İdolünü İşinden Eden Adam

Çocukluğunuzda idolülünüz olan duvarınıza posterini astığınız bir ünlü futbolcuyla tanışmak istersiniz değil mi? Hayali büyütelim, onun gibi futbolcu olmak da istersiniz, kim bilir bir gün o futbolcu teknik adam olduğunda onun takımında oynamak ya da ona rakip olmayı da düşlersiniz ama çok sevdiğiniz futbolcunun sizin yüzünüzden işinden olmasını istemezsiniz. Guardiola, duvarına posterini astığı Schuster ile çalışamadı, belki onun kadar büyük bir futbolcu da olamadı ama 11 yıl önce Alman teknik adamı koltuğundan etti. Hatırlayalım; Barcelona'daki ilk sezonuydu Guardiola'nın. R. Madrid teknik direktörü Bernd Schuster, Barcelona maçının haftasında "Yenmemiz imkansız" dedi. Guardiola'nın karşısına çıkamadı Schuster, Madrid yönetimi bu açıklamanın ertesi günü görevine son verdi. El Clasico'yu da Barcelona 2-0 kazandı, Schuster haklı çıkmıştı! Geçen sezon rekor puanla M. City'i şampiyon yapan Guardiola bu sezon daha aralıkta lige havlu atabilir miydi? 2018'in bitimine dört gün kala Liverpool, City deplasmanına geldiğinde yedi puan öndeydi. 30 yıldır şampiyon olamayan İngiliz futbolunun efsane kulübü için "O sene bu sene" diyenler sadece Liverpool taraftarı değildi. O gün puan farkı 10'a çıksaydı, Liverpool arkasına bakmazdı. City kazandı ve yarış soluksuz sürdü.
TİKİ TAKA'DAN OK GİBİ HÜCUMLARA
10 gün önce sezonun belki de en iyi 90 dakikasında dramatik bir finalle Şampiyonlar Ligi'ne veda eden M. City, kendisini kupa dışına iten Tottenham'ı devirdikten sonra erteleme maçında Manchester derbisinde deplasmana gitti. 'Düşler Tiyatrosu'nda Manchster United taraftarı lig tarihi boyunca en büyük rakipleri bildikleri Liverpool'un şampiyonluğunu mu isterdi yoksa takımlarının gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılması için kazanmasını mı? Kafalar karışıktı. Sakin olan ise ikinci yarıda bir oyuncu değişikliğiyle rakibini dağıtan ve derbiden üç puanla çıkıp liderlik koltuğunu bitime üç hafta kala alan Pep Guardiola idi. Katalan teknik adamın son 10 yılda modern futbolun gelişiminde bir numaralı aktör olduğunu herkes kabul ediyor. Barça B takımından, A takımına teknik direktör olması, Real Madrid için ilham kaynağı oldu ve Zidane, üç Şampiyonlar Ligi kazandı. Barça'dan ayrıldıktan sonra bir yıl çalışmayıp kendini dinleyen ve geliştiren Guardiola'nın bu tercihiyle de birçok teknik adama örnek olduğu ortada.. Tiki-taka'lı 1000 pas yapan takımlarından, rakibi ok gibi delen hücum varyasyonlarına geçen, gençleri star yapan, ustası Cruyff'tan el aldığı futbol vizyonunundan vazgeçmeyen Guardiola saha kenarındaki giyim tarzıyla da Türkiye'de birçok teknik adama ilham kaynağı oldu. "Messi'li takımı ben de şampiyon yaparım, Bayern Münih zaten her sezon şampiyon oluyor, Manchester City'deki transfer bütçesi kimde var" diyenlere elbette gülüp geçiyordur. Barcelona, B. Münih ve M. City'nin başında 10 sezonda 365 maça çıkan ve sadece 32 maçı kaybeden Guardiola, 282 galibiyet ve 51 beraberlikle bu hafta sonuna toplam 897 puanla girdi. Bugün Burnley deplasmanında kazanırsa şampiyonluk için iki hafta ve cebinde 900 puan olacak.
KUPALARDAN FAZLASI...
Barcelona'nın sponsoru, teknik direktör ve futbolculara her sezon başında birer otomobil hediye ediyordu. Guardiola otomobili, teknik ekibindeki antrenörlere de verilmediği için kabul etmedi ve "Biz bir ekibiz" dedi.
2008 Kasım'nda teknik ekibi içinde kaleci antrenörü olarak görev yapan Juan CarlosUnzue'nin babası vefat etti. Barcelona'nın ertesi gün maçı olmasına rağmen Guardiola'nın sözüyle takım, tam kadro törene katıldı.
Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'nın rakibi Manchester United'dı. Guardiola, kulüpte 33 yıl boyunca masörlük yapan Angel Mur'un bileti olmadığını öğrendi ve çocukluğundan beri tanıdığı yaşlı masörü özel davetlisi olarak Roma'ya götürdü.
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