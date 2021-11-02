Sahilde Bir Bankta Tek Başına

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1999'da Fortuna
Köln'ün başında tanıdık bir isim vardı, Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden
kaleci Toni Schumacher... İkinci ligde Waldhof Mannheim ile oynadıkları maçın
ilk yarısını 2-0 geride kapadı Schumacher'in takımı. Devre arasında soyunma
odasına kulüp başkanı Jean Loering daldı ve Schumacher'e "Dışarı
çık," dedi. Hayır, başkan takıma motivasyon konuşması yapmayacaktı, sabrı
taşmıştı. Schumacher'e "İkinci yarıya çıkma, stadı da hemen terk et,"
dedi. Peru'da sezon başı hazırlık kampını bitiren ve ligin ilk hafta maçı için
kampa giren Coronel Bolognesi'de teknik direktör Raul Marcovich'in hedefi elbette
üç puandı. Sabah takımla birlikte kahvaltı ederken, telefonu çaldı, Başkan
"Kahveni iç ve kampı terk et," dedi! 11 yıl önce İngiltere'de yerel
ligde (Sussex County Ligi) Chichester City'nin rakibi Redhill'di. 1873'te
kurulan kulüp, maça iyi başlamış, ikinci yarıda da oyunu 2-1 önde götürüyordu.
Gözü sahadaki oyunda olan teknik direktör Mark Poulton'un yedek kulübesinde
otururken cep telefonu çaldı. Ekranda kulüp yönetici Gary Walker'ın ismi yazıyordu.
Poulton telefonu açtı ve Walker kısa kesti: "Mark, rahatsız ediyorum ama
kovuldun!"
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İtalya’nın güneyinde Campania
bölgesinde, Vietri Sul Mare kasabasının sahilinde bir bankta tek başına oturan
60’larındaki adam emeklilik günlerinin sıkıcılığında boğulmuş bir ifadeyle
yakalandı fotoğraf karesinde.. Onu bu üzgün ve düşünceli anında yakalayan
–muhtemelen- tuttuğu takımın teknik direktörünü tanıyan bir taraftardı… O adam
Fabrizio Castori idi. Takımı Serie A’da 8 hafta sonunda sadece bir galibiyet
almış, bir kez berabere kalmış ve 6 kez de sahadan mağlup ayrılmıştı.
Salernitana Başkanı, Fabrizio Castori’ye yollarının ayrıldığını söylediğinde,
ligi ikinci bitirip 22 yıl sonra Serie A’ya döndüklerinin üzerinden sadece dört
ay geçmişti..
Bankacılık kariyerini sona erdirip en
alt ligde takım çalıştırmaya başlayan ve 20 yıllık emeğinin ardından Avrupa’nın
en iyi teknik adamlarından biri olmayı başaran Maurizio Sarri kadar başarılı
olmasa da Fabrizio Castori de benzer yollar geçmişti. İtalya’da amatörden
profesyonele ne kadar lig varsa çalışmış, 26 yaşında Belfortese’de başlayan
kariyeri onu Çizme’de 40 yıllık hoca yapmıştı sonunda. 8 sezon üçüncü ligde, 16
sezon ikinci ligde takım çalıştıran Fabrizio Castori tam bir alt lig hocasıydı
ama Serie A’ya çıkardığı takımları da çalıştırmak elbette hakkıydı. 2014
yılında Carpi onu teknik direktörlüğe getirdiğinde kulübün tek hedefi ligde
tutunmaktı. Düşecek takım denilen Carpi sezon sonunda tarihinde ilk kez Serie
A’ya yükseldiğinde Castori omuzlardaydı. Düşük bütçeli takımın kurtlar
sofrasında işi elbette zordu. 6. Haftada Roma’ya 5-1 mağlup olduklarında
omuzlardaki Castori artık odasını toplamış ve evine dönmüştü. Yerine gelen
teknik adama 5 hafta dayanabilen Carpi yönetimi Castori’yi yine takımın başına
getirdi ama Serie A’da Carpi geldiği gibi gidenler kervanına katıldı sezon
sonunda…
Geçen sezon Salernitana ona teklif
getirdiğinde 11 yıl sonra döndüğü kulüpte yönetim taraftarın protestosuyla yola
devam ediyordu. Yeterli transfer yapmamışlardı ve görevi bırakmaları
isteniyordu. Fabrizio Castori sezon sonunu görebilecek miydi ki! Castori,
Carpi’den sonra Salernitana’da da zoru başardı. Ligin en iyi ikinci defansını
kurdu, 69 puan toplayan takım ligin son 9 haftasında 7 galibiyet alırken attığı
son dakika golleriyle manşetlere çıktı ve mutlu son… Fabrizio Castori kariyerinde
10. kez bir takımı üst lige taşıdı… Geride kalan haftada Salerno Limanı’nda tek
başına otururken ne mi düşünüyordu… Futbolda geride bıraktığı 41 yılı ve
çalıştıracağı yeni takımı… Kimbilir belki Carpi gibi Salernitana da sezon
içinde onu yine göreve çağırır…
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