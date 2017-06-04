Babasından en büyük miras futbol yeteneği, çok çalışmak, okumak, kendi kendine büyümek ve hep hayal kurup, başarmak ise onun karakteri. Enes Ünal gelecek sezon ustalar sofrası İspanya'da Villarreal forması giyecek... Enes'e dair, Enes'li satırlar...
20'SİNDE NERESİNDEYİZ HAYATIN
Yirmi yaşında kim bizden büyük başarı bekler ki hayatta... Derslerine iyi çalış diyen anneler, arkadaşlarını doğru seç diyen babalar, odada gürültü yapma diyen ağabeyler, ablalar, kardeşler. Herkesin hayal kurduğu yaştır yirmi, şaşırmak bir gençlik eylemidir ya, her öğrendiği her yaşadığına şaşırır insan o yaşta. Emeklemenin, ayaklarının üzerinde durmanın bir bebeklik eylemi olduğunu hatırlayıp 20'sinde de insan üniversite anfilerinde, bir iş yerinde emekler ve gün gelir ayakta durur. Kim madalya aldın mı, ödülün var mı diye sorar ki o yaştaki insana. 20 yaşındaki Enes Ünal'ı yaşıtlarından ayıran işte bunlar. 25 yaşındaki futbolcuya "genç" denilen futbol sözlüğümüze baharı da yazı da getirdi bu çocuk. İki onluk olmadan ayaklarının üzerinde durmayı başardı, yetmedi, sıçradı, yetmedi, zıpladı ve hiç yetinmedi. Onu ehliyet aldığı yaşta Manchester City'e götüren, Hollanda'da pişiren ve bugün ustalar sofrası İspanya La Liga'ya oturtan karakterini yoğuran anne ve babası, onu yetiştiren hocaları, ona gol pası veren takım arkadaşları, o gol attığında ekran başında coşan lise arkadaşları... Hepsi biliyor ki, Enes yaptı, yapmaya devam edecek.
BABADAN KALAN EN BÜYÜK MİRAS
Mesleğin babadan oğula geçtiği, ustalık-kalfalık-çıraklık basamaklarının en güzel ve en uzun olduğu bizim topraklarda futbolcu babanın futbolcu oğlu olmak zordur. Çünkü çocuk yaşta futbol, acıdır, ağrıdır, terdir, yırtık krampondur, yokluktur... Şöhrete, paraya giden yollar hep yokuştur futbolcuların hayat hikayelerinde. Oysa ki yetenekli bir futbolcu babadan kalan en büyük miras onun zamanında futboldan kazandığı dairelerin kirası değil, benzeyen kaşı gözü kadar ayaklarına miras bıraktığı yeteneğidir. Zengin çocuğu futbolcu olmaz derler, çokça doğrudur. Çok çalışıp olmadığında yine çok çalışmak 14-15 yaşındaki çocukların dünyasına zor gelir ama futbolcu Mesut Ünal'ın oğlu Enes Ünal işte bu yüzden özel bir çocuktur. Babası Sakaryaspor'da oynarken başladığı futbol, yeni yetmeliğinde babası Bursaspor'da oynarken sürdü. Biliyoruz ki Enes şımarmadı. Ehliyetinin olmadığı yaşta, taksi parası çok tutuyor diye babasının evinde değil, kulübünün tesislerinde yattı bu çocuk...
ÜNİVERSİTE ANFİSİNDEKİ RAUL'U BEĞENMEK
En okumuş forvet hattımız Metin-Ali-Feyyaz'dı. Haftada beş gün idman yapan, sezonda 60 maça çıkan bir gencin mühendis, doktor olmasını kimse beklemez elbette ama okumayı unutan, gün gelip de yorumcu olduğunda 150 kelimelik dağarcılıklarıyla konuşan ya da konuşamayan eski futbolcuların yapmadığını yapıyor Enes Ünal. Basit olanı yapıyor, okuyor ve kendi kendini büyütüyor memleketten uzakta. Başucunda her zaman 4-5 kitap olan, ruh haline göre birini seçip, profesyonel dünyasından uzaklaşan, konuşmaya geldiğinde evet yaşından dolayı utangaç ama kelimeleri özenle seçen bir genç var karşımızda. Onunla tek ortak anımız sosyal medyada paylaştığım, Real Madrid efsanesi Raul'un takıma girdiğinde Madrid Üniversitesi'nde girdiği bir sınavda çekilmiş fotoğraf karesini çok beğenmiş olması. Biliyoruz ki o Raul olmak istiyor ama aynı zamanda okumuş Raul da...
ATTIKLARINI UNUTAN GOLCÜ
Bursaspor alt yapısında, genç milli takımlarda golleri atarken yeteneğine güvenen çocuk, "Yetenek seni bu kapıdan içeriye sokar, çok çalışman burada kalıcı olmanı sağlar" sözünü aklına çok kazıdı. 20 yaşında Hollanda Ligi'ni sadece yeteneğinizle sallayamazsınız. Daha güçlü kaslar, daha hızlı ayaklar, daha gelişmiş oyun zekası ister futbol. Bireysel idman yapmanın, güçlü defans oyuncularıyla ceza sahası içinde kapışırken sadece fizikle değil akılla da ayakta kalınacağını farkında Enes Ünal. Golcünün iyisi maç içinde kaçırdığı pozisyona takılı kalmayandır. Bir öncekini atamadığını düşündükçe atamazsın bu oyunda. Enes, 19 dakikada üç gol attığı maçtan sonra verdiği röportajda, attığını bilen unutan golcü... "Geçmişe değil, geleceğe bakıyorum" diyen 20 yaşında bir gol koleksiyoncusu... İspanya'da Villarreal formasıyla o koleksiyonuna katacağı nadide parçaları hepimiz görmek istiyoruz çünkü biz Enes Ünal'ı örnek sporcu, genç olduğu için seviyoruz...
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