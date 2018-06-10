2018 Dünya Kupası Notları 1

Dünya Kupası’na Avrupa’dan 14, Güney Amerika, Afrika ve Asya kıtalarından 5’er, Kuzey Amerika’dan ise 3 ülke katılıyor. Turnuvada 64 maç oynanacak ve kupayı kazanacak olan milli takım için final, 10. Maç olacak.
Finallerde daha önce Dünya Kupası kazanmış 7 ülke var: Arjantin, Uruguay, Brezilya, Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya
Bir ay sürecek futbol bayramı dünyada 3.5 milyar kişiye ulaşacak. Rusya’ya gelmesi beklenen biletli taraftar sayısı 3 milyon. Haziran ve Temmuz ayında Rusya’ya finallerin heyecanını meydanlarda yaşamak için 2 milyon da turist gelmesi bekleniyor.
2018 Dünya Kupası’nın maskotu Zabivaka. İnternette yapılan oylamayla birinci seçilen Zabivaka’nın tasarımı bir öğrenciye ait: Yekaterina Boçarova.
Rusya’nın geniş coğrafyasında 11 şehirde 12 stadyumda oynanacak maçlarda iki stadyum arasındaki en uzak mesafe 3 bin 140 km. Ekaterimburg ile Kaliningrad arasındaki bu mesafe Moskova-Londra yolu kadar…
2018 Dünya Kupası’nın Facebook hesabını takip eden kişi sayısı 40 milyon. Turnuvaya kadar 10 milyon takipçiye ulaşması beklenen Twitter hesabı bugünlerde 5.7 milyonu aştı.
Dünya Kupası’nın tüm yayın haklarından gelecek olan para, 4 milyar 38 milyon Dolar. Sponsorlardan FIFA’nın kasasına girecek olan rakam ise 1 milyar 615 milyon Dolar. Gişe gelirleri ise 631 milyon Dolar olarak hesaplandı.
Rusya’daki 64 maç için satılan bilet sayısı 2.5 milyon. En düşük fiyat ise Rusya ikametgahı olanlar için 16 Euro. Finali iyi bir yerden izlemek isteyenler ise 896 Euro ödediler. 2.5 milyon biletin 300 bin, sponsorların konukları, federasyonlar ve futbolcu aileleri için ayrıldı.
Rusya, Dünya Kupası için 112 farklı ülke vatandaşını gönüllü olarak bir ay boyunca çalışmaları için seçti. Eğitim alan 17 bin 40 gönüllü, turnuva boyunca taraftarlara yardımcı olacak. Gönüllülerin yüzde 64’i kadın ve yüzde 93’ü Rusya’da yaşıyor.
Turnuvanın bonservis rakamları üzerinden en değerli takımı ne Messi’li Arjantin ne de Ronaldo’lu Portekiz. Fransa’nın kadro değeri 1 milyar 70 milyon Euro. Onları 992 milyonla İspanya ve 949 milyon Euro ile Almanlar takip ediyor.
Dünya Kupası tarihinde Güney Afrika (2010) dışında gruptan çıkamayan ve erken veda eden ev sahibi yok. 20 turnuvanın 6’sını ise ev sahipleri kazandı. Düzenlediği turnuvayı kazanan son ülke ise 1998’de Fransa.
Turnuva tarihinde bütün maçlarını kazanıp kupayı kaldıran 3 ülke var. Az katılımla ilk turnuvada 4 maçla Uruguay. 1938’de yine 4 maçla İtalya ve 1970’de altı ve 2002’de bizi de yarı finalde devirip 7 maçını da kazanan Brezilya.
Dünya Kupası tarihinde sadece iki şampiyon bir sonraki turnuvada gruptan çıkamamıştı. 2006’da Berlin’de kupayı kaldıran İtalyanlar, 2010’da, Güney Afrika’da kupayı kaldıran İspanyollar ise 2014 Brezilya’da gruptan çıkamayıp evlerine erken dönmüştü.
Dünya Kupaları’nın olmazsa olmazı İtalyanlar, Rusya’da yok. Gök Mavililer 1958 yılından beri ilk kez turnuvaya katılamıyorlar. Kupa kazanamadan en çok katılan ülke ise Meksika (16 kez)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder