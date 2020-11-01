Kimdi Giden Kimdi Kalan...

İlk sırada Galatasaray yönetiminin hakkı olan kontratı vermediği Tanju Çolak var. Dönemin Galatasaray Başkanı Alp Yalman’ın özel hayatı nedeniyle gözden çıkardığı Avrupa Gol Kralı Tanju Çolak, rahmetli Metin Aşık’ın gayretleriyle soluğu Fenerbahçe’de almıştı. İki numarada son 20 yılın en sarsıcı transferi var. Tümer Metin, Luis Figo mudur? Beşiktaş yönetiminin yeni kontrat vermediği ve haksızlık yaptığı, “Sergen attı şampiyonluk geldi”nin diğer kahramanı kariyerine Fenerbahçe’de devam etti. Beşiktaş yönetimi istese Tümer ile yola devam edebilirdi ama genç kuşaklar onu Kartal’a ihanet eden Tümer olarak öğrendiler… Haksızlıktı..
Listenin 3 numarasında kariyerinin son senesinde Fenerbahçe’ye giden Galatasaray kaptanı “Büyük” Mehmet Oğuz var. 1979 yılındaki imzanın ardından şampiyonluk hasreti çeken çok Galatasaraylı genç ve çocuk gözyaşı döktü, hikayenin sonunda Mehmet Oğuz kaybetti.. Hasan Vezir, Mehmet Oğuz’dan 10 yıl sonra Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçti. 0-3’ten 4-3 Fenerbahçe’nin kazandığı derbinin kahramanı Hasan, Galatasaray’da kayboldu gitti, Fenerbahçe’de kalsaydı yerli Rummenige olarak yola devam ederdi. İki eski Fenerbahçeli İlyas Tüfekçi ve Arif Kocabıyık, 80’lerin ortasında Fenerbahçe’den Galatasaray’a geldiler. İkisi de başarılı oldular, ikisi de çok büyük futbolcuydular.
Haim Revivo, Celta Vigo forması giyerken Barcelona’nın transfer listesindeydi. Fenerbahçe’ye geldiğinde Galatasaray 4 sezon arka arkaya şampiyon olmuş, Jardel’in geldiği kadro beşincinin peşindeydi. İsrailli 10 numara, Kadıköy’de taraftarın sevgilisi oldu. Denizli yönetiminde şampiyonluğu kazandı, ertesi sezon Galatasaray 15. Şampiyonluk kupasını müzesine götürüp, 3. Yıldızı taktıktan sonra sürpriz bir transfer gerçekleşti. Fatih Terim’in döndüğü Galatasaray’da devre arasının yürek yakan transferi Haim Revivo idi. Kadıköy’de Revivo formalarını yakanlar, kulübün değişim kampanyasına katılanlar, Florya cephesinde ise yetenekli 10 numaranın imzasının heyecanı. Revivo ilk maçında Bursaspor deplasmanında 3 gol attı. Fileleri havalandırdıktan sonra attığı taklalarla meşhur Revivo sonra kayboldu ortalıktan…
Listenin 9 numarasında Semih Yuvakuran var. Türk futbolunda modern
bek denildiğinde akla gelen isim. Hücumlara katkı veren, kayarak müdahalede
Avrupalı davranan, sertliği topa olan sol bek. Galatasaray’dan istediği
kontratı alamayınca o da kariyerine Fenerbahçe’de devam etmişti. Listenin 10
numarasında Ogün Temizkanoğlu ve Abdullah Ercan var. Trabzonspor savunmasının
iki kaliteli ismi, Fenerbahçe forması giydiğinde çok kalpler kırıldı…
“İlk 10’da Emre Belözoğlu, Fatih
Akyel, Sergen Yalçın neden yok?” derseniz adı geçen futbolcuların derbinin bir
yakasından ötekine direkt gitmediklerini, kariyerlerinde mutlaka bir ara takım
olduğunu hatırlatırım. Bu listede Mehmet Oğuz ve Hasan Vezir dışındaki isimleri
sadakatsiz olarak nitelemek büyük haksızlık olur. Hepsi dönemin şartlarında
kendilerine inanmayan kulüplerinin vefasızlığına ya da futbol akıllarına teslim
oldular. Ayhan Akman’ın Beşiktaş’taki flu 10 numara günlerinden sonra
Galatasaray’a gitmesi gibi… Sözü Murathan Mungan’a bırakıyorum. Giden mi terk
eder, kalan mı?...
Kimdi
kimdi kalan
Giden mi suçludur her zaman?
Ne zaman başlar ayrılıklar
Dostluklar biter ne zaman
Her geçen gün bir parça daha
Aldı götürdü bizden
Aynı kalmıyordu hiçbir şey
Değişiyordu her şey
kendiliğinden
Artık çözülmüştü ellerimiz
Artık bölünmüştü yüreğimiz
Birimiz söylemeliydi bunu
Ötekini incitmeden
Kimdi giden kimdi kalan
Aslında giden değil
Kalandır terkeden
Giden de
bu yüzden gitmiştir zaten
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