Buenos Aires'te İki Baba ve Oğulları

Güney yarım kürenin ilkbaharıydı, 14 yıl önce Superclasico'da deplasmandaki Boca Juniors favoriydi, zor günlerden geçen ev sahibi River Plate ise derbi havasına güveniyordu. O gün Buenos Aires'e Avrupa'dan çok kulüp yöneticisi ve menejer geldi. Boca'nın orta sahasındaki yıldızı Gago için büyükler kapışıyordu. River Plate'de o gün derbi zaferine imza atan genç çocuk Jorge Higuain'in oğluydu. Çocuk küçükken menenjit geçirmiş, ateşlendiğinde kadim dostu onu hastaneye yetiştirmişti. O dost ise Daniel Passarella idi, yıllar sonra Jorge'nin oğlunun kazandırdığı Superclasico'da River Plate kulübesinde teknik adam olarak oturan Passarella... Gago kavgasından zaferle çıkan Real Madrid oldu yanında genç Gonzalo Higuain'i de aldılar. Çocuk Buenos Aires'ten Madrid'e geçecekti, babası da Fransa'ya futbol oynamaya gitmiş ve Gonzalo çocuk yaşta çift pasaport sahibi olmuştu. Gago yapamadı Avrupa'da, bir başka Boca efsanesi Riquelme gibi.. O günlerde Gago transferinin gölgesinde kalan Gonzalo Higuain ise Real Madrid, Napoli ve Juventus formalarıyla zirveye çıktı.
Buenos Aires, uzaklara gidenlerin hikayelerinin biriktiği şehir... Angel
Rambert de burada doğmuş, futbol onu Fransa yollarına düşürmüştü. Jorge Higuain
sadece bir sezon kalmıştı Fransa'da ama Angel Rambert, ondan 27 yıl önce
geldiği eski kıtada, Lyon'da çok sevilmiş ve 10 yıl forma giymiş bir
santrfordu. Armut dibine düşermiş hikayesi. 1974 yılında dünyaya gelen oğlu
Sebastian'nın da futbolcu olmasını istiyordu baba Angel. Sebastian
başardı ama babası o günleri göremedi, 47 yaşında hayatını kaybeden Angel
Rambert geride gözü yaşlı 9 yaşındaki oğlu Sebastian'ı bıraktı. 90'lar,
futbolcuların video kasetlerden izlenip alındığı yıllar. 1995 yazında Inter
Başkanı Massimo Moratti yine kesenin ağzını açmıştı. Arjantin'den yirmilerinin
başında iki genci getirtti İtalya'ya. İmza töreninde Inter efsanesi
Facchetti'nin iki yanına aldığı Arjantinli gençlerden Sebastian, İtalyan
gazetecilerin gözdesiydi çünkü santrfordu, diğer genç ise defans oyuncusu...
Sebastian Rambert, Inter'de bir tek lig maçına bile çıkamadı, ona formayı bir
kez olsun vermediler, İspanya'ya Zaragoza'ya sonra da Boca Juniors'a
kiraladılar. İmza gününde gölgede kalan defans oyuncusu ise Javier Zanetti
idi.. 19 yıl Inter formasını giydi, efsane kaptan olarak futbola veda etti..
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