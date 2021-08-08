Bir Ayrılığın Kronolojisi

10 Temmuz 2021 akşamında Copa
America’yı Maracana’da Brezilya’yı tek golle yenip şampiyon olan Arjantin’in
kaptanı ünvanıyla kaldırdığında “Fakat milli takım ile bir şey kazanamadı” ile
biten cümleleri futbol tarihinin derinliklerine yollamıştı. Fırtınalı bir yılın
ardından ortalık süt limandı. Messi tatile gidecek ve döndüğünde Barcelona ile
kontratını 5 yıl daha uzatacaktı. La Liga yönetiminin maaş bütçesini aşan
Barcelona’ya baskısı sürerken, başkan Laporta maaşında yüzde 50 indirim yapan
Messi’ye yeni kontrat vermek için başta Griezmann olmak üzere 3-4 yıldızla
yollarını ayırmak için pazarlıkları sürdürürken, Real Madrid ve Barça’da
kurdukları müthiş istihabarat ağıyla haber atlamayan İspanyol medyası da çok
rahattı. Geride kalan haftada bir tatil hatırası olarak çekilen fotoğraf
karesinde Messi’nin İbiza’da dört Paris Saint Germain’li futbolcu Neymar, Angel
di Maria, Verratti ve Parades ile objektife gülümsemesine bile “Dinlenmiş,
bronzlaşmış Messi iki gün sonra Barselona’ya dönüyor” diye not düştüler. 5
Temmuz Perşembe sabahı İspanyol gazetelerinde Messi’nin ayrılacağı yönünde tek
satır yoktu, yerel saatle 19:00’da Barça, Messi ile yeni kontrat
imzalanmayacağını, kontratı biten Arjantinli 10 numara ile yola devam
etmeyeceklerini açıkladığında İspanyol medyasının haber masalarına ateş düştü.
Herkes haberi atlamıştı, gazeteciliğin zor saatleriydi. Menajeri olan babası o
günün sabahında şehre gelmiş, 6 Temmuz herkesin ajandasında Messi’nin yeni imza
günüydü. Barcelona, maaş bütçesi kısıtlaması getiren La Liga yönetimini
suçlarken, ne kulübün ne de Messi’nin yolların ayrılmasını istemediğini ancak lig
yönetiminin katı kuralları yüzünden buna mecbur olduklarını açıkladı. Önce
Neymar ardından Cristiano Ronaldo’yu kaybeden, hedefi İngiltere Premier Lig’i
geçmek iken İtalya Serie A’nın yükselen popülaritesi karşısında sallanan La
Liga’nın başkanı Tebas kestirip attı: “Kuralları Barcelona için değiştirecek
halimiz yok.” 20 takımlı ligin ekonomisinin yüzde 15’ini, Barça’nın
gelirlerinin ise yüzde 30’dan fazlasını marka değeriyle sağlayan Messi şimdi 34
yaşında kalan yıllarını geçireceği formayı arıyor. Eski hocası Guardiola’nın
çalıştırdığı Manchester City’nin Messi’nin ayrılık kararının açıklandığı
saatlerde Aston Villa’dan Jack Grealish’i 117.5 milyon Euro’ya transfer etmesi,
Tottenham’ın golcüsü Harry Kane’in peşinden koşması, Arjantinli 10 numaranın
Ada’ya bilet almasını zorlaştırıyor. Akla gelen ikinci takım elbette Paris Saint
Germain. Vatandaşı Mauricio Pochettino’nun çalıştırdığı Paris kulübü, Mbappe’nin
bir yıl kalan kontratını uzatmaya çalışırken, kapıda Real Madrid bekliyor.
Mbappe’den para kazanmak için bu satışı yaparlarsa Messi, bir zamanlar onun
star ışığından kaçan ama her daim kadim dostu olan Neymar ile yine bir araya
gelebilir. Üçüncü ihtimal ise Chelsea’nin 120 milyon Euro önerdiği Lukaku’nun
Inter’den ayrılık kararı alması sonrasında Milano kulübünün, kökleri İtalyan olan
Messi’yi Serie A’ya getirip, La Liga’da 9 yıl sürmüş Ronaldo vs. Messi
düellosunun devam ettirmesi… Biz şimdi filmi geriye saralım; 21 yıl süren bir
aşkın ve ayrılığın kronolojisine bakalım:
14 Aralık 2000: Barcelona, Arjantin’de Messi’ye
profesyonel olmayan ilk kontratı imzalattı.
Şubat 2001: Messi’nin ailesi bir taraftan büyüme
hormonu tedavisi gören oğullarının yanında olmak için Barselona’ya taşındı.
16 Kasım 2003: Messi, Porto ile oynanan hazırlık
maçında 16 yaşında ilk kez Barça forması giydi.
Mayıs 2005: İlk La Liga şampiyonluğunu kazandı.
24 Haziran 2005: A Takım’da profesyonel sözleşmeye imza
attı.
17 Mayıs 2006: Paris’te Barça Şampiyonlar Ligi’ni
kazanırken, Messi kadroda yoktu.
18 Nisan 2007: Maradona’nın İngiltere’ye attığı efsane
golünbirebir kopyasını Getafe’ye attı.
2009/2011: Guardiola yönetiminde iki Şampiyonlar
Ligi kazandı.
7 Mart 2002: Şampiyonlar Ligi’nde Bayer Leverkusen’e 5
gol attı.
20 Mart 2012: 231 golle Barça tarihinin en golcü ismi oldu.
2020 sezonu sonunda Messi’nin Barça formasıyla 634 golü var.
6
Haziran 2015: Barça’daki son Şampiyonlar Ligi
Kupası’nı kazandı.
Ağustos
2018: Iniesta’nın vedası sonrasında Barça’nın birinci
kaptanı oldu.
Mayıs
2019: Barça’daki son lig şampiyonluğu
2 Aralık
2019: 6. kez Avrupa gol kralı oldu.
30
Haziran 2020: Barça ve milli takım formaları
altında 700. golünü attı.
25 Ağustos 2020: Messi kontratının son sezonuna girerken
Barça’dan ayrılmak istedi ve bonservisini bedava vereceğini söylediği başkanın
sözünü tutması gerektiğini açıkladı.
7 Eylül 2020: Başkan Bartameu’nun serbest kalma bedeli 700
milyon demesinin ardından “Barça ile mahkemelik olmam” diyen Messi takıma
döndü.
27 Ekim 2020: Barcelona Başkanı Bartameu ve yönetimi, Messi
krizi yüzünden istifa etmek zorunda kaldı. Kısa süre sonra Messi’nin var olan 4
yıllık kontratı ve Barça’ya 550 milyon Euro maliyeti, medyaya sızdırıldı.
1 Ocak 2021:
Kontratının son altı ayına giren Messi, bir başka kulüple kontrat imzalama
hakkını kazanırken, Barça yeni başkanını arıyordu.
7 Mart 2021:
Messi’nin Barça formasını ilk kez giydiği yıllarda başkan olan Laporta’nın uzun
yıllarından ardından yeni başkan seçilmesi, kulüpte tansiyonu düşürdü.
Laporta’nın seçim vaadi Messi’nin yeni kontratıydı.
16 Mayıs 2021: Messi, Celta Vigo ile oynanan lig maçında son
kez Barça formasını giydi.
5 Ağustos: 2021: Barça, Messi ile yeni kontrat
imzalanmayacağını açıkladı ve 17 yıl sonra resmi sitesinden oyuncunun ismini
kadrosundan sildi.
6 Ağustos 2021: Messi için Barça’da Z raporunun alındığı
gündü: 778 maç, 669 gol, 542 galibiyet, 142 beraberlik, 94 mağlubiyet, 10 La
Liga şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 7 Kral Kupası, 6
Altın Top ödülü, 6 Avrupa Gol Krallığı, 8 La Liga Gol Krallığı… Barcelona ile
toplam 35 kupa…
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