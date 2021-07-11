Euro 2020'den Geçmişe Yolculuk

Euro 2020’de
30 gün, 50 maç geride kaldı. Bu akşam İngiltere-İtalya finali Londra’da
Wembley’de… Finalin izini geçmişte sürelim ve bazı sorulara cevap bulalım.
Tarihinde hiç final oynamamış İngilizler buna 25 yıl önce çok yaklaşmıştı. Ev
sahibi oldukları turnuvada yarı finale yükselmiş ve karşılarında Almanya’yı
bulmuşlardı. Shearer’in golüyle öne geçtiler, Kuntz cevap verdi. Final
penaltılara gitti. İki takımdan da ilk 6 penaltı da kaçıran yok. İngilizlerin
7. penaltısını kaçıran Southgate ertesi gün ülkede en sevilmeyen adamdı. 25 yıl
sonra teknik direktör Southgate’in final yolculuğunda önündeki en büyük engel
yine Almanlardı. Çeyrek asır önce hayalleri kabusa çeviren adam bu kez
Almanları yıkmayı başardı.
İtalyanlar,
9 yıl önce Euro 2012’de son iki büyük kupanın sahibi İspanya ile aynı gruba
düştüklerinde “yandık” diyorlardı. Gruptaki maç 1-1 berabere bitti, bir kez
karşılaşacaklarından habersizdiler elbette. Prandelli yönetimindeki İtalya iki
büyük engeli geçip geldi finale.. Biri, bu akşam karşılaşacakları ve
penaltılarla devirdikleri İngiltere, yarı finalde de Almanya. 1 Temmuz 2012’nin
akşamında Kiev’de İspanyollar 4 golle İtalyanları ezip kupayı kazanırken,
Çizme’nin 11’inde Bonucci ve Chiellini vardı. İki usta stoper 9 yıl sonra
İspanya’dan rövanşı alan ve Euro 2020’de finale yükselen genç İtalya’nın
ağabeyleriydiler.
Son bir soru
ve cevabı. 4 yılda bir düzenlenen turnuvada hangi futbolcular Şampiyonlar Ligi
(Şampiyon Kulüpler Kupası) kazandıktan bir ay sonra milli takımlarıyla Avrupa
Şampiyonu oldular? 1964’te Inter forması giyen ve İspanya ile şampiyon olan
Luis Suarez, 1988’de Hollanda Milli Takımı’nın omurgasını oluşturan 5 PSV
Eindhoven’lı: Koeman, Van Breukulen, Kieft, Van Aerle, Vanenburg… Euro 2000’i
kazanan Fransa’da o yıl Şampiyonlar Ligi kazanan Rea Madrid’den Anelka ve
Karembeu vardı. 2012’de İspanya şampiyon olurken, Avrupa’nın bir numaralı
kupasını kazanan Chelsea’de Juan Mata ve Fernando Torres forma giyiyordu.
2016’da şampiyon Portekiz kadrosunda o sezon Şampiyonlar Ligi Kupası’nı
kaldıran Pepe ve Cristiano Ronaldo vardı… Peki bu akşam finalde? Şampiyonlar
Ligi Kupası kazanan Chelsea’den 5 futbolcu var. İngiltere’de James, Chilwell ve
Mount. İtalya’da ise Jorginho ve Emerson… Bir taraf duble yaparken 15 gün sonra
hazırlık kampında bulaşacakları takım arkadaşlarını üzecek… Bakalım kim?...
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