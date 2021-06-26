Hakan Çalhanoğlu-Marotta-Sıfır Bonservis

Euro 2020
hazırlıkları için milli takım kampına katıldığında onun Katar’dan astronomik
bir teklif aldığını yazan La Gazzetta dello Sport milli takımlarının karşısına
çıkacak Milan’ın 10 numarası için şu not düşmüşlerdi: “Hakan Çalhanoğlu
Milan’da sezonun son bölümünü kötü oynadı ama milli forma altında başka bir
karakter sahaya koyabilir.” Onlar için ihtimal bizim için umuttu ama Hakan Çalhanoğlu,
Türkiye’nin gruptaki üç maçında da sahada gezindi. Üç yıl önce Milan onun
bonservisini almak için Bayern Leverkusen kulübüne 23 milyon Euro bonservis
ödemiş, yıllık ücretini de 2.5 milyon Euro olarak belirlemişti. Milan’ın 10
numarası 2.5 milyona oynar mı? İtalyan futbolunda da köprünün altından çok
sular akmıştı, artık ne Berlusconi ne de Galliani vardı Milan’da ve saçacak
milyonları da yoktu. Hakan, Zlatan İbrahimoviç gelene kadar San Siro
tribünlerindeki taraftarlar için büyük hayal kırıklığıydı. Yeteneğine laf eden
yoktu ama 10 numaralı formayı giyiyorsan maç kazandıracaktın. Son hocası Pioli
imdadına yetişti, sol içten forvet arkasına aldığında Hakan kendini buldu ama
bir taraftan da kontratı sona eriyordu. Zlatan’ın başrolde olduğu takımda artık
daha fazla kazanması gerektiğini biliyordu ve kapıyı 6 milyon Euro’dan açtı.
Milan’dan gelen ilk yanıt 4 milyon Euro idi. Bir yerde buluşacaklardı ki önce
Juventus sonra Katar ardından Atletico Madrid dedikoduları çıkmaya başladı.
Pandemi döneminde kim 27 yaşında Milan’da 10 numaralı formayı giyen bir
oyuncuyu bonservis ödemeden almak istemez ki? Juventus’un
uzun şampiyonluk serisine son veren Inter o günlerde Conte kriziyle
boğuşuyordu. İtalyan teknik adam transfer bütçesini yeterli bulmayıp yeni
sezonda yokum dediğinde gözler Inter’de Guiseppe Marotta’ya çevrildi. Inter onu
Juventus’tan transfer etmişti ve Marotta, Conte’nin de Juventus ile kazandığı
üç şampiyonlukta sportif direktör Paratici ile birlikte takımı kuran adamdı. Agnelli
Ailesi’nin kontrolündeki Juventus’ta Marotta’yı özel yapan Real Madrid’den
Ronaldo’yu 100 milyon Euro’ya almak değildi elbette. Marotta, Juventus
markasının gücünü başka takımlarda kontratı bitmek üzere olan futbolcularla
transfer pazarlığında kullanıyordu. Kontratının son sezonuna giren isimlerden
gözüne kestirdikleriyle önceden masaya oturuyor, ikna ettikleri de ne kulübüyle
ne de bir başka kulüple pazarlık yapmadan Juventus’un yolunu tutuyordu.
Juventus’taki ikinci sezonunda ilk bombasını patlattı. Maestro Pirlo artık Juventus
forması giyecekti ve Milan elbette bu transferden beş kuruş para kazanamadı.
Ertesi sezon Manchester United’dan genç bir Fransız’ı menajerine bir sonraki
satışından yüzden 15 vaadiyle Torino’ya getirdi. İngiliz kulübü, Juventus’a
bedavaya giden Pogba’ya birkaç yıl sonra 100 milyon Euro ödeyecekti. 2013
yılında İspanya La Liga’nın marka golcülerinden Llorente, 2014’te PSG’den bir
başka genç Fransız Coman bedavay geldi. Sıfır maliyetli Coman’ı 27 milyona Bayern Münih’e satan Giuseppe
Marotta, Real Madrid’den Khedira, Barcelona’dan Dani Alves’e de bonservis
ödemeden Juventus forması giydirdi. Marotta’nın Juventus kariyerinde kulübe son
sıfır bonservisle kazandırdığı oyuncu bugün artık B. Dortmund forması giyen
Emre Can oldu. Huylu huyundan vazgeçmez. Inter, Juventus’un şampiyonluk
serisine son vermek için onu transfer ettiğinde Marotta, Atletico Madrid’den
Godin’i, Man. United’den Alexis Sanchez’i bedavaya getirdi Milano’ya…
Hakan
Çalhanoğlu’nun Euro 2020’de ortalıkta görünmemesi Milan yönetiminin elini rahatlamıştı,
kulüpte herkes imza atacağına inanıyordu ki, hayatın kayan kapıları devreye
girdi. Inter forması giyen Danimarkalı Christian Eriksen’in sahada kalp krizi
geçirmesiyle donup kalan futbol dünyası Inter’in yıldızının iyi olduğu
haberiyle derin bir oh çekerken, Milano’daki ofisinde Marotta hiç hesapta
olmayan bir transfer için oyuncunun menajerini aradı. “Eriksen gelecek sezon
yoktu. Hakan Çalhanoğlu, Inter’e gelir miydi?” Milan’ın ezeli rakibine gitmek
oyuncunun Milano’daki konfor alanının üzerinde kara bulutların dolaşması
demekti. Milan taraftarının gözünde bu ihanetti. Hakan Çalhanoğlu, Inter’in
teklifine evet dediğinde Bizim Çocuklar daha İstanbul’a dönmemişti. Bonservisi
olmayan bir forvet arkası oyuncu arayan Marotta’nun bunu çok uzaklarda aramaması
gerektiği gerçeğiyle Milan yüzleştiğinde, Hakan jet hızıyla İstanbul’dan
Milano’ya uçtu ve imzayı atıp Inter formasıyla fotoğraf çektirdi. Biz bir aydır
“Euro 2020” diyorduk, Hakan sadece “Euro” diyormuş… Sonradan öğrendik…
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