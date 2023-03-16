Ghezzal'ın Sakatlığı: Sadece Doğrular

Ghezzal’ın sakatlığı neydi?
Cezayirli yıldızın ayak parmağında yaşadığı sakatlığın hikayesi geçen sezona da dayanıyor. Ayak ikinci parmağı normalden uzun olan Ghezzal’ı sıkıntı sokan işte tam da bu farklı ayak yapısı. Uzun parmakta eklemlere binen yük ve kapsülün yırtılma tehlikesiyle yeni sezona giren yıldız oyuncu 14 Ağustos’ta Alanya maçında sakatlandı. Ameliyat çareydi ama başlayan sezonda Ghezzal bıçak altına yatmak istemedi. 16 Ekim’de Trabzonspor maçında sahalara döndü ama ağrıları yüzünden oyundan çıkmak zorunda kaldı?
Ghezzal ameliyat kararını geç mi aldı?
Juventus’taki Pogba örneğini hatırlayalım. Fransız yıldız Dünya Kupası’nda forma giymek istediğinden geçici çözümlerle tedavi olmaya karar vermiş ve ameliyat kararını ertelemişti. İki ay kaybeden Pogba sonunda ameliyat oldu, Dünya Kupası’na gidemedi ve çok değil Şubat ayında ancak sahalara dönebildi ancak idmansızlık yüzünden sorun yaşıyor. Ghezzal da Ağustos ayında bıçak altına yatabilirdi. Cezayirli yıldız ABD’de ameliyat olduğunda takvimde 10 Kasım yazıyordu?
Ghezzal’ın ameliyatında ne oldu?
ABD’de sporcu sağlığı konusunda uzman ve Amerikan futbolunda bu sorunu yaşayan futbolcuların operasyonlarını yapan doktor, Ghezzal’ın normalden uzun olan ayak parmağını kısalttı ve kapsülü onardı. Bu operasyon elbette estetik değil foksiyon olarak oyuncuyu zorlayan ve kapsüllerin yırtılmasına sebep olan parmağın bir daha sorun çıkarmaması amacı taşıyordu?
Ghezzal’ın sakatlığı kronik mi?
Cezayirli yıldızın ameliyatı ve sonrasında hiçbir sorun yaşanmadı. Ghezzal’ın yaşadığı sıkıntı sezon başında sıkı bir kamp dönemi geçiremeden sakatlanması ve ameliyat öncesi ve sonrasında 5 aya yakın idman yapmamış olması. Oynama isteğinin yanına oynama baskısı da eklenince Ghezzal’ın hazır olmayan adaleleri güçsüz düşen oyuncuya sıkıntı çıkardı. Başakşehir maçı öncesinde de yaşadığı sakatlık kasık adalesinde ağrı ve yırtık yok.
Ghezzal yüzde 100 ne zaman hazır olur?
Cezayirli yıldızın sezonun kalanında 90 dakikalık kondisyona çıkabilmesi zor. Beşiktaş’ın kalan maçlarında forma giymeye aday ama Ghezzal’ın da hedefi yaz kampında güçlenerek özlenen oyununu taraftara izletebilmek olmalı...
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