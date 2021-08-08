8 Ağustos 2021

Bir Ayrılığın Kronolojisi

 10 Temmuz 2021 akşamında Copa America’yı Maracana’da Brezilya’yı tek golle yenip şampiyon olan Arjantin’in kaptanı ünvanıyla kaldırdığında “Fakat milli takım ile bir şey kazanamadı” ile biten cümleleri futbol tarihinin derinliklerine yollamıştı. Fırtınalı bir yılın ardından ortalık süt limandı. Messi tatile gidecek ve döndüğünde Barcelona ile kontratını 5 yıl daha uzatacaktı. La Liga yönetiminin maaş bütçesini aşan Barcelona’ya baskısı sürerken, başkan Laporta maaşında yüzde 50 indirim yapan Messi’ye yeni kontrat vermek için başta Griezmann olmak üzere 3-4 yıldızla yollarını ayırmak için pazarlıkları sürdürürken, Real Madrid ve Barça’da kurdukları müthiş istihabarat ağıyla haber atlamayan İspanyol medyası da çok rahattı. Geride kalan haftada bir tatil hatırası olarak çekilen fotoğraf karesinde Messi’nin İbiza’da dört Paris Saint Germain’li futbolcu Neymar, Angel di Maria, Verratti ve Parades ile objektife gülümsemesine bile “Dinlenmiş, bronzlaşmış Messi iki gün sonra Barselona’ya dönüyor” diye not düştüler. 5 Temmuz Perşembe sabahı İspanyol gazetelerinde Messi’nin ayrılacağı yönünde tek satır yoktu, yerel saatle 19:00’da Barça, Messi ile yeni kontrat imzalanmayacağını, kontratı biten Arjantinli 10 numara ile yola devam etmeyeceklerini açıkladığında İspanyol medyasının haber masalarına ateş düştü. Herkes haberi atlamıştı, gazeteciliğin zor saatleriydi. Menajeri olan babası o günün sabahında şehre gelmiş, 6 Temmuz herkesin ajandasında Messi’nin yeni imza günüydü. Barcelona, maaş bütçesi kısıtlaması getiren La Liga yönetimini suçlarken, ne kulübün ne de Messi’nin yolların ayrılmasını istemediğini ancak lig yönetiminin katı kuralları yüzünden buna mecbur olduklarını açıkladı.

Önce Neymar ardından Cristiano Ronaldo’yu kaybeden, hedefi İngiltere Premier Lig’i geçmek iken İtalya Serie A’nın yükselen popülaritesi karşısında sallanan La Liga’nın başkanı Tebas kestirip attı: “Kuralları Barcelona için değiştirecek halimiz yok.” 20 takımlı ligin ekonomisinin yüzde 15’ini, Barça’nın gelirlerinin ise yüzde 30’dan fazlasını marka değeriyle sağlayan Messi şimdi 34 yaşında kalan yıllarını geçireceği formayı arıyor. Eski hocası Guardiola’nın çalıştırdığı Manchester City’nin Messi’nin ayrılık kararının açıklandığı saatlerde Aston Villa’dan Jack Grealish’i 117.5 milyon Euro’ya transfer etmesi, Tottenham’ın golcüsü Harry Kane’in peşinden koşması, Arjantinli 10 numaranın Ada’ya bilet almasını zorlaştırıyor. Akla gelen ikinci takım elbette Paris Saint Germain. Vatandaşı Mauricio Pochettino’nun çalıştırdığı Paris kulübü, Mbappe’nin bir yıl kalan kontratını uzatmaya çalışırken, kapıda Real Madrid bekliyor. Mbappe’den para kazanmak için bu satışı yaparlarsa Messi, bir zamanlar onun star ışığından kaçan ama her daim kadim dostu olan Neymar ile yine bir araya gelebilir. Üçüncü ihtimal ise Chelsea’nin 120 milyon Euro önerdiği Lukaku’nun Inter’den ayrılık kararı alması sonrasında Milano kulübünün, kökleri İtalyan olan Messi’yi Serie A’ya getirip, La Liga’da 9 yıl sürmüş Ronaldo vs. Messi düellosunun devam ettirmesi… Biz şimdi filmi geriye saralım; 21 yıl süren bir aşkın ve ayrılığın kronolojisine bakalım:

14 Aralık 2000: Barcelona, Arjantin’de Messi’ye profesyonel olmayan ilk kontratı imzalattı.

Şubat 2001: Messi’nin ailesi bir taraftan büyüme hormonu tedavisi gören oğullarının yanında olmak için Barselona’ya taşındı.

16 Kasım 2003: Messi, Porto ile oynanan hazırlık maçında 16 yaşında ilk kez Barça forması giydi.

Mayıs 2005: İlk La Liga şampiyonluğunu kazandı.

24 Haziran 2005: A Takım’da profesyonel sözleşmeye imza attı.

17 Mayıs 2006: Paris’te Barça Şampiyonlar Ligi’ni kazanırken, Messi kadroda yoktu.

18 Nisan 2007: Maradona’nın İngiltere’ye attığı efsane golünbirebir kopyasını Getafe’ye attı.

2009/2011: Guardiola yönetiminde iki Şampiyonlar Ligi kazandı.

7 Mart 2002: Şampiyonlar Ligi’nde Bayer Leverkusen’e 5 gol attı.

20 Mart 2012: 231 golle Barça tarihinin en golcü ismi oldu. 2020 sezonu sonunda Messi’nin Barça formasıyla 634 golü var.

6 Haziran 2015: Barça’daki son Şampiyonlar Ligi Kupası’nı kazandı.

Ağustos 2018: Iniesta’nın vedası sonrasında Barça’nın birinci kaptanı oldu.

Mayıs 2019: Barça’daki son lig şampiyonluğu

2 Aralık 2019: 6. kez Avrupa gol kralı oldu.

30 Haziran 2020: Barça ve milli takım formaları altında 700. golünü attı.

25 Ağustos 2020: Messi kontratının son sezonuna girerken Barça’dan ayrılmak istedi ve bonservisini bedava vereceğini söylediği başkanın sözünü tutması gerektiğini açıkladı.

7 Eylül 2020: Başkan Bartameu’nun serbest kalma bedeli 700 milyon demesinin ardından “Barça ile mahkemelik olmam” diyen Messi takıma döndü.

27 Ekim 2020: Barcelona Başkanı Bartameu ve yönetimi, Messi krizi yüzünden istifa etmek zorunda kaldı. Kısa süre sonra Messi’nin var olan 4 yıllık kontratı ve Barça’ya 550 milyon Euro maliyeti, medyaya sızdırıldı.

1 Ocak 2021: Kontratının son altı ayına giren Messi, bir başka kulüple kontrat imzalama hakkını kazanırken, Barça yeni başkanını arıyordu.

7 Mart 2021: Messi’nin Barça formasını ilk kez giydiği yıllarda başkan olan Laporta’nın uzun yıllarından ardından yeni başkan seçilmesi, kulüpte tansiyonu düşürdü. Laporta’nın seçim vaadi Messi’nin yeni kontratıydı.

16 Mayıs 2021: Messi, Celta Vigo ile oynanan lig maçında son kez Barça formasını giydi.

5 Ağustos: 2021: Barça, Messi ile yeni kontrat imzalanmayacağını açıkladı ve 17 yıl sonra resmi sitesinden oyuncunun ismini kadrosundan sildi.

6 Ağustos 2021: Messi için Barça’da Z raporunun alındığı gündü: 778 maç, 669 gol, 542 galibiyet, 142 beraberlik, 94 mağlubiyet, 10 La Liga şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 7 Kral Kupası, 6 Altın Top ödülü, 6 Avrupa Gol Krallığı, 8 La Liga Gol Krallığı… Barcelona ile toplam 35 kupa…

 

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