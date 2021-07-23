Pescara'nın 3 Silahşörü

Wembley’de
İngilizler son penaltıyı kaçırdığında evinde mutluluktan havaya uçan
milyonlarca İtalyandan biriydi Marco Sansovini. Onun milyonlardan ayıran ise
Euro 2020’yi kazanan milli takımda bir zamanlar kardeşlerim dediği üç yakının
arkadaşının forma giymesiydi. İki yıl önce futbolu bırakmayı düşünmüştü ama San
Nicolo Notaresco’dan gelen teklife hayır diyemedi. 39 yaşındaydı ve bütün
kariyeri alt liglerde geçmişti. Roma’da doğmuş, Roma kulübünün alt yapısında
futbola başlamış ama bir türlü Serie A takımlarının ilgisini çekmemişti. Yılda
200 bin Euro kazandığında iyi para diyen futbolculardandı. 30’una yaklaştığında
Pescara onun bonservisi için 600 bin Euro ödedi. Eski kulübündeki hocası
Pescara ile anlaşmış Marco’nun da alınmasını istemişti. İki yıl sonra
olacaklardan elbette habersizdi. 2011 yılında ikinci lig Serie B’de mücadele
eden Pescara futbolun deli-dahi hocalarından birini takımın başına getirdi.
90’larda önce Lazio sonra Roma’yı çalıştıran ve İtalyan futbolunun iki yıldızı
Nesta ve Totti’nin vitrine çıkmasında en büyük pay sahibi olan Zdenek Zeman
kısa süren Fenerbahçe günlerinin ardından neredeyse her sezon bir takım çalıştırıyordu.
4-3-3’ü mükemmelleştiren teknik adamlardan biri olarak kabul ediliyor ama kulüp
yönetimleriyle problem yaşadığından her seferinde projesi yarım kalıyordu Çek
asıllı teknik adamın. 2011-12 sezonunda Serie A’ya yükselmek için alt etmeleri
gereken çok güçlü rakipleri vardı: Sampdoria ve Torino, yetmedi Verona, Brescia
ve Sassuolo. Üç forvetle oynayan Zeman iki oyuncunun kiralanmasını istedi.
Juventus’tan Ciro Immobile ve Napoli’den Lorenzo Insigne. Ciro 21, Lorenzo 20
yaşındaydı. Takımın alt yapısından çıkan ve geleceğin büyük yeteneği olarak
kabul edilen orta saha Marco Verratti ise 19’undaydı. 31 yaşındaki Marco
Sansovini, üç genç oyuncuya ağabeylik yaptı takımda. O sezon Pescara 42 maçın
26’sını kazandı, 90 gol atmışlardı ve şampiyonluğun favorisi Torino 57 golde
kalmış ama ligi aynı puanda tamamlamıştı. Zeman’ın forvet hattı çok atıp
averajla takımı Serie A’ya çıkarırken Ciro Immobile 28 golle gol kralı oldu.
Lorenzo Insigne 18 kez fileleri havalandırmış, Verratti’nin asistleriyle coşan
Pescara’da Marco Sansovini de sezonu 16 golle tamamlamıştı.. Zdenek Zaman
bir yerde uzun zaman kalmazdı. Roma onu çağırıyordu, 13 yıl aradan sonra
döndüğü sarı kırmızılı kulüpte başta De Rossi olmak üzere yıldızları yedek
kulübesine çekince ancak Şubat ayına kadar dayanabildi. Cagliari, Roma
deplasmanında kazandığında yönetim ona yollarının ayrıldığını söyledi. Pescara
ise Serie A’yı sadece Zeman’sız gelmemişti. Kiralık oyuncular Ciro Immobile ve
Lorenzo Insigne kulüplerine dönmüşler, genç yıldız Verratti ise Serie A’da hiç
forma giymeden Paris’in yolunu tutmuştu. Paris Saint Germain’i çalıştıran
İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, ülkenin yeni starını 20 yaşında Fransa’ya
getirtmişti. Marco Sansovini alt liglerin golcüsüydü, Serie A’da Pescara ile
oynama şansı varken gidip ikinci lig takımı Spezia’ya imza attı.
Pescara’nın
rüya sezonun ardından Serie A’da tutunamadı ve küme düştü. Üç yıl sonra bir kez
daha en üst lige yükseldiler ama asansör takım olmaktan kurtulamadılar. Ciro
İmmobile, Torino formasıyla gol kralı oldu. Juventus ona hiç şans tanımadı. B.
Dortmund ve Sevilla gurbetti yapamadı, döndüğü Lazio’da yine gol kralı olmayı
başardı. O artık İtalya Milli Takımı’nın santrforuydu. Lorenzo Insigne
Napoli’nin evladıydı, o günden bu yana Napoli formasıyla elinden geleni yaptı
ama takım Juventus’un peşini bırakmadığı sezonlarda Kuzeyin zengin kulübü,
Napoli’nin golcüsü Higuain’i alıp büyük darbeyi vurdu. Serie B’den Fransa
Ligi’ne giden Marco Verratti, onlarca yıldızın gelip geçtiği Paris Saint
Germain’in orta sahasında 9 yıldır değişmeyen isim.
11 Temmuz
akşamı Immobile, Insigne ve Verratti Euro 2020 şampiyonluğunu Wembley’de, Marxo
Sansovini, Roma’daki evinde kutlarken Pescara ne haldeydi peki? 10 yıl önce
geleceğinin üç starının forma giydiği kulüp üçüncü lige düşmüştü.
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