüğüne şahit olamadığından yakınan Luis Enrique, Barselona'yı çalıştırdığı dönemde aradığı huzuru buldu. Şehre yakın, eşinin kasabası Gava'da 800 m2'lik bir ev yaptıran ve 2 bin 400 metrekare alanda havuzdan, tenis kortuna kadar çocuklarına her türlü spor olanağını tanıyan Luis Enrique, futbolu bıraktıktan sonra yüzme ve bisiklet sporlarına merak salmış ve Avusturya'da maraton, 180 km bisiklet ve 3 bin 800 metre yüzmeden oluşan Ironman yarışına katılmıştı.
Çok sayıda maraton koşan Luis Enrique, mart ayında milli takım kampından ayrıldığı günden bu yana evine kapandı, onun tek bir kare fotoğrafını çekebilen yok...Federasyon, "Böyle milli takım mı yönetilir" baskılarını göğüsledi ve Luis Enrique'nin görevine devam edeceğini açıkladı. Geçen hafta iki maça çıkan İspanyol Milli Takımı'nın başında Luis Enrique yine yoktu. "Devlet sırrı" açıklanmıyordu, ailevi problem neydi, kimse yazmıyordu. Sonunda bir haber sitesi yazılı olmayan kuralı bozdu. Aileye yakın birinden aldıkları duyuma göre, Luis Enrique'nin iki kızından biri hastaydı ve tedavisi sürüyordu... Bu haber ne federasyon ne de Luis Enrique'nin ailesi tarafından doğrulanmadı. 30 yıldır futbolcu ve teknik adam olarak binlerce habere özne olan, yüzbinlerce fotoğrafı çekilen Luis Enrique evinden çıktığı gün tüm dünya gerçeği öğrenecek. Bir gerçek var ki, özel aile problemini bilip, 80 gündür yazmayan ve konuşmayan onlarca medya mensubu var İspanya'da...
Çok sayıda maraton koşan Luis Enrique, mart ayında milli takım kampından ayrıldığı günden bu yana evine kapandı, onun tek bir kare fotoğrafını çekebilen yok...Federasyon, "Böyle milli takım mı yönetilir" baskılarını göğüsledi ve Luis Enrique'nin görevine devam edeceğini açıkladı. Geçen hafta iki maça çıkan İspanyol Milli Takımı'nın başında Luis Enrique yine yoktu. "Devlet sırrı" açıklanmıyordu, ailevi problem neydi, kimse yazmıyordu. Sonunda bir haber sitesi yazılı olmayan kuralı bozdu. Aileye yakın birinden aldıkları duyuma göre, Luis Enrique'nin iki kızından biri hastaydı ve tedavisi sürüyordu... Bu haber ne federasyon ne de Luis Enrique'nin ailesi tarafından doğrulanmadı. 30 yıldır futbolcu ve teknik adam olarak binlerce habere özne olan, yüzbinlerce fotoğrafı çekilen Luis Enrique evinden çıktığı gün tüm dünya gerçeği öğrenecek. Bir gerçek var ki, özel aile problemini bilip, 80 gündür yazmayan ve konuşmayan onlarca medya mensubu var İspanya'da...
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