20 Yıl Önce 20 Yıl Sonra

MİLAN
Dida: 2000 yılında Milan'a katılan Dida, Milan'da
2010'a kadar forma giyip, 290 maça çıktı. Kariyerinin devamını Brezilya liginde
sürdürüp 2015 yılında futbolu bıraktı. Dida en son olarak Milan'da kaleci
antrenörü olarak görev almıştı.
Alessandro Nesta: 2002 yılında Lazio'dan 31m€
bedelle Milan'a transfer olan Nesta 2002 yılının en çok bonservis ödenen 4.
futbolcusu olmuştu. 2012'ye kadar Milan formasını terletip 2 sene Amerika 1
sene Hindistan macerasından sonra emekli oldu. Hayatına teknik direktör olarak
devam eden Nesta en son Serie B'den Frosinone'yi çalıştırdı.
Paolo Maldini: Milan'ın öz evladı ve vefa kelimesinin
tam karşılığı olan gelmiş geçmiş en iyi stoper veya stoperlerden biri olarak
Maldini de o kadroda kendine yer buluyordu. 2009 yılına kadar futbol hayatını
sürdürüp futbola başladığı yer olan Milano'da kramponlarını astı. Maldini aktif
olarak her şeyin başladığı yer olan Milan'da yöneticilik yapıyor ve beklenmedik
bir şekilde Rap müziğe ilgi duyuyor.
Alessandro Costacurta: Milan tarihinin en vefalı
oyuncularından biri olan Costacurta, kariyerini Maldini gibi başladığı yer olan
Milano topraklarında bitirdi. Futbolu bıraktığı senenin ardından Milan'da
teknik asistanlık görevini üstlendi. Kariyerine eklediği 1 senelik menajerlik
deneyiminin ardından en son 2018 yılında İtalya milli takımında. başkan
yardımcılığı görevini yerine getirdi.
Kakha Kaladze: 2001'e de kadroya katılan ve 2010'a
kadar Milan forması giyen Kaladze, 2012'de Genoa formasıyla futbolu bıraktı.
Gürcistan tarihinin en iyi futbolcularından biri olarak düşünülen sol bek, günümüzde
ülkesinde siyasetle ilgileniyor.
Andrei Pirlo: 2001 yılında ezeli rakip Inter’den Milan'ın kadrosuna katılan Pirlo, Milan'ın orta sahasının temelini oluşturuyordu. Oynadığı klas oyunla formasını giydiği her takımın orta sahasına seviye atlattığını söylemek yanlış olmaz. Pirlo, Milan'dan sonra Juventus ve New York City formalarını giyip kariyerini Amerika'da sonlandırdı. Oynadığı klas oyunu yaptığı teknik direktörlük göreviyle sahaya aktarmaya çalışan Pirlo, hocalık kariyerinde Juventus'u çalıştı. 2022 yılında sansasyonel bir şekilde Karagümrük'ün hocalık görevini üstlendi.
Gennaro Gattuso: Futbol tarihinin Roy Keane ile
beraber en hırçın orta sahası olarak kabul ettiğim Gattuso, 2012'ye kadar Milan
forması giyip 2013'de FC Sion'da futbolu bıraktı. Futbolundaki hırçınlığını
güncel olarak yaptığı teknik direktörlüğüne de yansıtan Gennaro, 2013'de
başladığı teknik direktörlükte Milan, Napoli, Valencia gibi büyük kulüplerin
hocalığını üstlendi.
Clarence Seedorf: 2002'de İnter'den Milan'a 22M gibi
büyük bir bedelle transfer olup Milan'ın uzun süre orta sahasındaki en önemli
oyunculardan biri olan Seedorf Milano'da 2012'ye kadar kaldı. 2014'de Brezilya
ekibi Botafoga'da kariyerini sonlandıran Seedorf ayağının tozuyla teknik
direktörlük kariyerine Milan'da başladı. Kısa Milan deneyimi sonrasında
Deportivo ve Kamerun milli takımının hocalığını üstlenerek kısa serüvenlerine
devam etti. Güncel olarak boşta ve 4 senedir hocalık yapmıyor
Rui Costa: Fiorentina'da Fatih Terim altında parlayan
Rui Costa gösterdiği performansla Milan'ın kadrosuna 2001 yılında 41M'ye
transfer olarak o yılın Zidane'den sonra en pahalı transferi oldu. Milan'ın
formasını 2006'ya kadar giyip futbola başladığı yer olan Benfica'da
kramponlarını astı. 2008'den 2021'e kadar Benfica'da sportif direktörlük yapan
Rui Costa, 2021 yılı itibariyle Benfica'nın başkanı konumunda.
Andriy Shevchenko: 1999 yılından 2006'ya kadar Milan'ın gol ihtiyacını karşılayan ve 2004 yılında Ballon D'Or'u Milano'ya getiren Sheva kariyerinin devamında Chelsea ve Dinamo Kyiv formaları giydi. Futbolu, formasıni giydiği ilk ve son takım olan Dinamo Kyiv'de bıraktı. Futbol hayatına teknik direktörlük yaparak devam eden Shevchenko, Ukrayna milli takımını ve son olarak 21/22 sezonunda Genoa'yı çalıştırdı.
Flippo İnzaghi: 2001 yılında Juventus'tan 36m€ bedelle
transfer olan İnzaghi, Milan'ın kadrosunundaki en önemli oyunculardan biriydi.
2001'de geldiği Milan'dan 2012'de emekli olarak kariyerini sonlandırdı. 14/15
sezonunda Milan'ı çalıştıran İnzaghi kariyerinin devamında Venezia, Bologna,
Benevento, Brescia'yı çalıştırdı. Bugünlerde Serie B'de Reggina'nın hocalığını
yapıyor.
Carlo Ancelotti: Futbol tarihinin en büyük
hocalarından biri olarak adlandırılan Don Carlo, Milan'ın hocalığını yaptığı
2001-2009 yılları arasında 420 maça çıkıp 1.94 puan ortalamasıyla takımını
oynattı. 02/03 ve 06/07 sezonlarında Milan'la Şampiyonlar Ligini kazanan
Angelotti, güncel olarak Real Madrid'i çalıştırıyor. Kariyerinde çıktığı 5
Şampiyonlar Ligi finalinin dördünü kazanan Don Carlo bu kupayı en fazla kazanan
teknik direktör konumunda.
INTER
Francesco Toldo: 2001 yılında Inter’e Fiorentina'dan
26.5m€ bedelle katılan Toldo, İnter formasını 2010'a kadar terletti. 02/03
sezonunda kazanamadığı Şampiyonlar Ligi'ni 2010 yılında Jose Mourinho altında
kazandı. Todo en son 2015 yılında İtalya U21'de kaleci antrenörlüğü yaptı.
Fabio Cannevaro: Ballon D'or kazanmış tek stoper olan
Cannavaro, 2004-2006 yılları arasında İnter Forması giydi. Kariyerine Juventus
ve Real Madrid'de devam ettikten sonra Arabistan ve Hindistan liginde forma
giyip Hindistan'da futbolu bıraktı. Teknik direktörlük kariyerine Arabistan ve
Çin ligindeki takımları yöneterek başladı. En son Benevento'yu çalıştıran
Fabio, istenileni elde edemeyip çıktığı 17 maç sonunda kovuldu.
Marco Materazzi: Futbolculuğuna ek olarak 2006 dünya
kupasında Zidane ile yaşadığı olayla ve İtalya'ya Dünya Kupası'nı dolaylı
yoldan kazandırmasıyla anılan Materazzi, İnter formasını 2001-2010 yılları
arasında giydi. Futbolculuk kariyerini Hindistan liginde bırakıp, formasını en
son giydiği takımda bir sene teknik direktörlük tecrübesi yaşadı.
Iván Córdoba: İnter formasını 12 yıl giyen
Cordoba, futbolu Inter’de bıraktı. Günümüzde Venezia'da danışmanlık yapıyor.
Francesco Coco: 2002 yılında Milan'dan Inter’e 22m€
bedelle transfer olan Coco, Inter’de 2007 yılında futbolu bıraktı. Coco'nun
oyuncu olma isteğinin yanı sıra kurduğu ve yönettiği Urban 77 adında kıyafet
markası bulunuyor.
Emre Belözoğlu: Listedeki isimlerden belki de en alışık olduğumuz Emre, 2001 yılında Inter’e Galatasaray’dan bedelsiz katılıp, 2005 yılına kadar Inter’de forma giymişti. Kariyerini 2020 yılında Fenerbahçe'de sonlandırdıktan sonra ayağının tozuyla teknik direktörlük görevine başladı. 2021 yılında Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Günümüzde Başakşehir'i çalıştırıyor.
Luigi Di Biagio: 1999 yılında Roma'dan Milan'a katılan
Di Biagio İnter'de 2003 yılına kadar forma giydi. Kariyerinde hiç kupa
kazanamayan Di Biagio, teknik direktörlük alanında İtalya U21 ve Spal'ı
çalıştırdı. Kupa orucu devam ediyor.
Sérgio Conceição: 2001 ve 2003 yılları arasında
İnter'de forma giyen Conceiçao, 2010 yılında Paok'da futbolu bıraktı. Listedeki
diğer isimler arasında en başarılı ve istikrarlı teknik direktör olan Sergio,
Porto'da 2017'den beri hocalık yapıyor. Porta'da 322 maçta elde ettiği 2.32
puan ortalaması takdire şayan.
Javier Zanetti: İnter'in en fazla formasını giyen
oyuncu olan Zanetti, İnter formasını 1995 yılında 2014 yılına kadar terletti.
Futbolu bıraktıktan sonra İnter'in başkan yardımcısı olan Zanetti bu görevi
2014 yılından beri yapıyor.
Alvaro Recoba: 97/98 sezonunda geldiği İnter'de 2008'e
kadar kalan Uruguaylı santrfor Recoba 2015 yılında futbolu bıraktı. 2022
yılından beri Ülkesi Uruguay'da bulunan Nacional B'de teknik direktörlük
yapıyor.
Hernan Crespo: 2002 yılında Lazio'dan İnter'e 40m€
bedelle transfer oldu. Inter formasını iki sene giydikten sonra Chelsea'ye
transfer olan Crespo, 2006'dan 2009'a kadar Inter’de ikinci dönemini yaşayıp
2012 yılında parladığı yer olan Parma'da futbolu bıraktı. Parma'da yaptığı bir
senelik başkan yardımcılığı sonrasında teknik direktörlük kervanına katıldı. Günümüzde
Arabistan liginde Al-Duhail'i çalıştırıyor.
Héctor Cúper: Valencia, Inter, Parma ve Real Betis'i çalıştıran Cuper'in yolun ülkemizden de geçti. 11/12-11/13 sezonlarında Orduspor'u çalıştırmıştı. Günümüzde Suriye milli takımının başında. (Raul Hakan Timurlenk)
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