2021 Spor Takvimi

40 yıldır
takımının iç saha maçlarını tribünde eksiksiz izleyenler, deplasmana gitmek en
büyük keyfi olanlar, akraba-dost nikahlarını, davetlerini “Maçımız var” diye
kaçıranlar, Haziran-Temmuz’da futbol var, tatile Ağustos ayında çıkalım
diyenler, askerlik dışında maç kaçırmadım diye tutkusuyla gurur duyanlar…
Pandemi çok şey alıp götürdü hayatımızdan, taraftarın da hikayesi eksik kaldı.
Çok maç kaçtı, takım yalnız kaldı. Boş tribünler önünde oynanan her maçı evdeki
ekran ne kadar büyük olursa olsun hep bir eksik izledi sporseverler. Hayat
varsa umut vardır. 2021 spor takvimine başlarken dileğim tribünlerde
taraftarların fotoğrafları yerine kendilerini göreceğimiz günler.. Futbolla
başlayalım. Ocak ayında dev derbi gelecek hafta: Beşiktaş-Galatasaray. 27
Ocak’ta Başakşehir ve Trabzonspor, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Şubat
ayının ilk haftasında ise Fenerbahçe-Galatasaray derbisi var. Yılın ikinci
ayında biz yokuz ama Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde eleme turları
başlayacak. 2020 Avrupa Şampiyonası’nı oynamadan milli takımlar 2022 Dünya
Kupası eleme grubu maçlarına çıkacaklar Mart ayında. 24 Mart’ta Hollanda’yı
konuk edeceğiz, 3 gün sonra Norveç deplasmanına çıkacağız ve 30 Mart’ta da
Letonya ile evimizde oynayacağız. 42 haftalık Süper Lig, Mayıs ayının ikinci
haftası sona erecek ve ligin son 3 maçı bir hafta içinde oynanacak. 26 Mayıs’ta
Gdansk’ta Avrupa Ligi finali var ve elbette en mühimi 29 Mayıs’ta İstanbul’da
oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali. Pandemi yüzünden 2020 yazında üç büyük
organizasyon 2021’e ertelenmişti. Takvimlerde 2021 yazacak ama turnuva futbol
tarihine Euro 2020 olarak geçecek. 11 Haziran’da İtalya ile Roma’da Euro
2020’nin açılış maçını oynayacağız. 16 Haziran’da Galler ile, 20 Haziran’da ise
Bakü’de ev sahibi gibi çıkacağız sahaya. Euro 2020’nin finali 12 Temmuz akşamı
Londra’da Wembley’de. Haziran ayında Güney Amerika kıtası da futbola doyacak. Copa
America 11 Haziran’da başlayacak ve 10 Temmuz’da sona erecek. Milli Takımın
Dünya Kupası elemelerinde sonbahardaki rakipleri 1 Eylül’de evimizde Karadağ, 4
Eylül’de deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül’de deplasmanda Hollanda. Ekim ve
Kasım aylarında 4 maçla bitecek gruptan hayırlısıyla 2022 biletini alacağız.
Dört yıl
boyunca çalışan Olimpiyat vizesi almak için ter döken sporcular 2020’deki
erteleme kararını aldıklarında bir yıl sonranın bilinmezliğiyle karantina
günlerinde çalışmaya devam ettiler. Tokyo, 23 Temmuz ve 8 Ağustos tarihleri
arasında Olimpiyatlar’a ev sahipliği yapacak. Paralimpik Oyunlar ise 24 Ağustos
ve 5 Eylül tarihleri arasında Tokyo’da…
Teniste 4
Grand Slam’in ilki olan Avustralya Açık, 8-21 Şubat tarihleri arasında. Geçen
yıl ertelenip sonbaharda oynayan Roland Garros ise 23 Mayıs- 6 Haziran
arasında… 2020’de ıssız kalan Wimbledon kortları 28 Haziran-11 Temmuz tarihleri
arasında dolacak. Son büyün turnuva olan ABD Açık ise 30 Ağustos-12 Eylül
arasında.
2020’de
Formula 1’e ev sahipliği yaptık ama 2021 takviminde yokuz. Yılın ilk yarışı 21
Mart’ta Avustralya’da. Bize en yakın yarış ise 6 Haziran’da Bakü’de. Formula 1
sezonu 5 Aralık’taki Abu Dhabi’deki Grand Prix ile son bulacak. Motorseverler
için ajandaya not edilmesi gereken ilk tarih, 28 Mart’ta Katar’daki Grand Prix.
Takvimin son yarışı 14 Kasım’da Valencia’da.
Basketbolda
elbette beklenen, Köln’de Euroleague final 4’ü. 28 ve 30 Mayıs, Euroleague F4
için ajandaya yazılması gereken tarihler. NBA’de 72 maça düşürülen normal
sezonda maçlar başlarken, play-off takvimi 22 Mayıs’ta açılacak ve 6 Temmuz’a
sona erecek. NBA final serisi ise 8-22 Temmuz arasında.
Her yıl en
çok izlenen spor organizasyonlarından biri olan Super Bowl, 7 Şubat’ta
Florida’da. Bisiklet tutkunları için en önemli tarih 26 Haziran. Tour de
France, 18 Temmuz’a kadar sürecek. Yaz aylarında bizden iki tarihi ve mühim
organizasyonu da not düşeyim. Gazi Koşusu 27 Haziran’da koşulacak ve Kırkpınar
Yağlı Güreşleri 2-4 Temmuz tarihleri arasında. En kısa zamanda bir daha hiç boş
kalmasın dediğim tıklım tıklım tribünleri görmek dileğiyle, İyi pazarlar…
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