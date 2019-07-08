Futbolcu Esnafı Ailenin Üç Kuşağı

Doğduğu şehrin kulübünde oynamak her çocuğun hayalidir ve Madrid'in çocukları için takdir edersiniz ki bu kocaman bir hayal.. 100 yıldır dünya yıldızlarının, en iyilerin forma giydiği Real Madrid ya da Atletico Madrid formasını giymek... Size bir aile anlatacağım, onlar dede-baba-oğul hem Atletico Madrid hem de Real Madrid formasını giydiler. Futboldünyasında Veron'lar, Maldini'ler, Hernandez'ler en bilinen üç kuşak futbolcular ama Llorente ailesi Madrid derbisinin iki yakasında forma giyme rekoru için torun Marcos'un Atletico Madrid'e imzasını beklediler ve o imza iki gün önce atıldı.
Filmi yine geriye sarıyoruz. Paco Gente, Real Madrid tarihinin en büyük futbolcularından biriydi. Di Stefano ve Puskas'lı kadroyla beş Şampiyon Kulüpler Kupası kazandı, futbolu bıraktığında kulüp tarihinin en çok gol atan üçüncü futbolcusuydu. 18 yıl Real Madrid forması giyen Paco Gente'nin iki kardeşi Julio ve Antonio da futbolcuydu. Yeğeni Francisco Paco Llorente ise Real Madrid'in bir başka meşhur jenerasyonun parçasıydı. Real Madrid altyapısında yetişti ama kendini Atletico Madrid'de buldu. İki yıl sonra bugünün parasıyla 300 bin euro karşılığında Real Madrid'e döndüğünde şehirde büyük gürültü koptu.
Akbaba Beşlisi'nin fırtına gibi estiği yıllardı. Butragueno ve Hugo Sanchez baş aktörlerdi forvet hattında. Amcası Paco Gente ile Real Madrid'de birlikte forma giyen Ramon Grosso'nun kızı Maria Angela ile evlendi. Ramon Grosso da futbola Real Madrid altyapısında başlamış ve Atletico Madrid'in küme düşme tehlikesi geçirdiği sezonda Real Madrid'in ezeli rakibine kiraladığı genç bir futbolcuydu. Onun sayesinde Atletico Madrid o sezon kümede kaldı ve Ramon Grosso, Real Madrid'e döndü.
İlk milli maçına Ali Sami Yen Stadı'nda Türkiye karşısına çıktı. Real Madrid altyapılarında teknik adamlık yaptı ve aile 1995 yılında torun sevinci yaşadı, adını Marcos Llorente koydular. 13 yaşında Real Madrid altyapısına gelen Marcos, altı yıl sonra bugün A takımı çalıştıran Zidane tarafından genç takım hocalığı yaptığı dönemde profesyonel sözleşmeye imza attı.
Akbaba Beşlisi'nin fırtına gibi estiği yıllardı. Butragueno ve Hugo Sanchez baş aktörlerdi forvet hattında. Amcası Paco Gente ile Real Madrid'de birlikte forma giyen Ramon Grosso'nun kızı Maria Angela ile evlendi. Ramon Grosso da futbola Real Madrid altyapısında başlamış ve Atletico Madrid'in küme düşme tehlikesi geçirdiği sezonda Real Madrid'in ezeli rakibine kiraladığı genç bir futbolcuydu. Onun sayesinde Atletico Madrid o sezon kümede kaldı ve Ramon Grosso, Real Madrid'e döndü.
İlk milli maçına Ali Sami Yen Stadı'nda Türkiye karşısına çıktı. Real Madrid altyapılarında teknik adamlık yaptı ve aile 1995 yılında torun sevinci yaşadı, adını Marcos Llorente koydular. 13 yaşında Real Madrid altyapısına gelen Marcos, altı yıl sonra bugün A takımı çalıştıran Zidane tarafından genç takım hocalığı yaptığı dönemde profesyonel sözleşmeye imza attı.
24 YAŞINDA SADECE 22 MAÇ
Dede efsane futbolcu, baba büyük yıldız, büyük amca Real Madrid'in unutulmaz isimlerinden biri.. Marcos Llorente'nin sırtındaki yük büyüktü ve 2014'te Lizbon'da Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanan Real Madrid yeni sezonu açtığında İspanyol medyası A takıma çıkan Marcos'un futbolcu dolu soy ağacını manşetlere taşıdığında genç orta saha oyuncusu 19 yaşındaydı.
Marcos Llorente'nin babası Atletico Madrid'den Real Madrid'e firar etmişti. Üç amcasından ikisi Jose Luis ve Antonio birer basketbol yıldızıydı. Ufak amcası Julio Llorente aralarında Real Madrid'in de olduğu beş İspanyol kulübünde oynamış ve 400'den fazla maça çıkmıştı.
Kuşaklar boyu esnaflık yapan ailelerin hikayeleri hep güzeldir. Llorente Ailesi de futbol esnafıydı... Marcos Llorente, Real Madrid'in yıldızlarla dolu orta sahasında formayı kapamadı ve Alaves'e kiralandı. 24 yaşına gelmiş ve Real Madrid formasını sadece 22 kez giyebilmişti. Anne tarafından dedesi Metropolitano Stadyumu'nda attığı gollerle Atletico Madrid'i küme düşmekten kurtarmıştı. Babası Santiago Bernabeu tribünlerini ayağa kaldıran adamdı ve Atletico'nun Vicente Calderon Stadı'nda iz bırakmıştı. Marcos Llorente, şimdi yeni Metropolitano Stadyumu'nda dedesi gibi Atletico Madrid forması giyecek, 2002 yılında hayatını kaybeden dede Ramon Grosso, yedi yaşındaki torununun da futbolcu olmasını istermiş....
Marcos Llorente bunu başardı ama köklerindeki büyük futbolcular gibi olmak için yürümesi gereken çok uzun bir yol var...
Dede efsane futbolcu, baba büyük yıldız, büyük amca Real Madrid'in unutulmaz isimlerinden biri.. Marcos Llorente'nin sırtındaki yük büyüktü ve 2014'te Lizbon'da Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanan Real Madrid yeni sezonu açtığında İspanyol medyası A takıma çıkan Marcos'un futbolcu dolu soy ağacını manşetlere taşıdığında genç orta saha oyuncusu 19 yaşındaydı.
Marcos Llorente'nin babası Atletico Madrid'den Real Madrid'e firar etmişti. Üç amcasından ikisi Jose Luis ve Antonio birer basketbol yıldızıydı. Ufak amcası Julio Llorente aralarında Real Madrid'in de olduğu beş İspanyol kulübünde oynamış ve 400'den fazla maça çıkmıştı.
Kuşaklar boyu esnaflık yapan ailelerin hikayeleri hep güzeldir. Llorente Ailesi de futbol esnafıydı... Marcos Llorente, Real Madrid'in yıldızlarla dolu orta sahasında formayı kapamadı ve Alaves'e kiralandı. 24 yaşına gelmiş ve Real Madrid formasını sadece 22 kez giyebilmişti. Anne tarafından dedesi Metropolitano Stadyumu'nda attığı gollerle Atletico Madrid'i küme düşmekten kurtarmıştı. Babası Santiago Bernabeu tribünlerini ayağa kaldıran adamdı ve Atletico'nun Vicente Calderon Stadı'nda iz bırakmıştı. Marcos Llorente, şimdi yeni Metropolitano Stadyumu'nda dedesi gibi Atletico Madrid forması giyecek, 2002 yılında hayatını kaybeden dede Ramon Grosso, yedi yaşındaki torununun da futbolcu olmasını istermiş....
Marcos Llorente bunu başardı ama köklerindeki büyük futbolcular gibi olmak için yürümesi gereken çok uzun bir yol var...
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