Samiter'den Xavi'ye

Josep Samiter: Listedeki
en yaşlı isim olan Josep Samiter'in Barcelona'da oyunculuk ve teknik
direktörlük kariyerinde birer şampiyonluğu bulunuyor. Futbolcu olarak 1928/29
sezonunda kupayı kaldıran Samiter, Teknik direktör olarak bu şerefe 44/45
sezonunda erişti.
Johan Cruyff: Beş oyuncudan tartışmasız futbolculuk kariyeri en iyi olan Cyruff, Barça'da 77/78 sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı. 1990 ve 1994 arası Barcelona'yı dört sene üst üstte lig şampiyonu yaptı ve bu lig şampiyonluklarını 91/92 sezonunda aldığı Şampiyonlar Ligi kupasıyla süsledi.
Pep Guardiola: Pep aralarındaki en iyi teknik direktör, belki tarihin en iyisi. 84 yılında U16 takımıyla Barcelona serüvenine başlayıp 2001 yılında Brescia'ya transfer olarak bu serüveni noktalanmıştı. Bu 17 senelik macerada Pep, Barcelona ile 90'larda 6 lig şampiyonluğu yaşadı. Barcelona'da geçirdiği dört senede üç lig şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi kupası kazanarak inanılmaz kariyerinin mükemmel başlangıcını yaptı.
Luis Enrique: Beş senelik Real Madrid kariyeri sonrası Barcelona'ya 96 yılında katılan Enrique 2004 yılında emekli oldu. Bu süreçte Barça'da iki lig şampiyonluğu yaşadı. 14/15 sezonunda Barcelona'nın teknik direktörlük koltuğuna oturdu ve Katalan ekibinde geçirdiği üç senede iki lig kupası ve bir Şampiyonlar Ligi kazandı.
Xavi: Barcelona'nın efsane orta sahası ve güncel teknik direktörü Xavi, oynadığı klas futbolla tarihin en iyi orta sahalarından biri olarak adını yazdırıp, yirmi sene giydiği Barcelona formasıyla sekiz lig şampiyonluğu ve dört şampiyonlar ligi kazandı. Teknik direktörlük kariyerine Qatar'da başlayıp Barcelona'nın geçirdiği zor dönemde teknik direktörlük koltuğuna oturarak ikinci senesinde lig kupasına ulaştı. // RAUL HAKAN TİMURLENK
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