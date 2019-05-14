Kralı Gelse Dediniz Geldik

En büyük yayın geliri onlarda ama en tutkulu taraftar da onlarda. En yağmurlu ve puslu havalar onlarda ama en iyi zeminler de onlarda. Avrupa'nın iki kupasında final oynamak için iyi kadrolar yetmiyor. Çok iyi teknik direktörleriniz ve rekabetin yüksek olduğu 'futbol' oynanan bir liginiz de olmalı. Coğrafi olarak ayrı olduğu Avrupa kıtasından siyasi ve ekonomikolarak da ayrılık kararı alan İngilizler, Bakü (29 Mayıs) ve Madrid'deki (1 Haziran)finallerde 4 takımıyla 38 haftalık Premier Lig'in 39. haftasını (!) oynayacaklar. Peki ama nasıl?
KENDİLERİNİ BİTİRENLER...
Futbol 90 dakika ama tarihi 1-2 saniyelik sekanslarla yazılıyor. Gruplarından zor çıkan Liverpoolve Tottenham finalde, Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi Arsenal ve Chelsea kalite olarak fazla oldukları Avrupa Ligi finalinde ve elbette topun yuvarlaklığı. Evinde son dakikada 4-0 fırsatını kaçıran Barcelona ve Tottenham deplasmanında 1-0'dan daha fazlasını hak eden ve tek yenilgiyle evine dönen Ajax.. Zidane sonrası krize giren Real Madrid, Neymar ve Cavanisiz elenen PSG, Ribery ve Robben'e vefanın dozunu kaçıran Bayern Münih. Sizin ne kadar iyi olduğunuzu futbolda bazen rakiplerin kendi kendilerine attıkları çelmeler belirliyor.
LİVERPOOL
Premier Lig'de 30 yıldır şampiyonluğu yok, bu sezon 90+ puana çıkmasına rağmen yarışı büyük ihtimalle Manchester City'nin gerisinde bitirecek ama Liverpool, Avrupa'nın 1 numaralı kupasına aşık bir takım. Çok eskilere gitmeden, 2005'te İstanbul'da kazandıkları unutulmaz final, iki yıl sonra Atina'da Milan'a verdikleri rövanş ve geçen sezon Karius faciasıyla Real Madrid'e kaybettikleri final. Roma'da dünyaları kaçıran Salah'tan bir dünya yıldızı yaratan, Virgil Van Dijk'ın ligin en iyi oyuncusu olmasını sağlayan, 20 yaşındaki Alexander-Arnold'u sağ bekte uçuran elbette ki Alman teknik adam Kloop. Liverpool'a 4 sezonda iki Şampiyonlar Ligi finali oynatan Kloop için Guardiola'nın bir cümlesi yeterli: "Bu sezon Liverpool'dan daha iyi futbol oynayan takım yok."
TOTTENHAM
Yabancı sermayeye kapalı, yeni stadyumunun inşaat giderleri yüzünden transfer tahtası boş ama Londra'da her zaman Arsenal ve Chelsea'nin gölgesinde kalan Tottenham, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi Kupası için Madrid'e gidiyor. Tottenham kadrosuyla da 4 finalist arasında en İngiliz olanı. Harry Kane, Trippier, Dele Alli, Eric Dier, Danny Rose gibi yerlilerin yanında finali 3 golle getiren Brezilyal ı Maura ve Güney Kore'nin bir numarası Heung-Min Son. Uzun yıllar ideal hocasını bulamayan Londra ekibi, 5 yıldır görevde olan Arjantinli Pochettino'nun fark yaratan futbol aklıyla, Madrid'de bugüne kadar 8 final oynayıp 5'ini kazanan Liverpool karşısına tar-i hinin en büyük başarısı için çıkacak...
ARSENAL
1996'dan bu yana takımı çalıştıran Wenger ile Şampiyonlar Ligi takımı olan Arsenal, geçen sezon Fransız hoca ayrıldığında ligi şampiyon M. City'nin 37 puan gerisinde bitirip Avrupa Ligi biletini aldığında Kupa 2'nin doğal favorilerinden biri olmuştu. Takımın baş-ı na Sevilla ile bu kupayı 3 kez arka arkaya kazanan İspanyol Emery geldiğinde Londra kulübünün hayalleri elbette Avrupa Ligi'nden daha fazlasıydı. Son 16'da Rennes'e ilk maçta 3-1 kaybedip rövanşı 3-0 alan, ardından Napoli'yi eleyen Arsenal, yarı finalde Valencia'ya Aubameyang ve Lacazette ikilisiyle 'fazla' geldi. 2000'de bu kupayı G.Saray'a kaptıran, 2006'da Barça'ya Devler Ligi'ni kaybeden 'Topçular' Bakü'de kupayı kazanıp ligde alamadıkları Şampiyonlar Ligi biletini ceplerine koymayı istiyor
CHELSEA
Rus patronu Abramovic, transferlerden sorumlu demir leydisi Marina Granovskaia, kariyerinde kupası olmayan eski bir bankacı olan İtalyan teknik direktörü Sarri, bir yıldır her gün Real Madrid'e transfer olan süperstarı Hazard ve teknik direktör değirmeni olan soyunma odasıyla Chelsea, Avrupa'nın şüphesiz en renkli kulüplerinden biri. 2012'de geçici teknik adam İtalyan Di Matteo ile Bayern Münih'i penal - tılarla devirip Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Londra kulübü, kendisine şampiyonluğu getiren bir başka İtalyan Conte ile yollarını ayırdıktan sonra Çizme sevdasından vazgeçmedi. Napoli'ye oynattığı futbolla 1. sınıf teknik adamlığa yükselen Sarri, çalkantılı geçen ve 'kovulacak' denildiği sezonda Chelsea'yi Bakü'ye finale götürüyor
PREMİER LİG GERÇEĞİ
Premier Lig'in yayın ihalesinden 20 kulübün aldığı toplam 5 milyar 960 milyon Euro, en iy i isimleri almak kadar elde tutma imkanı da sağlıyor. Real, Barça, PSG ve Juventus dışında Avrupa'da iyi teklife yıldızını satmayacak kulüp yokken İngilizler, kaleci ve stoper transferinde rakamı 70+ milyona taşıdılar. Ligin ilk 6 sırasındaki takımlar, Avrupa'nın en çok gelir elde eden ilk 14 kulübü arasında. İngiliz patronu olan Tottenham haricinde finallere gelen 3 İngiliz Liverpool, Arsenal ve Chelsea ise yabancı sermaye ortaklığıyla büyüdüler. Ada futbolunu ayağa kaldıran elbette ki birinci sınıf teknik adamlar. Kloop, Pochettino, Sarri, Emery, Tottenham'a elenen Guardiola ve Man. United'da hayal kırıklığı yaratsa da Ada'da son 15 yıla damga vuran Mourinho ve yakın geçmişte Conte ile Ancelotti. Bugünün futbolu eğer elinizde Messi yoksa teknik adam futbolu ve Premier Lig en iyilerin artık pasaportuna bakmıyor.
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