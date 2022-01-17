17 Ocak 2022

Orta Sahayı Hafife Almak-2

 

Bu bir devam yazısı… Galatasaray özelinde “orta sahayı hafife almanın”  bedelleriyle biten satırlardan sonra şimdi Real Madrid örneğine bakalım. Karşımıza bambaşka bir fotoğraf çıkacak.

Kasım 2015. Santiago Bernabeu’da Luis Enrique yönetiminde Barcelona El Clasico’da Real Madrid’i sahadan silerken tabelada 4-0 yazıyordu. Real Madrid teknik direktörü Rafael Benitez’in Modric-Kroos’lu orta sahasında oyuna başlayan 3. adam James Rodrigues sonradan oyuna giren ise Isco idi. Mesut Özil’li yıllar sonra Real Madrid’in 10 numaraları… O sezon Rafael Benitez-Zidane değişimi yaşandı, orta sahadaki değişimi de Zİdane’nın yaptığı söylenemez ama o günden bugüne Real Madrid’in ideal orta saha üçlüsü Zİdane gidip gelse de ve yine gitse de değişmedi. Madrid medyasının çok defansif bulduğu, şıkır şıkır bir 10 numara olmadan koskoca Real Madrid futbol oynar mı dediği takım, 3 yıl arka arkaya Şampiyonlar Ligi kazandı…

 

Ocak 2022. Real Madrid, İspanya Süper Kupa’nın Final Four formatında Barça’yı devirip finale çıkarken de orta saha aynıydı. Yıllar geçiyor elbette iki yıl sonra bu orta sahayı görmek mümkün olmayacak ama Casemiro-Kroos-Modric’li yıllarda Real Madrid’in rakipleri orta sahayı ne kadar hafife almış sorusunun peşinde koşalım. Modric, Real Madrid’e 30 milyon, Casemiro 13.5 milyon, Kroos ise bonservisi cebinde gelmişti. Üçlüye 43.5 milyon Euro ödeyen Real Madrid’in 2016 yılından beri orta saha oyuncuları için kasasından çıkan para 79 milyon Euro. Akla gelen ilk isimler ise Ceballos, Reinier ve bu sezon kadroya katılan genç Fransız Camavinga…

Şimdi Real Madrid’in büyük sahnedeki rakiplerine bakalım. Barcelona, Andre Gomes’ten Coutinho’ya, Paulinho’dan, Arthur’a, Vidal’dan de Dong’a ve en sonunda Pedri’ye kadar 6 yıllık dönemde orta sahası için 437 milyon Euro harcadı.

Atletico Madrid, Gaitan, Lemar, Rodri, Kondogbia ve de Paul başta olmak üzere 8 orta saha transferine 197 milyon Euro akıtırken, Avrupa sahnesinde Real’in karşısına dikilebilecek esaslı takımlar arasında orta sahaya en az parayı harcayan Paris Saint Germain oldu. Krykowiak, Lo Celso, Parades, Gueye, Pereira, Rafinha başta olmak üzere Ben Arfa ve Lass Diarra’nın da bedelsiz geldiği orta saha operasyonlarının faturası 129 milyon Euro…

İngiltere’ye gidelim. 2016 yılından beri Avrupa’da Barcelona’nın ardından en çok parayı harcayan kulüp Chelsea oldu. Kante, Bakoyoko, Drinkwater, Jorginho, Kovacic, Havertz, Ziyech… Londra kulübünün kasasından 6 yılda 352 milyon Euro çıktı orta saha için. Manchester City bu dönemde 166 milyon Euro harcadı. İlkay, Bernardo Silva, Rodri ilk akla gelenler…

Liverpool, 2016 yılından beri orta saha transferine 192 milyon Euro ödedi. Wijnaldum, Oxlade, Keita, Fabinho ve ve Keita….

Almanya’dan Bayern Münih ile bitirelim. Real Madrid ve Barça’nın hayal kırıklıkları olan Rodrigues ve Coutinho’yu kiralık olarak kullandıklarını hatırlayalım. Orta sahaya 133 milyon Euro harcayan Bayern Münih’in bu dönemdeki en pahalı iki transferi Renato Sanches ve Tolisso’dan beklediğini alamadı. Sıfır bonservisle gelen Goretzka ve 15 milyon Euro bonservisle gelen Sabitzer için ise takdir sizin…

Futbolda 11 istikrarını uzun yıllar sağlayabilmek mümkün değil ancak oyunun kalbinde orta sahada Real Madrid örneği ve tam karşısında ilk yazının öznesi Galatasaray bize şunu anlatıyor… Bir hattını sabitlemeden diğer 2 hattında kat çıkamazsın… Ve elbette, taşıma suyla değirmen dönmez…


Orta Sahayı Hafife Almak-1 

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