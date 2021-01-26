Maça Dokuz

9 futbolda santrforun, işi bitiren, fileleri en çok havalandıran, havalandırması beklenen adamların forma numarası. Milan tarihinde de bu formayı Liedholm, Nordahl, Virdis, Serena, Marco Van Basten, Weah, Kluivert ve Papin gibi ustalardan sonra 2001 yılında sırtına geçiren Juventus’tan transfer edilen Filippo Inzaghi giymişti. Kimilerine göre doğduğunda da ofsayt pozisyonundaydı ama Inzaghi fırsatçı santrforların, golü koklayan adamlar derneğinin üyesiydi. Milan onunla iki Şampiyonlar Ligi kazandı. Coşkulu gol sevinçlerine 2012 yılında son noktayı koyduğu kırmızı siyahlı formayla 300 maçta 126 kez fileleri havalandırmıştı. 9 numaranın bir sonraki sahibi Milan’a 17 yaşında gelen ve o günlerde 7 numaralı formayı giyen Pato oldu. 7 numarayla atan Pato, 9’u giyince sustu, sakatlıklar peşini bırakmadı ve çok daha fazlasını yapabilecek olan Brezilyalı forvet, Milan kariyerine 150 maç 63 gol ile son noktayı koydu. Alessandro Matri, Milan alt yapısından yetişmiş ama başarıyı Cagliari ve Juventus’ta yakalamıştı. Pazzini sakatlandığında Juve’de iki şampiyonluk yaşamış Matri yuvaya döndü. Sonuç 15 maçta 1 gol, Milan onu Fiorentina’ya yolladı.
Fernando Torres, Atletico Madrid alt yapısının “Raul”uydu. Liverpool ona 39 milyon Euro ödedi ve karşılığını aldı ama Chelsea günleri kabusa döndü. Torres de Matri gibi yetiştiği kulübe Atletico’ya döndü ama Milan onu kiralık istediğinde artık uğursuz kabul edilen 9 numaranın boşta olduğunu bilmiyordu. “El Nino” San Siro’da fırtına gibi esecekti ama 10 maçta 1 gol atabildi. Torres yapamayınca 9 numarayı Milan, Roma’dan kiraladığı Mattia Destro’ya verdi. Inzaghi’nin bıraktığı numara genç yeteneğin de başını yaktı. Destro Milan’dan giderken istatistik tablosunda 15 maç 3 gol yazıyordu. Luis Adriano, Lucescu’nun Şaktar’ının golcüsüydü, San Siro’ya 9 numaralı formayla poz vermeye çıktığında İtalyan medyası uğursuzluğu kıracak adam diye bakıyordu ona. Adriano ligde sadece 4 gol atabildi, ertesi sezon 9 numarayı bırakıp 7’yi giyse de kader ağlarını sambacı için de örmüştü. Bir alt ligde Pescara formasıyla 30 gol atan Gianluca Lapadula, Serie A’da forma giymeyi hak etmişti. Milan onun için 9 milyon Euro ödeyip 9 numaralı formayı verdi. Milan forması büyük geldi Lapadula’ya, “sen valizini topla” dediler İtalyan golcüye… Portekiz futbolunun vitrine çıkardığı genç isim Andre Silva, 2017 yazında Milan’a geldiğinde İtalyan spor gazeteleri Milan golcüsünü buldu diyordu ama 9 numara onu da yaktı. Andre Silva da kayboldu gitti.
Juventus arka arkaya gelen şampiyonluklarda kendisini en fazla sıkıştıran Sarri yönetimindeki Napoli’ye Bayern Münih taktiğini uyguladı: “En can sıkan rakibinin en çok gol atan adamını al.” Lewandowski gibi transferdi Higuain’in Napoli’den Juventus’a gidişi. Napoli halkı bir sezonda 35 gol atmış Arjantinli’yi Maradona’dan sonra çok sevmişlerdi ama kulüp kasasına 94 milyon Euro girmesine rağmen bu ihaneti unutmadılar. Gonzalo Higuain Juventus’ta iki sezon forma giydikten sonra başına gelecekleri elbette bilemezdi o günlerde. Büyük bir transfer bombası patlamış ve Real Madrid’den eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo, Juventus’a imza atmıştı. İtalyan devi, Higuain’e kapıyı gösterdiğinde Milan için tarihi fırsattı. Higuain satın alma opsiyonuyla San Siro’nun yolunu tuttu. Kimya mı tutmadı, giydiği 9 numaralı forma da mı Arjantinli golcüyü yaktı bilinmez ama eski takımı Juventus’a karşı oynadıkları maçta penaltı kaçıran Higuain, devre arasında Napoli’deki eski hocası Sarri’nin çalıştırdığı Chelsea’de aldı soluğu, sonra da iflah olmadı, artık Inter Miami forması giyiyor.
Milan bu 9 numaralı forma boşta kalacak değil ya? Kalinic, Balotelli, Pazzini, Bacca ve Cutrone başka numaralarla Milano kulübünün golcülüğüne soyunurken, bir Polonyalı golcü Genoa’da geldiği ilk sezonda attığı gollerle manşetlerde düşmeyince, Milanello yolları ona sonuna kadar açıldı. Genoa 4 milyona aldığı Krzystof Piatek’i yarım sezon oynatıp 35 milyona Milan’a sattığında Polonyalı santrfor 19 maçta 13 gol atmıştı. Piatek’e 9 numaralı formayı verdiler Milan’da, o da sezonun ikinci yarısında 18 gol daha atıp, İtalya’da bir sezonda 30 gol atan santrfor ünvanını aldı. İşler yolunda gidiyordu, 9 numaralı forma Inzaghi’den sonra birine uğur getirmişti derken, Zlatan İbrahimovic’i alan Milan Polonyalı santrforu, Almanya’ya Hertha Berlin’e sattı.
9 numara şimdi 35 yaşındaki Mario Mandzukic’in sırtında… 11 numaralı formayı giyen 40 yaşına merdiven dayayan Zlatan İbrahimovic yorgun düştüğünde, sakatlandığında “9” sahaya girecek… 9’un hakkını veren Filoppo Inzaghi mi nerede? 47 yaşına geldi ve Serie A’da Benevento’nun teknik direktörü… Inzaghi’nin takımı ligin ilk 18 haftasında kaç mağlubiyet aldı? Evet, 9…
Hiç yorum yok:
Yorum Gönderme