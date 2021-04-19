Üç Türkün Şampiyonlukla İmtihanı

Monaco, Fransa Ligi’nde 1999-2000 sezonunda 7. şampiyonluğuna kazandığında az sayıdaki taraftarı bir sonraki şampiyonluk için 17 yıl bekleyeceklerinden habersizdi. Fransa Milli Takımı 1998 Dünya Kupası ve Euro 2000’i kazanınca popülaritesi düşmüş futbol ülkenin yeniden favori sporu haline gelmişti. Futbola küsmüş Fransızlar tribünlere döndüler. Her sezon farklı bir şampiyonun çıktığı ama yıldızların da İtalya ve İngiltere liglerinin yolunu tuttuğu Fransa Ligue 1’de iki sezon üçüncülük bir sezon da ikincilikle şampiyonluk sinyalleri veren Olympique Lyon, 2001-2002’de mutlu sona ulaştığında taraftarları elbette hayal kuruyordu ama hiç kimse kulübün 7 yıl arka arkaya şampiyon olacağı kadar büyüğünü kurmamıştır. 90’larda büyük ekonomik problemler yaşayan ve 2000’lerin ilk yarısında ayağa kalkmaya çalışan Lille kulübü ise son şampiyonluğunu 1954 yılında kazanmıştı. Lille, O.Lyon’un transferde sağdığı kulüp haline gelmişti. 3 kez Şampiyonlar Ligi’ne katılıp belini doğrultmaya çalışan Lille, Bastos, sonraları Galatasaray forması da giyecek Kader Keita ve Makoun’u arka arkaya şampiyonluklar ve Şampiyonlar Ligi gelirleriyle kasası dolan Olympique Lyon’a satmak zorunda kaldı.
Lille
tarihinin 3. Şampiyonluğunu kazandıran kadro finansı sağlam olmayan her kulüp
gibi yağmalandı. Ertesi sezon Belhanda’nın formasını giydiği Montpellier
şampiyon olmuş ve Fransız futbolu Paris Saint Germain gerçeğiyle tanışmaya
hazırlanıyordu. 80 ve 90’larda iki kez şampiyon olan Paris kulübü, 4 kez arka
arkaya şampiyon olurken, Lille artık podyumda düşmüş, sahneye Rus patronu ve
Portekizli sportif direktörü Campos ile Monaco çıkmıştı. Şampiyonluk serisini
de kesen Radamel Falcao ve Mbappe’nin forma giydiği Monaco oldu. Kadroyu Luis
Campos kurmuş ama bir başka proje için takımdan ayrılmıştı. Arjantinli
deli-dahi Marcelo Bielsa, yeni Lille projesi için gelen teklifi kabul etmişti.
Yetenekli, genç oyuncular transfer ettiler ama fiyasko büyüktü. Şampiyonluk
için yola çıkan Lille sezonun son haftasında ligde kalmayı başardı. İstanbul’da
bir Türk genci, ikinci lige düşme tehlikesinde olan Fransız kulübünden teklif
aldığında “Puan tablosuna baktım, düşüyorlardı” diyecekti. O Luis Campos’un
Adana’da izleyip 2 milyon Euro’ya kadroya kattığı İstanbulspor forması giyen
sağ bek Zeki Çelik’ti…
Marcelo Bielsa’nın
büyük projesinin çökmesi sonrasında “Gel takımı kurtar” denilen isim uzun
yıllar Saint Etienne’i çalıştırmış, futbolculuk döneminde üç sezon da Lille
forması giymiş Christophe Galtier idi. Sadece 5 galibiyeti olan Lille,
Galtier’nin geldiği Ocak 2018’de iki galibiyet aldı ama sonra yine yokuş aşağı
koşmaya başladı. 28 Nisan’da Metz maçına çıktıklarında sığındıkları tek şey
matematikti. Kalan 4 maçta en az 9 puan lazımdı ve küme düşme hattının hemen
üzerindeki Toulouse ile deplasmanda oynayacaklardı. O maçın 80. Dakikasında
küme düşmüşlerdi. İki dakikada buldukları iki golle 2-1 geride oldukları maçı
3-2 kazandılar, galibiyet golünü atan Nicolas Pepe’yi bir sezon sonra 80
milyona Arsenal’e satacaklardı. Galtier başarmış, takımı ligde tutmuştu ama son
hafta onun eski takımı Saint Etienne’den acı bir tokat yediler, 5-0
kaybettiler.
İki yıl önce
PSG, 8. Şampiyonluğunu kazanırken bir sezon önce büyük çile çeken Lille’i
Galtier ve Luis Campos ortaklığı ikinciliğe taşıdı. Takım artık çok para
kazanabileceği Şampiyonlar Ligi’ne dönmüştü. Portekizli yetenek avcısının
radarına takılan isim Zeki’den sonra bu kez Yusuf Yazıcı idi. Geçen sezon
pandemi nedeniyle futbola ara verildiği ligi bitirme kararı alan Fransızlar
sonraları büyük pişmanlık yaşadılar ama yanan kulüp Lille oldu. Ligin bitimine
10 maç vardı ve Şampiyonlar Ligi bileti için yarıştıkları Rennes’in sadece bir
puan gerisindeydiler. Lille, Şampiyonlar Ligi biletini kaçırdığından kesenin
ağzını daraltmak zorundaydı. Türk Milli Takımı’nın bir numaralı golcüsünü
bonservis ödemeden transfer etmek elbette iyi fikirdi ama “Kral” 35 yaşındaydı.
Burak Yılmaz’a inandılar. “Türk kadar güçlü” deyimi L’Equipe gazetesi
editörlerinin sezon boyunca manşetlerde kullandığı favori cümlesiydi artık..
İspanyol-Lüksemburg
vatandaşı patron Gerard Lopez, kulübü Amerikalı yatırım fonlarına sattı.
Sportif direktör Luis Campos ayrıldı. Lille ligin son 5 haftasına girilirken en
yakın rakibi PSG’nin 1 puan önünde. PSG’yi Paris’te devirmeyi başaran
Zeki-Yusuf-Burak’lı Lille’in şampiyonluk yolundaki en zor maçı 25 Nisan’da
Olympique Lyon deplasmanı… O. Lyon’u kim çalıştırıyor? Lille’i 10 yıl önce
şampiyon yapan Rudi Garcia…
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