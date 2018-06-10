2018 Dünya Kupası Notları 2

Cuma akşamı ev sahibi Rusya’nın Suudi Arabistan ile oynayacağı açılış maçıyla start alacak 2018 Dünya Kupası’nda 32 milli takımın kadrosu belli oldu. Finallere katılamayan ülkelerin yıldız futbolcularının yanında 23 kişilik kadrolarda yer bulamayan ve orada olmayı hak ettiğini düşünen onlarca futbolcu da 64 maçı bizler gibi ekran başında takip edecek. Kariyerlerine -bazıları forma şansı bulamayacak olsa d- “Dünya Kupası’ndaydım” yazdıracak 736 futbolcu arasında ufak bir tura çıkalım. Rusya’daki finallere gelen 736 futbolcudan 186’sı 2014 Brezilya’da forma giymişti. 2010 Güney Afrika’yı kariyerine yazdıran futbolcu sayısı ise 61. 12 yıl önce Almanya’daki Dünya Kupası’nda oynayan 21 futbolcu bugün Rusya’da. Japonya ve Güney Kore’nin ortak düzenlediği Dünya Kupası’nda forma giyip 16 yıl sonra 5. Dünya Kupası’na gelen tek isim ise Meksikalı 39 yaşındaki Rafa Marquez. 5 Dünya Kupası’nda forma giyen tarihte 3 futbolcu vardı. Yine Meksika’dan 50-62 arasında Antonio Carbajal, 82-98 arasında Alman Matthaus ve İtalya, 2018’e gelemeyince 5 Dünya Kupası’yla yetinmek zorunda kalane efsane kaleci Gigi Bufffon. Arjantinli Mascherano ile birlikte Rafa Marquez, Dünya Kupaları’nda en çok (16) forma giyen isimler. İkinci sırada Messi, üçüncü sırada ise 14 maçla Mesut Özil var. Dünya Kupaları tarihinde 16 gol en fazla gol atan isim olan Miroslav Klose artık emekli. Aktif futbolcular arasında ona en yakın isimler Kolombiya’dan James Rodriguez, Arjantin’den Messi ve Higuain ve Uruguay’dan Luis Suarez.
Mısır Milli Takımı’nda gözler Salah’da olacak ama 45 yaş 5 ayla turnuvanın en yaşlı futbolcusu olan Essam El-Hadary büyük alkışıı hak ediyor. Bu konuda rekor tanıdık bir isme ait. Uzun yıllar Galatasaray kalesini koruyan Kolombiyalı kaleci Mondragon, 2014 Dünya Kupası kadrosuna alındığında 43 yaşındaydı. 45 yaşındaki El-Hadary’den genç dört teknik direktör olacak finallerde.Senegal’in 42 yaşındaki hocası Aliou Cisse, Sırbistan’ın 44 yaşındaki teknik direktörü Mladen Krstajic ve Belçika’nın 44 yaşındaki patronu Roberto Martinez. 2018 Dünya Kupası’nda 4 Arjantinli teknik adam görev yapacak. Tangocuların başındaki Sampaoli, Kolombiya’da Pekerman, Peru’da Gareca ve Mısır’da Hector Cuper.
2018 Dünya Kupası’nda forma giyecek en genç oyuncu ise 4 Ocak 1999 doğumlu olan Avustralya’dan Daniel Arzani. Turnuvanın en uzun boylu ismi 2m 1 cm ile Hırvatistan kalecisi Lovre Kalinic. Turnuvanın en kısa boylu üç ismi de 1.65 cm: Panama’dan Quintana, S. Arabistan’dan Yahya al-Shehri ve İsviçre’den Shaqiri. Turnuvanın en kilolu ismi ise Panama defansında. Roman Torres’in kilosu, 99.
2018 Dünya Kupası’nda gelen 736 futbolcunun ortalamasına bakalım: 27.9 yaşında, 1.82 cm boyunca ve 77.1 kilo. Turnuvaya en futbolcu yollayan kulüp 16 isimle Manchester City. Onu, iki İspanyol devi Real Madrid (15) ve Barcelona (14) takip ediyor. Dünya Kupası’nda 55 ülkeden 310 kulüpte forma giyen isimler sahne alacak. İngiliz Milli Takımı’nda ülke dışında forma giyen futbolcu yer almazken, İsveç ve Senegal Milli Takımları’na seçilen 23 futbolcu da ülkeleri dışında futbol oynuyorlar. Turnuvanun en uzun boyulu takımı 186 cm ortalamayla Sırbistan, en kısa boylu takım ise 177 cm ile Peru. Kilo ortalaması en yüksek takım 82.6 kg ile Danimarka, en hafifi ise 71.5 ortalamayla Japonya.
32 ülke arasında yaş ortalaması en genç takım 25.9 ile Nijerha. Fransızlar, 256, İngilizler, 26 ve Dünya Kupası’nın son iki sahibi Almanya (27.1) ve İspanya ise (28.5) yaş ortalamasıyla Rusya’ya geldi.
Forma sponsorluğunda Adidas 12 milli takımla ilk sırada. Nike 10 ülkeyle ikinci sırada yer alırken, Puma 4 milli takımla üçüncü sırada. New Balance (2), Errea, Hummel, Uhlsport ve Umbro ise birer milli takımın forma sponsoru… Haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Futbolun keyfini çıkartın…
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