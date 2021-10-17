Mbappe Bey ve Oğulları

Jorge Mendes
ve Mino Raiola gibi süperstar menajerlerin kontrolünde olan Avrupa futbolunda
aile şirketiyle yola devam eden yıldız futbolcular da var elbette. Büyük
komisyonlar ödemek yerine devreye giren babalar ve ağabeyler.. Messi, Neymar ve
Mesut Özil’in (Real Madrid günlerinde) babaları, Sergio Ramos’un ağabeyi
kulüplerle pazarlık masasına oturuyor. Kylian Mbappe geride kalan transfer
dönemi kapanana dek dünyanın en pahalı futbolcusuydu. Paris Saint Germain ile
bir yıl kontratı kalan Fransız forvet sezon sonunda istediği kulübe bedava
gidebilir ve onun peşini bırakmayan Real Madrid de bir numaralı adres… Peki
Mbappe’nin kariyerini yönetenler kimler?
Kamerun’dan
çocuk yaşta Paris’e gelen Wilfrid Mbappe’nin futbolculuk hayali amatörden öteye
gidemedi ama yeşil çimlerden kopamayan babanın bugün iki oğlu da futbolcu.
Bondy’de gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spora teşvik eden ve
aralarında büyük oğlunun da bulunduğu çocuklarla idman yapan Wilfrid Mbappe
bugün 51 yaşında. Sadece oğlu değil İkone, Saliba ve Corchia gibi yıldızlar da
onun gözünün önünde futbolcu oldular. Oğlunun saha içi performansı için tatil
günlerinde onunla ekstra idmanlar yapan, sürekli maç izleyip oyun analizlerini
paylaşan Wilfrid, işin finans kısmına ise uzak duruyor. Ne oğlunun isim hakkını
pazarlanması ne de sponsorlarla yapılan toplantılarda baba Mbappe yok…
Mbappe’in kariyer yolculuğunda bir diğer önemli isim annesi Fayza Lamari. Cezayirli bir ailenin kızı olan Fayza eski bir hentbolcu. Oğlunun iletişim ve hukuk işlerinden sorumlu. Kontrat görüşmelerinde o da var ve Mbappe’nin kurduğu vakfın da başında. Öğretmenlik yapmasa da üniversite de aldığı eğitimle iki çocuğunun da kariyer basamaklarını tırmanırken psikolojik desteği veren ekibin aklı 48 yaşındaki Fayza Lamari. Ekipte kimler var derseniz… 22 yaşındaki Mbappe’nin bir kineziterapi uzmanı, iki fizyoterapisti, bir masörü, bir özel aşçısı, diyetsiyeni, özel şoförü, özel güvenliği bir de asistanı var. Bu kadar mı! Hayır değil, Mbappe’nin markasını yöneten ekipte avukat ve finans uzmanları da var. Yeni kontratları, sponsorluk anlaşmalarını hazırlayan ise 50 yaşındaki avukat Delphine Verheyden… Spor sektöründe tecrübesi olan ama bir futbolcu ile daha önce çalışmamış olan Verheyden’i sekiz aday arasında seçen ise anne Fayza Lamari… Kylian’ın “Benden çok farklı bir karakter. Üzerinde her zaman soyadımızın baskısı olacak” dediği 14 yaşındaki kardeşi Ethan da Paris Saint Germain alt yapısında forma giyiyor…
Paris Saint Germain’de kalsa da Real Madrid’e gitse de gelecek sezon Kylian Mbappe muhtemelen futbol dünyasında en yüksek ücreti olacak gibi görünüyor. Peki Kamerunlu bir baba ile Cezayirli bir annenin oğlu, Fransa Milli Takımı’nın bir numarası Mbappe’nin adına kurulan vakıf ne yapıyor? 1998 doğumlu Mbappe, 98 çocuğa burs veriyor, engelliler için tekerlekli sandalye, ekipman alıyor ve imza attığı her sponsor şirketten vakfa bağış yapma şartını koşuyor… Mart 2017’de ilk kez milli takım formasını giydiğinde verdiği sözü de tutuyor: Milli takımdan kazandığım her Euro’ya vakfa aktaracağım.. 2018 Dünya Kupası zaferinden hesabına yatan 400 bin Euro’nun da içinde bulunduğu 4 yılda kazanılmış 1.5 milyon Euro prim bugün vakfın kasasında… Sonunda bir futbolcu sahada yaptıklarıyla hatırlanır ama Mbappe gibilerini o burslarla büyüyenler hiç unutmuyor.. Unutmayacak da…
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